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Masonluk, FETÖ, “cemaat” vs!

08 Ağustos 2018 Çarşamba

Eskiden Mason deyince Tapınakçılar akla gelirdi. Ne oldu ise Vestefelya’dan sonra oldu. Ulus devletler, sanayi devrimi, Fransız devrimi derken Laikliğin kabul edilmesi ile Masonluk da Vatikan’ın elinden kaydı gitti. Fransız locası, İngiliz Locası, özel localar, alt-üst örgütlenmeler derken, her şey altüst oldu. Bugün bir sürü bağımsız loca var.

Bir de derin devletler ortaya çıkınca bunların locaları oluştu. Bunlar ordu ve istihbarat örgütlerine sızdılar, dünyanın farklı bölgelerinde kendilerine bağlı özel birlikler kurdular. Terör örgütleri ve mafya bu şekilde yeniden farklı bir şekilde örgütlendi.

Darbe süreçlerinde her şey içinden çıkılmaz bir hal aldı, para, kadın, güç pentagramında ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel kara delikler oluşturuldu. Sermaye, siyaset ve bürokrasi arasındaki derin ve karanlık ilişkiye zaman içinde, medya, mafya, STK’lar da katıldı. Böylece dini yapılar da sisteme entegre olmaya başladı.

Licio Gelli’nin P2 locası buna tipik bir örnek. Siyaset, mafya, sermaye, Vatikan, istihbarat örgütleri hepsi bu kirli oyunun içinde. İlgilendikleri her alanda, iki kutup oluşturuyorlar, sonra ikisini de birbirine karşı kışkırtarak ikisini de kontrol ediyorlar. Soğuk Savaşta uygulanan metot da bu idi. Arabalı vapur gibi, her iki taraftaki motoru da çalıştırırsanız, hangisinde gaza basarsanız vapur aksi yönde kontrollü şekilde hareket edecektir.

Osmanlı Masonluğu da özel bir Masonluktu. İttihat Terakki bu anlamda Masonik bir örgüttür. İstanbul, Kahire ve Selanik’teki Masonik yapı klasik masonluğa benzemez.

Tabi bir yandan da İstanbul’da hem İngiliz ve hem de Fransız masonluk örgütleri vardı. Osmanlı Masonları daha çok İttihat Terakkinin örgütlediği masonluk şemsiyesi altında idi.

Mustafa Kemal, İttihat Terakki’nin siyasi ayağında idi. Birçok konuda İttihat Terakkiyi taklit etti. Mesela İş Bankası olayında olduğu gibi. Masonluk konusunda da benzer bir politika izledi.

İttihat Terakki üyeleri hem masondurlar hem de değildirler. Mason değiller çünkü birçoğu uluslararası sisteme üye değil. Tepedeki bazı isimler üye olsalar bile, kendi tabanlarının uluslararası sistemle doğrudan temas kurmasını emir ve talimat almasını istemiyorlar. Böyle bir durum gelecekte kendileri için risk oluşturabilir. O ilişkiyi kendi ellerinde tutmak istiyorlar. 

Öte yandan Masondurlar, çünkü aynı Masonik yapıyı modelleyen Osmanlı tipi bir masonluk örgütlüyorlar. Bu model her iki tarafın da işine yarıyor. Hem İttihat Terakkiciler Masonik çevrelere sadakatlarını göstermiş oluyorlar ve bu şekilde onların desteğini sağlamış oluyorlar, öte yandan da Masonlar, her iki tarafta da üye olan has adamları ile sırtlarında taşımadıkları bir davulun tokmağını ellerinde bulundurarak bu yapıyı kendileri için bir Truva atı olarak kullanıyorlar.

Osmanlıda tek bir Mason yapılanması yok. Mısır ayrı, İstanbul ayrı, Selanik ayrı. Örgütlerde Fransız ve İngiliz etkisi ayrı ayrı kendini gösteriyor.

Bizimkiler locanın koruma kalkanı altına girdikleri için kendilerini güvende hissediyorlar, ötekiler de bizimkileri kendi gözetimleri altında tutuyorlar.

FETÖ olayı bizde cumhuriyetle başlamaz.

