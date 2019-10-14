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Suali mukadderlere cevap

14 Ekim 2019 Pazartesi

Tel Abyad’da ezan sesleri: Allahu ekber. Dâhili ve Harici bedhahlara ve onların işbirlikçilerinin çabalarına, kınamalarına rağmen ilerleme sürüyor. Sabırla ve dikkatle süreci takip etmeliyiz. Onların kapalı kapılar arkasındaki hesapları, planları inşallah boşa çıkacak! Terör cephesinin kaybı 500 civarı.

Ölüm en büyük ibret dersidir. Silahlı çatışma ölümü hatırlarır. Bu sürecin aklımızı başımıza getirmek için bir ibret dersi olması gerektiğini düşünüyorum. Askerlerimizle övünmemiz yetmez. Akademisyenler, STK’lar nerede. Destek mesajı yetmez. Sosyal medyada da bir savaş veriliyor.

Bu arada şunu da söyleyeyim: Trump’ın ipiyle kuyuya inilmez. ABD’ye güven olmaz. Tuzak kurar. İçimizden birileri ABD ile kol kola. Bunu bilelim ve ona göre hareket edelim. ABD ikili oynar. İlkesi yok çıkarı var. Vefası da yok. Siyaset güven müessesesi değildir. Denetim yoksa bütün ihtimaller hesaplanmamışsa, her şey yolunda gidermiş gibi gözükürken, bir an gelir gol yersiniz.

Buna rağmen siyasette arka kapı her zaman açık olmalı. Dolaylı da olsa her zaman bir temas noktası olmalı. Şöyle bir atasözü var: “Ben ve amcaoğlum savaştayız. Ben ve amcaoğlum düşmanla savaştayız”. Siyaset vekâlet müessesedir. Eğer suali mukadderlere cevap veremezseniz işler karışır. Halkın güvenini kaybederseniz, kazanacağınız fazla bir şey kalmaz. Velev ki bu sorular muhalifleriniz tarafından gündeme getirilsin.. Aşırı hamaset ve duygusal yükleme, dini motivasyonun ardından bir aldatılmış duygusu, beklenmedik bir tepkiye, öfkeye sebep olabilir. Daha sonraki atacağınız adımlarda söylediklerinize kolay kolay inanmazlar. Güven ne kadar büyükse, öfke de o kadar büyük olur.

İnsanların kafasında şöyle bir soru var: Urfa’da kurulan ortak karargâhın gayesi neydi, niçin başarısız oldu? Mesela, herkes biliyor ki, ABD askeri tesislerindeki binlerce TIR silah, mühimmat ve destek malzemesinden en azından bir bölümü teröristlerin elinde. ABD bu teröristleri eğitip donatıyor. ABD geri çekilirken, herhalde ABD kontrolündeki PYD’liler de orada durmuyorlar. ABD hem bu operasyona destek vermiyor, karşı çıkıyor, hem de Türkiye’ye engel olmuyor. PYD ve SDG’yi desteklemekten de vazgeçmiyor.

13 Kasım’da Trump’la Erdoğan ABD’de görüşecek. Neden 13 Kasım!. Neden daha erken değil. Ya da ABD’den bu abuk-sabuk açıklamalar gelirken ne konuşulacak. Neden daha alt seviyede teknik uzmanlar 3. bir ülkede görüşmüyor? O gün İstanbul’un ilk işgâlinin 101’inci yıldönümü imiş. 10 Kasım’dan 3 gün sonra. 

30 Ekim’de Cenevre’de Suriye Anayasa Komitesi’nin toplantısı var. Bu toplantıya ABD PKK/YPG’lilerin de katılmasını istiyor. Ama Türkiye itiraz ederse ABD, SDG etiketi ile yine o çevreden birilerini masaya oturtmak isterse ne olacak.

Türkiye bu operasyon konusunda AB, ABD, Arap Birliği karşısında yalnız. Belki batılıların çifte standardını, ikiyüzlülüğünü anlamak için önümüzde tarihi bir fırsat var. Yani bizim bu operasyonu, “Fırat’ın doğusu”nun dışına taşımamız gerekiyor. Uluslararası camiada kendimizi anlatmak için bu durum bize önemli bir fırsat sunuyor. Eğer bu fırsatı iyi değerlendiremez isek işimiz zor.

Tabi, cevabını bekleyen bir de şöyle bir soru var: Bu operasyonda ABD, SDG’lileri de peşine takıp geri çekilecek, Türkiye 2000 kadar DAEŞ’li ile baş başa bırakılacak, sonra Erdoğan-Trump görüşmesi sonucu ateşkes sağlanıp Türkiye geri çekilecek. SDG/PYD geri dönecek, ÖSO geldiği yere gönderilecek ve başladığımız noktaya geri mi döneceğiz?