Mustafa Kemal’in Mason olup olmadığı ya da Mason Localarını kapatıp kapatmadığı hep tartışılır. Mustafa Kemal bana göre her gruptaki localara üyeydi. Evet, Mason Localarını kapattı, ama bu Mason Localarına karşı olduğu için değil CHP kurulduğu için, “aynı gayeye hizmet edecek iki ayrı cemiyete gerek olmadığından” kapatıldı. Mason Localarının meşriki azam’ı Mim Kemal Öke’yi de kendine müşavir yaptı.

Mustafa Kemal bu şekilde, kendi kontrolü dışında uluslararası temas kuracak bir yapı istemiyordu, iki Osmanlıdan gelen bir takım grupların Loca altında örgütlenip kendine karşı bir tehdit oluşturmasına fırsat vermek istemiyordu.

Bizim Osmanlıcı Müslümanların Osmanlı Mason localarına girmeleri ise, bir yandan İttihat Terakki hükümetini karşılarına almadıklarını göstermek sureti ile, rejimin baskısından kurtulmak, öte yandan batıdaki özgürlükçü hareketleri arkasına alarak, İttihat Terakkinin muhtemel baskılarına karşı denge oluşturmak.. Aslında Abduh ve Afgani gibi daha birçok isimi bu çerçevede değerlendirmek gerek.

Tabi hem İttihat Terakkiciler ve hem de batılılar doğrudan ve dolaylı olarak kendi çatıları altına sığınan bu isimler, halka, İslam dünyasına karşı aralarında bir sorun olmadığı, müttefik oldukları şeklinde kullandılar. Bu anlamda bu kişilerin İslamcılık yapmasından da rahatsız olmadılar. Sebilürreşad da yazı yazan birçok kişi de aslında bu anlayış içindeydi.

Bu 1900’lü yıllardaki Osmanlı Masonluğu anlamadan FETÖ’yü, hatta bugün bir takım dini yapılardaki Masonik faaliyetleri, sızmaları anlamamız mümkün değildir..

Bakın Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, Şeyhülislam İzzettin Efendi, Şeyhülislam Hayri Efendi,
Berlin Sefareti Baş İmamı Mustafa Hafız Şükrü, Sefaret İmamı Haşim Veli, Müderris Mahmut Esad Efendi, Ziyaüddin Efendi, Küçük Hüseyin Efendi, bunlar hep Masondu. Dün öyleydi de bugün durum çok farklı mı sanıyorsunuz! Sermaye, tarikat, siyaset, sivil toplum hiçbir kapıyı boş bırakmadılar. Cemiyetlerine üye yapamadıklarını para, pazar, kredi ile kendilerine bağladılar. Gözlerini para bürümüş birçok geri zekâlı kime hizmet ettiklerinin farkında bile değil aslında. Her zaman her türlü “İslami” faaliyetlere yakın ve sıcak ilgi gösterdiler. “Maddi” (!?) ve “Manevi” (!?) anlamda, “Fikri”(!?) anlamda, cömert yardımlarda, ihsanlarda bulundular.(!?) Hâlâ da bulunmaya devam ediyorlar.!?

Bir yandan da işler istedikleri gibi gitmediğinde, hem kendilerine yakın, hem de tıpkı FETÖ’cülerin yaptıkları gibi, eski dostlarına yeni, kendilerinden olmayan birilerinin isimlerini de katıp deşifre ediyorlar.

FETÖ, post modern bir “Tarsuslu Saul”dür. “Neo Sabatay Sevi”dir! Manzara şu: Şark cephesinde yeni bir durum yok. İbret almadığımız için bu olayla böyle devam edip gidiyor. Mesela CHP Masonik bir örgütlenmedir. M. Kemal, Mason Meşriki Azamını kendine müşavir yapıp, locaları kapatırken, “aynı gayeye hizmet edecek iki ayrı örgütlenmeye ihtiyaç olmadığı” fikrindedir.

Mason locasını güvenli bir sığınak olarak görenler ya da oraya ava gidenler avlanıp döndüler. BOP sürecini hatırlayın. O da benzer bir süreçti, Allah yardım etti de kurtulduk, hâlâ da o işten tam yakamızı kurtarabilmiş değiliz.

Arkadaşlar tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir. Ders alınır ders. Artık övünmeyi, dövünmeyi bırakalım da, karanlığa küfretmeyi bırakıp bir mum yakalım. Zira ışık geldiğinde karanlık yok olur. Karanlık aydınlığın yokluğudur. Selam ve dua ile. 