Birileri bu yönde bir takım iddialar öne sürüyor. Bu işlerde evdeki hesap çarşıya uymaz.. Bazen bir işi siz başlatırsınız ama işler kısa sürede kontrolden çıkar. İşe ecinniler karışır, başlatanların bile şaşırdıkları sürpriz sonuçlarla karşılaşır insan. Unutmamak gerekir ki, kim ne nasıl bir plan yaparsa yapsın, sonunda Allah’ın dediği olur. Mekerallah! Eğer O’nun ipine tutunanlardansak Allah korur. Eğer O’nun ipini bırakıyorsak, O da bizim ipimizi bırakır. İşte o zaman vay halimize! Kuyudaki Yusuf’u Mısır’a sultan eden Allah, zaman gelir, başlarında 3 peygamberle denizi geçen bir ümmetin 10 günlük yolunu 40 yıl sürecek bir çileli yolculuğa döndürür.

Ben düşmanın ya da bizim gücümüz üzerinden bir yorum yapmıyorum. Onlar aklın muktezası. Onlar elzem. Ama işin aslı, Allah’ın yardımında gizli. İşin içinde Allah’ın rızası olmayan bir işin aksine bir hile varsa, o hilekârların vay haline. Böyle bir ihtimal varsa, onları şimdiden görüp, aramızdan uzaklaştırmamız gerek. Eğer içimizden birileri ABD ile gizli bir mutabakat yapmışsa bunu görüp tedbirini almak gerek. Bu işlerde her zaman böyle bir risk vardır. Masonlara karşı Müslümanları kışkırtanların kendilerinin mason olmasından bir ders çıkarmış olmalıyız artık. Aynı çukura iki kez düşmemeliyiz. Evet, biz haklıyız. Güvenlik sorunlarımız var. Terör örgütüne karşı 40 yıllık bir mücadelemiz var. Aynı zamanda ülkemize gelecek göç dalgasını engelleme yanında, Suriye’deki sivil halkın güvenli bir bölgede iskânı insani bir görev. Onlar insan. Onlar bizim kardeşimiz. Orada bir trajedi var. Bunu gelin birlikte yapalım dedik, kimse yanaşmadı. Bu teklifimize karşı çıkanlar, bunu engelleyenler, bölgede bize karşı tehdit oluşturan terör örgütlerine destek verenlerle aynı ülkeler değil mi? Arap halkı bizimle ama yöneticileri değil. Allah’tan çok ABD’den korkanlar, bizim yanımızda durmaya da korkuyorlar.

ABD; BOP’tan, ya da “Yüzyılın projesi”nden, “Tanrıyı kıyamete zorlama” fikrinden vazgeçti mi? Kushner, Dahlan, veliahd prens tevbe etti de haberimiz mi yok yoksa!

Sahi Trump ile teröre karşı ne konuşacağız. Krizden beslenen, bölgedeki varlığını krize borçlu olan, bunun için terör örgütlerini örgütleyen, eğiten, donatan bir ülkenin başı ile ne konuşacağız. PKK, PYD’ye arka çıkanlar FETÖ’ye, BÇG’ye arka çıkan, onları örgütleyen, destekleyen güç değil mi! Teröre karşı bu kadar sert tepkiler verirken bu terör baronları ile en yüksek seviyede görüşmenin mantığı ne! Bu sorunun bugüne kadar büyüyerek devam etmesinin asıl sebebi bu değil mi! “Dostlar alışverişte görsün” kabilinden bir iş olarak anlaşılacak yaklaşımlar toplumda umutsuzluktan öte ciddi bir güven krizine sebeb olabilir. Toplum söz değil icraat görmek istiyor. Sözlerin büyüklüğü ile işe yansıyan boyutu arasındaki fark kadar umutsuzluk üretilir. Bu da siyasette giderek artan bir güven krizine sebeb olur. Bu iş ticarette de böyle. Malınızı öve öve göklere çıkartırsanız, ilk kullanımda elinizde kalırsa bir daha güven kazanmak çok zor olur. Ama ürününüzü mütevazı şekilde tanıtırsanız, hatta tüketici kullanınca beklentisinden daha iyi bir ürün aldığını düşünürse size güvenir. Hamasetin dozu iyi ayarlanmaz ise inanılırlığını kaybeder. “Haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok eder” zira.

Allahım! Bizim ellerimizle zalimleri cezalandır ve mazlumlara yardım et. Bizim ordumuzu rızanın tecellisinin vesilesi kıl. Bize hakkı hak, batılı batıl göster, hakta toplanma feraseti ver. Bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların değil. Yolumuza tuzak kuranların tuzaklarını başlarına geçirmemize yardım et. Bize güç ver, sabır ver. (Amin). 

Selam ve dua ile. 

 

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  • SlmSlm14 dk önce
    Ne dedin şimdi ya da ne ima ettin.
  • Mehmet Mehmet 34 dk önce
    Sayın dilipak sevr anlaşmasındaki sınırlarla suriye parçalanıyor.Peygamberimiz,şam parçalanırsa ümmet parçalanır,dememiş mi.Sam i kim parçaladi
  • Mustafa AkbaşMustafa Akbaş1 sa önce
    Amiiiiiin...
  • Tata TongaTata Tonga1 sa önce
    Kim kimi kınar ise Allah başına getirmeden ölmez imiş. Dilipak da eski söylemleri/kınamaları başına gelmeden ölmeyecek sanırım.
  • ahmetahmet1 sa önce
    Sayın Hocam iyi hoş söylüyorsunda inceden inceye reise vurmayıda ihmal etmiyorsun.Gücümüz buna yetiyor.Beş sene kadar önce istanbul fetih şenliğinde reis ne dedi sefer hazırlığındayız. Sen dahil bu asırlık manşeti kaçırdın.300 yıllık bir tahribat kolay tamir olmaz.Yıkmak kolay yapmak zor.Bize karı boşamak kolay.Daha düne kadar bırak yurt dışında operasyon yapmayı büyükşehirlerdeki karakolları bile koruyamıyorduk.2007 de Yaşar Büyükanıt siyasete bulaştığı için izin verilirse gireriz diye hükümeti sıkıştırıyordu izin verilince bir halt edemeden 7 günde kuzey ıraktan döndü.Biraz sabır çalışma tabiki en önemlisi sizin dediğiniz gibi takva ameli salih ile rıza i ilahiyi celbetmek.
  • NecatiNecati1 sa önce
    Filistin halkı değil Arabistan ve ZAYED fitnesinin fonladığı Mahmut Abbas kınamıştır. Davul Mahmut ta tokmak ZAYED ve israilde. Filistin halkı daima Türk milletinin yanındadır.
  • Kader surelKader surel2 sa önce
    Cok guzelanlattiniz amin insallah tesekkur ederim dilipak saygilar
  • İsmail AGARİsmail AGAR2 sa önce
    Hâlâ arap halkı bizi destekliyor diyorsunuz pes doğrusu, çocuk mu kandırıyorsunuz.Kendinizide kandırmayın lütfen.Güzel yazılarınızı biranda anlamlaştırıyorsunuz yazık....
  • sedat kalfasedat kalfa3 sa önce
    filistinaçıklama yapmış biz türkiyeyi destekliyoruz diye ne derece doğru bilenler yazsın.çok absürd bir şey olur tersi zaten
  • RabiaRabia4 sa önce
    Euzubillahimineşşeydanirracimbismillahirrahmanirrahim"Rabbimiz, biz: "Rabbinize iman edin" diye imana çağrıda bulunan bir çağırıcıyı işittik, hemen iman ettik.Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür."aliimran süresi 193.ayet.elhamdulillah.sayin Dilipak bu ayetle dua ederiz.amin.saygilar selam ve dua ile Allah'a emanet olun hasbinallahu ve nimel vekil deriz.tesekkurler
  • Ben Fransa'dan (Medine'de ölmek isteyen)Ben Fransa'dan (Medine'de ölmek isteyen)4 sa önce
    Erdoğan amerikayla görüşse ne olur, görüşmese ne olur. Siyasi nezaketten ibaret, evet, görüşecek. Ama bu bir şeyi değiştirmez. Aylardır, yıllardır, bu harekatı bekliyorduk, şükürler olsun Rabbime, bu günleri de gösterdi. Allah yar ve yardımcımız olsun. Zaten Allah'dan başka dostumuz varmı? Varmı başka bir yol? Selametle
  • misafirmisafir5 sa önce