 

YORUM YAZ

  • cahilcahil6 sa önce
    1744 yılında muhammed bin suud osmanlıya saldırmadı mı suudi arabistanın ilk ayaklanması değilmiydi osmanlıyı yıkan arap aşireti şuanki suus ailesi deği mi bunları anlatın Muhammed İbn’i Abdül Vahab vahhabi mezhebi kurucusu selefiye vahhabiye oslanmıyı yıkmaya kalkıp yıkamayınca ingiliz lawrence ile anlaşan bu adamlar değil mi araplar iyimiş türkleri severmiş siz tarih bilmiyorsunuz atalarınız köpeklere niye o isimle çağırmış hatırlayın çünkü çok insanın hicazda yani şuan ki suudi arabistanda osmanlı askerlerine saldırdılar size unutturdular ama dönüp gerçek tarihe bakın devlet açıklasın hepsini kaynaklar elinde var birileri şimdi arap sevici çıktı tarikatları ingilizler yahudiler kurdurmadı mı sanki hatta yahudi ailesi barzani şuan kürtlerin savunucusu görünüyor saloman barzani sinagogda haham değilmiydi bunları yazın
  • FarkındayıkFarkındayık2 sa önce
    TRT'nin Ramazan'da programa konuk aldığı torundan belli devam ettiği... Allah dostu postuna bürünmüşler. Diriliş ve Abdülhamit dizileri dışında zaten seyretmiyoruz. ATV ve TRT bu zararlılardan vazgeçerse seviniriz...
  • MiogliMiogli10 sa önce
    Acaba siz hangi .... cemaatinden sinüz?
  • Mehmet AliMehmet Ali3 sa önce
    İnanmak ve Bilmek farklı kavramlardır. Siz başınıza gelen her şeyin bir hayali örgüt sebebiyle geldiğine İNANIRSINIZ. Kimi zaman Tapınak Şovalyesi olur, Üst Akıl olur, Faiz Lobisi olur, Evanjelist olur. Sen sürekli inanırsın. Ama araştırmazsın, düşünmezsin sadece inanmayı tercih edersiz. Elinden de bir şey gelmez çünkü ailende-camide-okulda bu şekilde bir eğitim aldın, sorgulama vasıfların yok. Sana ne verirlerse yemek zorundasın artık. Mutlu bir şekilde yaşar gidersin...
  • AkınAkın5 sa önce
    Atatürk mason hatta musevi diyeceksiniz ama Atatürk soyuyla sopuyla fikriyatıyla Bir Türk ...
  • KocasolakKocasolak7 sa önce
    HAKAN. Sıfır iktisat bilgin ile çamur atıyorsun, bulgar parası euro endekslidir, bu ne demek iyice öğren ondan sonra yaz. Kara cahil, eleştiri getir ama tutarlı olsun.
  • VatanımVatanım10 sa önce
    Mason yapıları gayr-ı islami dinsiz yapılardır.Tevhide inanan insanlar mason olamazlar!Olan ve istiklaliyetini kaybetmiş olanların da vay haline!Bir şeye sebep olmak yapmak gibidir!Yapılan gayrı islami işlerin mutlaka bir hesabı olmalı.Mumin dünya menfeati için kendinden ödün vermez ve vermemeli.Allah bu gızli ve islam olmayan kişi ve grubların şerlerinden korusun ve bunlar kapatılmalı!
  • şükrü onukşükrü onuk7 sa önce
    Güçlü olan taklit edilir , güçlü olana meyledilir . güçlü olan her zaman baskındır . Ta ki karşı görüş daha güçlü olana kadar bu döngü devam eder . M. Kemal belki zamanın şartlarında inanmadığı ve itibar etmediği halde ehveni şer noktasında bu yapılanmayı yasaklayıp bu yapılanmadan ayrı kalmayı uygun görmemiş olabilirçünkü başlangıçta halife olma arzusunun olduğu fakat dengelerinve şartların bunu gerçekleştirmeye uygun olmadığı düşüncesiylebu fikrinden vazgeçtiği rivayet edilir . son 15yıl anti enflasyonist ortamın rahatlığında yaşayanlar bir gün olsun bu rahatlığı sağlayan siyasi otoriteye teşekkür anlamında bir satır yazıları olmadı konjonktürel olarak aksi olunca atıp tutmaya başladılar bunlar sayı olarak az olsalar da bağlı bulundukları örgütün verdiği gazla daha baskın duruyorlar . Biraz daha güçlenmemiz gerekiyor ondan sonra görülecektir ki eski alışkanlıkları depreşenler taraftar bulamayacak kendi kin ve kederlerinde boğulacaklardır . her iki kelimesinden biri milli olanlar iş olsun diye söylüyor olamazlar .