    Sayin Dilipak,Baris Pinari Operasyonunu kinayan Filistin icin de bir cift sozunuzun olacagu bir kose yazisi bekliyoruz İnşallah...
  • RAMAZANKOÇRAMAZANKOÇ6 sa önce
    erdoğanamerikayagitmesin işteokadar.
  • Kudret aliKudret ali6 sa önce
    Sende işini yapıyorsun işte
  • Vahap KalyoncuVahap Kalyoncu6 sa önce
    İyide ne diyorsun hocam çok şey yazıyorsun ama hiç bir şey söylemiyorsun bazen diyorumki sayın dilipak neyin peşinde.Türkiye bir hedef koydu ve ilerliyor yok araplara ,ab ye ,abd ye kendimizi anlatmaliymişiz iyide kardeşim bu reziller zaten her şeyi biliyorki.
  • uzman analistuzman analist6 sa önce
    amerika büyük oyun oynadı fena düştük tuzağa..gel bi şey yapmıcam dedi ..şimdi trump büyük tarihi yaptırım geliyo demeci ..zaten bir yıla yakındır iş siparişi alamayan yüzbinlerce işletme batışa başlamış ve milyonlarca yeni işsiz gelişyodu tam düzelme ortalık sakinleşti derken bu savaş .büyük ekonomi ykımı geliyo hocam ..önümüzde kış ..zeten damad yeteri kadar aç bıraktı ülke halkını rakamlarla oynayarak..şimdi kış soğuk sınma büyük sorun ...iş yerlerinin şipariş sorunu artık düzelmez diyolar ..,herkles abdullah gülü konuşuyo ..hiçbi şey yapmadan hem ekonomik kurtarıcı hemde parlamneter sisteme geçişsi tekrar uygulayan insan olarak halk kahramanı ocak diyorlar .. 
  • YORUM YORUM 7 sa önce
    Sayın Dilipak selamlar.Olabilecek en kötü senaryoları dile getirmek düşündürmek,tedbirli olmak için önemli.Devletimiz milletimiz bunların üstesinden gelecektir inşaallah.Durumda vazife çıkarmak isteyenlere de fırsat vermeyelim yeter.Bu saatten sonra avrupa nın ne dediğinin önemi yok.Zira hak hukuk adına üstün gördükleri düzen bu insanlığa hepzulm vermiştir.İnsanlık sömürü düzenini ayakta tutmaya çalışan bu habis topluluğu artık meşru görmemektedir.Dualarımız Devletimize Askerimize tüm islam alemine olsun inşallah.
  • klmklm7 sa önce
    30 yıldır bu ülkeye pkk üzerinden bir trilyon $ maaliyet e neden olan syon haçlı ittifakı bundan sonrada hiç şüphesizterörü desteklemeye devam edecektir.. Çünkü biz onlara teslim olup bizi olar yönetemedikçe , onlar bizi asla sevmezler ve bizi rahat bırakmazlar..
  • KlmKlm7 sa önce
    Anadolunun dindar ,saf , temiz insanı ikili oynamaz.. Uzun adamda öyle açık oynuyor dik duruyor..Rabbimiz Asker imize ve yöneticilerimize yardım etsin.. Dualarimiz onlarla..
  • Malkoç Malkoç 8 sa önce
    Nezaket ve anlayışınız için teşekkürler hocam... Tekraren ilmi konular benim işim değil... SadeceSİSTEMATİK biçimdeniçinparamıçalıyorlar, tam olarak kimler çalıyor... Bir deATALARIMIZDAN kalanammenin memalikinisatıp, yiyip üstüne de , faizli dövizle beni ve çocuklarımıniçin borçlandırıyorlar... Benim icazetimi almıyorlar...Amabeni ve çocuklarımı borçlandırıyorlar... Alnı secdeli, ağzı dualı müminler... MÜMİN BUNLARSA, BEN DEĞİLİM... İLİM YOLUNDA BAŞARILAR DİLERİM... 
  • Ahmet nailAhmet nail8 sa önce
    Allah cc ordumuzu muzaffer eylesin devletimize zeval vermesin. Fakat bizşeytan amerikaile beraber hareket etmekle, suriyenin parçalanmasına, bop un gerçekleşmesine isteyerek veya istemiyerek yardımcı olduk. Otuz km derinliği kabul etmekle, ötesinde bir amerikanın ve israilin güdümünde terörist bir devletin oluşumunu kabul etmiş oluyoruz.akıl için yol birdir oda suriyenin ve bölge devletlerinintoprak bütünlüğünü savunmak, bölge devletlerinin iç işlerine karışmamak, onlarlateması ve dostluğu artırmak,rusyanında amerikanında bölgeden çıkmasının dışında bir yolu kabul etmemektir.komşuların kavgasında kazanan taraf olmaz.çünki komşuların birbirlerine kapılarını kapatıp başka yere gitmeleri mümkün değildir.
  • BAYBARS BAYBARS 8 sa önce
    BAKIN , SÖYLEMEDİ DEMEYİN.... SÖYLİYİM ;KÖTÜOLACAK.... BİR GÜN ÖNCEABDÜSLERİNİ , KAPATIN.... SURİYE,IRAK, İRAN VE RUSYA İLE ANLAŞIN....HEMEN BU GECE.... YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, MÜSLÜMANTÜRKİYE , CUMHURİYETİ .....
  • ÖtükenÖtüken10 sa önce
    Sayın yazar bu olanları veya olacakları şimdimi görür oldunuz daha önce kiminleydiniz.para sahiplerinin, hırsızların ,darül harptayız diye yoksa sizdemi rüşveti helal kılanların yanındaydınız. İş işten geçti ya siyasal ıslanınız çöktü illede türk islam illede türk islam
  • AlperAlper10 sa önce
    ABD ,'nin tuzağına düşüldü sanki,ABD askerlerini tesadüfen mı çekti?Ortadoğu bataklığı işte.
  • bay abdurrahmanbay abdurrahman10 sa önce
    2012 yılında 138 milyon lira olan Cumhurbaşkanlığı ödeneği 2020 yılında 3.1 milyar liraya yükseltiliyor. On yıllık artış oranı %2659 olmuş...sebebei ne ki acaba?bir yazı yazı bekliyoruz.
  • yeni türkiye hak hukuk adaletyeni türkiye hak hukuk adalet10 sa önce
    Vatandaş aracında sigara içersepolisler, 153 Tl ceza yazmıyor mu?Emniyet Müdürü, arabasında 2 kg uyuşturucuyla yakalanınca, beraat etmiş...neden?
  • Gerçek adaletGerçek adalet10 sa önce
    Sn Dilipak kendi içimizde o kadar ayrıştık ki 15 temmuz darbe girişiminden sonraaceleyle hukuksuzca, kanıtsızca, hükümetin koyduğu, tarih ve kriterlerle bir sürü masum muhafazakar ak partiye oy veren birşeyden haberi olmayan insanlara gerçek fetöcüleri cezalandıramadıkları için iltisak adı verdikleri kriterler yüzünden suçsuz insanlar ihraç olup yargılanıyor. Sivil insan bank asyaya para yatırın a suç olmuyor memur yatırınca ihrac olup birde hapse giriyor hukuk da sivil memur ayrımı olurmu açılışını siyasilerin yaptığı, resmi olarak devlet güvencesinde olan kapatılmayan bankadan insanları cezalandırmak dinimize uyarmı? 17 yıl içiçe çalışmışlar kendileri anlayamamış 15 temmuz hainliğini görmeden kanunen açık olan bankaya siyasetci para yatırmayın dedi diye yaptıranların hepsi fetöcü anlayışı yanlış. Herkes aynı siyasi tavrı almak zorunda mı? Kanun yapılmadan, siyasi liderin ağzından çıkan herşeyi kanunmuş gibi uygulanması bazı insanları şu an çok memnun edebilir amaçok tehlikelidir! Yetki kimin elindeyse hukuk hizmetindeyse gelecekte de bir başkası kendi istediğine göre tavır alırsa o zamanda başka insanların canı yanar onun için hukuğun kimseden çekinmeden uluslararası hukuk kurallarına göre hareket etmesi herkesin hayrınadır. Bir ülkede hukuk bağımsızsa o ülkede yaşayan herkes hür ve özgürdür güvence altındadır. Yoksa etrafımızda bunun acısını çeken ülkeler vardır Allah bizi onlara benzetmesin! Biz müslümanlar kendi içimizde birbirimizi hain ilan ederek emperyal güçlerin istediğini altın tepside onlara sunuyoruz Allah tüm dünyada yaşayan Müslümanları birleştirsin askerlerimize yardım etsin teröristlerin kökü bitsin inşallah Allah askerlerimizin ailelerine de güç ve sabır versin en kısa zamanda çocuklarına kavuşsunlar inşallah ben kendi adıma askerlerimize ve ailelerimize müteşekkirim biz hayatımıza devam ederken onlar diken üstünde bekliyorlar.