  • FatihFatih7 sa önce
    Hala araplar bizi sattı diyen insanlar var Allah akıl fikir versin
  • Hasan KarabogarHasan Karabogar8 sa önce
    Tarihten ders alacaksak araplarin nasil ingilizlerle beraber olup bizi sattigindan ders alin? Anadoluda cemaat isyanlari osmanli tarihi boyunca suregelmistir. Ama hala cemaatler iyidir, feto kotu ama cemaatlerde sorun yok algisini yaratma cabasi. Eger Ataturk masonik yapiya uygun hareket ettiyse isyan baslatan şeyh ve tarikat liderleriniz PKK ya uygun mu hareket etmistir.
  • Asil Asil 1 sa önce
    Bop tan kurtulduk mu gerçekten Ne içiyorsunuz siz hocamYa da milleti böyle avutuyorsunuzYahu bir de allaha şükür diyorsunuzYazık
  • KocasolakKocasolak4 sa önce
    Hakan. Sen endeksli den ne anlıyorsun bilmiyorum. İsveç kronu danimarka kronu da synı euro endeksli tabi ki hepsi aynı seviyede değil ama euro endeksliler yani belli nir opsiyon aralığındaaynı etkiye sahipler. Hükümeti desdekliyorum ama körü körüne değil, sma körü körüne muhalifliğe de CEVABINI veririm.
  • hercaihercai1 sa önce
    Evet masonik bir yapi CHP, kapatacak biri araniyor!
  • Yok Öyle DeğilYok Öyle Değil2 sa önce
    Tarikatların insanların üzerinde müthiş bir etki alanı söz konusu. İstediği gibi yönlendirir, sorgusuz sualsiz biat kültürü söz konusu cemaat ve tarikat örgütlenmelerinde. CIA, tarikat tepe yöneticilerini kontrol eder, tüm cemaati kontrol altına alır. Örnek Fetö. Belirli bir hacime ulaşınca CIA radarına nasıl girdiyse, hepsi girer. ADD gibi sivil toplum örgütleri ise sorgulayan insanlardan oluşur, denetime tabidir. Tarikatçılık ise Ehli Sünnet falan ayaklarıyla ülkeyi bölme girişimlerdir. Biliyorsunuz 12 eylül darbelsinden sonra CIA ilk olarak İmam Hatipleştirme projesine ağırlık verdi. Amaç biatçı toplumdu. Neyse uzatmaya gerek yok, durum budur. İmam hatiplerle, tarikatlarla bir toplumu temelinden dinamitliyorlar... CIA nın Yeşil Kuşak projesinin sonucudur sizin düşünce biçiminiz...
  • Cabbar CokkibarCabbar Cokkibar1 sa önce
    Dunyayi yoneten satanik guc butun savaslarini (sicak savas disindaki mucadelelerde dahil olmak uzere)bu masonik orgutlenmelerle iceriden bilgi alarak ve icerideki isbirlikcileri ile beraber kazaniyorlar.Osmanlinin son donemlerindeki ( birinci dunya savasida dahil) butun savaslar bu sekilde kaybedilmistir.Bu gizli orgutlere uye askerler dusman tarafina kendi birliklerinin sayisini,konumunu ve lojistik altyapisini ve savas planlarini dusman tarafina bildirerek kendi ordularinin umulmadik bir hizla ve umulmadik bir anda darmadagin olmasini saglamislardir.Osmanlinin balkan savaslarindan itibaren dominoo tasi gibi dusurulmesinin ve akabinde yok edilmesinin biricik sebebi budur.Onun yerine koyduklari chp( parti devleti) nin ana omurgasi ermeni,yahudi gibi eski osmanli tebasindan olanazinliklardan olusan bu gizli orgut uyeleri olusturmakta idi.Bunlarin icinde hic Turk yok mu idi? Elbette vardi,ama karar alma mekanizmalarinda hic yer verilmeyen surekli kirli islere kosulan( lagimcilar,tetikciler) gibi dogustan kriminal dunyadan haberi olmayan hirsli embesillerdi hepside,cunku baskalarini almiyorlardi aralarina yukaridaki patronlari.