  • MahoMaho10 sa önce
    Hocam bunu hep yazın başkanımız bu amarikan başkanıyla sakın görüşmemeli görüşecek birşey kalmamıştır asıl terörirt amarikan başkanıdır biz kürkiye olarak içimizdeki hayinlerharıç ALLININ ipine tutunursak bu kafir ve munafikların oyunlarını bozarız
  • ORHAN İNANORHAN İNAN11 sa önce
    ARAP ÜLKELERİNİN YÖNETİMLERİNİ İYİ BİLİYORUZ..GÖNLÜ BİZLE BERABER OLAN HALKLARI,ABD VE BATI GÜDÜMLÜSÜ,KORKAK VE KABİLİYETSİZ KİŞİLER YÖNETİYOR..YANİ YÖNETİR GİBİ YAPIYOR..BATININ EMİRLERİ İLE GARİBAN HALK PERİŞAN HALDE HAYATINI DEVAM ETTİRİYOR..BU HAREKAT OLMALI İDİ VE OLUYOR DA..İNŞALLAH TEZ ZAMANDA NETİCEYE ULAŞIR..İŞİN İLGİNÇ YANI,BU HAREKAT BAZI BATI ÜLKELERİNİ CİDDİ ŞAŞKINLIĞA UĞRATTI..ABD İZİN VERMEZ VE TÜRKİYE BU İŞE GİREMEZ NOKTASINDA OLAN FİKRİ SABİTLERİ ONLARI YANILTTI..HALA ŞAŞKINLAR..ARAPLARDA AYNI ŞEKİLDE..ARAP BİRLİĞİNDEN ,ESED İN HALKINA YAPTIĞI ZULÜM SEBEP GÖSTERİLEREK ATILMIŞ OLAN SURİYE YE CILIZ BİR SES VEREREK SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR..DÜNÜ HATIRLAYAMAYAN ARAP BİRLİĞİ BU GÜNE YÖN VERMEYE ÇALIŞIYOR..BUNLAR ÖNEMLİ DEĞİL..SADECE ONLARIN DEĞERSİZLİKLERİNİ ORTAYA KOYUYOR..AYRICA HALKLARI ÖNÜNDE DE REZİL OLUYORLAR..BUNLARI BIRAKIN..HALA İÇİMİZDEKİ SİYASİLERİN FERYATLARINA BAKIN..KIBRIS CUMHURBAŞKANINA BAKIN..MAAŞINI ÖDEDİĞİNİZ BU KRİPTOLAR BİLE AYAĞA KALKTI..BİLELİM VE UNUTMAYALIM..ÇÜNKÜ BUNLAR HER ZAMAN BU MİLLETİ ARKADAN VURABİLECEK YAPIDA OLANLAR..ELLERİNİZE SAĞLIK..OPERASYONDA GÖREV YAPAN KARDEŞLERİMİ ALLAH(CC)'A EMANET EDİYORUM..
  • AlperAlper11 sa önce
    Batıya ve amerikaya bu kadar düşmanlık ve kin beslemekle doğru yapmıyoruz. Yanlış anlaşılmasın kuklaları olalım veya her dediklerini yapalım da demiyorum. Ama şunu bilin ki türkiye cumhuriyeti bugünlere biraz da batının ve amerikanın himayesinde geldi. Stalinin bizden kars ve ardahanı bakkaldan iki ekmek bir süt ister gibi istediğini unutmayın. Ya da rus uçağını düşürdüğümüzde uçak daha karaya deymeden reisin natoya koştuğunu unutmayın. Diyeveğim o ki kuru kuru batı düşmanlığı yapmayalım. Demokratik ve hukuki yollarda derdimizi anlatalım anlatmaya devam edelim. Operasyonu yaparsın sahada kazanırsın ama masada kaybederiz ya da isteklerimizin çoğunu almayı başaramayız.
  • Cuvaldiz-Igne meselesiCuvaldiz-Igne meselesi11 sa önce
    "Allahım! Bizim ellerimizle zalimleri cezalandır ve mazlumlara yardım et." BU DUAYA SONUNA KADAR AMINNNN...AMA ÖNCE BIZIM MEMLEKETTE MASUM OLARAK HAPISLERDE YATAN ONBINLERCE INSANA BU ZULMÜ YAPAN ZALIMLERI CEZALANDIR... YÜZBINLERCE INSANI SUCSUZ OLDUKLARI HALDE ISINDEN GÜCÜNDEN EDEN ZALIMLERI CEZALANDIR:.AMIN AMIN AMIN
  • Malkoç Malkoç 12 sa önce
    MÜSLÜMANLIKİŞİOLMADI, BECEREMEDİK ....BUDEFA, BANA , ÖMERLERBULUNDEDİ, BÜYÜKLERİMİZ...ARADI,TARADILAR.... ÖMER YOK,ALİ DE, EBUBEKRDEYOK, M. AKİF, NURETTİN TOPÇU,RAUF DENKTAŞ,NECİB HABLEMİTOĞLU, FIRAT ÇAKIROĞLU, UĞUR MUMCU, 300 İNSANINÖLDÜĞÜERMENEK MADENİNDEKİGENCİN DEDESİ DE YOK.... LASTİK ÇARIĞI YIRTIK OLDUĞU HALDE, HÜKÜMET İN YARDIMINI , KABUL ETMEYEN DEDE VE NENE.... ONLARDA YOK..... KİM VEYA KİMLER VAR.... ÜMEYYENİN, UŞAKLARIVAR, MEBZUL MİKTARDA..... YEZİDLER VAR , HZ. HAMZA'NIN KATİLİNİ AZMETTİREN HİND VE EBU SÜFYANLARVAR....KISACA ; MÜSLÜMANLIKOLMADI, İHVANCILIK, VAHHABİSELEFİLİK, EMEVİC İLİK,VAR ELİMİZDE.... YERSENİZ.... MAALESEF YİYORLAR....
  • SahabeSahabe12 sa önce
    Keske gercek anlamda mili bir seferberlij olsaydi ,,,dilipak hocam ,,,simdide isid konusuyo halk isid bizemi kaldi ,,nasil bi sey yani ,,,jeske akil hocalari biraz akilli ve ulkeyi dusunuyor olsaydi keske butun muhalefet akp parti uyeleri yetine o masada yer alsaydi ,,,keske cok hocam ,,Yuce Allah cocuklarimizla olsun ,,Yuce Turk Milleti olarak Dualarimuz cocuklarimuz icin sadece cocuklarimuz icin ,,,
  • BÜYÜK OSMANLI PROJESİBÜYÜK OSMANLI PROJESİ12 sa önce
    TÜRKİYE TERÖRİSTLERE OPERASYON YAPIYOR, HAÇLILARLA SAVAŞIYOR. SAVAŞIN ÇEŞİTLERİ VARDIR. NİZAMİ SAVAŞ, GAYRİ NİZAMI SAVAŞ, PSİKOLOJİK SAVAŞ, EKONOMİK SAVAŞ. ŞU AN BU SAVAŞLARDAN NİZAMİ SAVAŞ HARİÇ DİĞER SAVAŞLARI YAPIYORUZ. CUMHURBAŞKANIMIZDAN EN KÜÇÜK RÜTBELİ ASKERİMİZE KADAR HERKES BU SAVAŞLARDA MÜCADELE EDİYOR. TÜRKİYE İSRAİLİN AMERKANIN AVRUPANIN BÜTÜN PLANLARINI ALTÜST ETTİ. GÜVENLİ BÖLGE BİZİM PROJEMİZDİ. ONU HAYATA GEÇİRİYORUZ. DIŞARIDA VE İÇERİDE TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ETKİSİNİ BÜYÜK ORANDAKIRDIK. KIRMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ. ALLAH CUMHURBAŞKANIMIZIN, ORDUMUZUN, MİLLETİMİZİN YAR VE YARDIMCISI OLSUN.
  • MâlumMâlum12 sa önce
    İstanbul zaten işgal altında ama belki bunu askeri olarak da düşünüyor olabilirler. Ya da bir iç savaş vesilesiyle.
  • İLBEYHAN İLBEYHAN 12 sa önce
    Nereden bakarsınız bakın, Ortadoğu bir bataklıktır. Ne yazık ve ne acı ki, Beyaz Saray ve Pentagon eliyle bu batağa saplanmış bulunuyoruz...”(Uğur Mumcu, Cumhuriyet; 24 Ocak 1991)MEHMETÇİĞİNAYAĞINATAŞDEĞMESİN...AMENNA ,LAKİN ENBÜYÜKTAŞİHVANCILIK, VAHHABİ LİK,SELEFİLİKTAŞIDIR , MEHMETÇİĞİNDE,TÜRK MİLLETİNİN DE AYAĞINABAĞLANAN.... BİRİLERİTRUMPLABERABER ,DÜĞÜMÜATTI...KOÇUM , ASLANIMMEHMETÇİK, DİYE DİYE...
  • HasanHasan13 sa önce
    Bizim tv Facebook.Orda paylasmislar rt tvde eski bir abd subayi ne diyor bop buyuk israil projesini tek tek tek anlatiyor.Arada diyorki bunlara laf soyleyen baska ulkelere inanmak aptalliktir diyor.Adam 50 sene oncesinden bop olacagini biliyor.israilli bir yazardan alinti yapiyor.Bop es baskani musluman denilen ulkelerin baskanlaridir.muslumanlar Israile hediye edecek?????
  • sorular sorularsorular sorular13 sa önce
     sayın yazar bu sorulara da cevap lütfen.herkesin kafasındaki sorular1-abd nin izin verdigi kadar ilerliyoruz.neden2-güvenli bölgeye sünni suriyeliler yerleşirse bop planında öngörölen 3 parçalı suriye ortaya çıkmaz mı.3-barzani kürdistanı kurulurken de guvenli bölge tiyatrosu oynanmıştı.10 yıl sonra baktık ki balyozcu ÇEVİK BİR paşa ve ABD ihanet etmiş.Şimdide Erdogan bu zihniyetle iş tutuyor.perincek ve balyozcular çok güclendi.Ya yine aynı oyun oynaniyorsa...4-güvenli bölgenin altında yüzbin kişilik pkk ordusu kurulmuş.bunlara dokunmayacaksak ne işimiz var orda.5-Apo nun mektubunu trt 1 de okuyanlara nasıl guvenecegiz.6-ABD ile işbirligi bu kadar netken eyyy abd efelenmesi komik kalıyor7-Akp anketlere başlamıs.operasyon oyları artırmış.hedef oyları artırmaksa ölen mehmetcige yazık degil mi...
  • NurullahNurullah13 sa önce
    Dün yorumculardan biri kaydadeğer şu soruları sormuştu; 1_Madem amerika bizim Fırat'ın doğusuna girmemizi istemiyordu neden askerlerini çekti?2_ Madem Türkiye'yi istemiyor neden hava sahasını açtı?3_Allahın izniyle askerlerimizin önünde dağ olsa dayanmaz ama ya 30 km.'nin ötesi ne olacak yarın öbürgün orda bir kürt/pkk devleti kurulsa rıza gösterecek miyiz?4_ Hazır tüm dünyayı karşımıza almışken neden 50 km içeri girmiyoruz?5_ Biz bu deaş lileri ne yapacağız?6_ Yeni yerleşim yerlerinin parasini nerden karşılayacağız?
  • Hakkun Hakkun 13 sa önce
    Amiiiin.
  • GerçekGerçek17 sa önce
    ... Biz tam bir bukelemun olduk yeşil rengimiz gitti. Bunun çaresi İslâm şeriatı. Yazar olarak millete bu yolu göster.
  • Serkan aydin Serkan aydin 17 sa önce
    Hocam yazilariniz tespitlerinizanalizleriniz değerli gerçekçi kabulde bir seye dikkat ettim sıralayıp sıralayıp duruyorsunuz ama çözüme dair hiç bir şey çıkmıyor yazilarinizdan..hulasa netice ne netice??çözüm ne ,yapılması gereken ne??devamlı ikaz ihtar uyarı tekzip mahiyetinde söylemleriniz.yani nasihat...bunlarda lazım ama artık çözüm önerileri de belirtin..allahin rızasını kazanmamız lazım demissiniz amenna da böyle bir ortamda boyle bir savaşta allah'ın rızası nasıl kazanılır??tamam pkk marksist leninist terörist ve büyük seytan abd ile yahudilerin kopekligini yapıyor bunlara savaş açmak bile basli başına allah'ın rızasını kazanmak değil midir zaten..turkiyelaik sekuler bir devlet nüfusumuzun hatiri sayilir kesimi seküler ve materyalist hayatı benimseyen kitleler, sorsan bi kismi muslumaniz der ama kültürel olarak yasamaktan öteye geçmez müslümanlıkllari .. içimizdeki muhafazakar kesimbile dinden bi haber, aslinda ezberci nakilci gelenekci islam akidesine yorumuna haizler..yani biz aslı esaasinda cihat yapmıyoruz suan..devletin bekasını payidarligini korumaya muhafaza etmeye çalışıyoruz..ummet dediğiniz kesiminde çok desteğini gördük maşallah tüm arap âlemi bize karşı nerdeyse diğer müslüman ülkelerden de destek gelmedi.. bir pakistan katar somali libya hariç.. arap halkları da cehaletin dibini vurmuş vaziyette bizi destekleseler nolurdesteklemeseler nolur etkisiz eleman edilgenler..
  • MünirMünir17 sa önce
    Askerî, ekonomik vs. olarak ne kadar güçlü ve bağımsız iseniz haklılığınız da o derecedir. Zor ve bir o kadar da değerli coğrafyadayız. Bir olmamız, her alanda kendimize yeter olmamız ve de uyanık olmamız lâzım. Dostlarımızı gödük. Bu aziz vatan yol geçen hanı olmamalı; 500 yıl önce iyi niyetle yaptığımız hatayı tekrar etmemeliyiz.
  • beyhudebeyhude19 sa önce
    Dilipak'ın S400 gerginliği devam ediyor. Çok yaşa Trump, Dilipak'ın da kim olduğunu bize gösterdin.

Abdurrahman Dilipak

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