  • Murat KorkmazMurat Korkmaz13 sa önce
    Abdurrahman Hocam..Yüreğinize, kalemimize sağlık...Allah sizin gibi hakkı söylemekten bir an bile imtina etmeyen büyüklerimizin sayısını arttırsın..Vesselam
  • İkrarİkrar2 sa önce
    Selam ve dua ile degerli hocam guzel bir anlatim guzel bir makale olmus yuregine saglik cematler konturol edilsin bazan menzilden kitapdan huafeler okuyorlar almanlarin bir sozu var itimat guzel fakat konturol daha guzel uc arkadas sohbet ederken biri yanlarindan ayrilsaonun aleyhinde konusup ucuncu sahis dondugunde aninda konu degisiyor konustuklari bilinmesin diye hepsi cemat diyanet yetmiyormu bu bakkal dukkanimi bir avrupalida insanlari turk yeri turkiye tuzuk yurt disindan olsa kim ne bilir faydali olsalardi bunca kotulukler niye zina suc olmakdan cikmis,sa istedigin kadar zinanin haramligindan bahset
  • samimsunsamimsun2 sa önce
    bu ülkede tarih tekrar yazılmalıııı gerçeklerin sana göresi bana göresi olmayacak şekilde hiç bir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde bu gerçek tarih yazılmalı bu tartışmalar bölünmeler ortadan kalkmalı çünkü bu milletin yapamadığı tek şey birbirinin fikrine doğrusuyla yanlışıyla saygı duyma
  • soyluyorumsoyluyorum2 sa önce
    ne oldu Turkiyede tek guc chp kaldi diyemi saldiriyorsunuz onlara bu kadar, kagittan kaplan sisteminiz her an yikilma moduna girer diye mi korkuyorsunuz, millette umut kalmasin umitsiz olsunda hep bize donsun yuzunu diyemi bu cirpinislariniz, yikilacaksiniz ey yahudi dilipak, emellerinize asla muvaffak olamayacaksiniz, Ataturkun tabiriyle Turkiye cumhuriyeti devleti ilelebet yasayacaktir, sizinde ipliginiz pazara cikiyor az kaldi, ulkeyi soyup sogana cevirdiniz utanmadan yok dis gucler yok o yok bu, sizsiniz bu ulkeyi soyan cehennem pislikleri sizi riyakar ve sirk kosanlar
  • KocasolakKocasolak7 sa önce
    Tarihimize ışık tutan bu yazı MÜKEMMEL olmuş, Allah razı olsun. Reis aynı abdül hamit gibi hem içerden hem dışardsn ÇEMBERE alınmış vaziyette. Bizim tarikatlar zekkat fitre ve kurban parası toplamaktanbaşka HİÇ BİR faaliyet göstermiyorlar, üstelik maliyemizden TIK çıkmadan, yani ne geldi, ne gitti, sorgu sual yok. Etrafımda bunlara mensup kişiler var, namaz surelerini dahi okuyamaz ama günlük zikr dersini yapar, eş seçimlerini, çocuklara isim, bir işe başlarken danışıp rüyaya yatmış şeyh efendi bu iş tamam, manevi seviyesinde, zekat fitre kurban adak da maddi seviyede. Bu en kıymetli üst tabakasofi, ihvan, seviyesindeki bir mürid. Onbeş yıl önce hiç birşeyi yokken şimdi onlarca hastahane, otel hatta kaç adet mücevher mağazaları var, bizim maliyemiz ne içinvar? Tabi maliyemiz sadece tarikatları değil akpchp ip hdp mhpgibi bütünpartileri, add başta diğer stk ları daİNCE İNCE İNCELESE ne çıkar? Chp nin gasp ettiği iş bankası hisselerini geri alsak. Verilen kredi ve teşvikleri TAKİP etsek, bize dolar euro trump BİR HALT edemez, ama,?!.
  • ZeynepZeynep6 sa önce
    Ehli sünnet vel cemaat tasavvuf ehlini inkara kalkışmak hepsini fetö seviyesine indirmeye çalışmak insaf ve vicdan sahibi insanların yapacağı bir şey değildir. Ehli sünnet cemaatler hiçbirşey yapmadı diyenler chp nin silindiri üzerimizden geçip inançsız sürüler oluşturduğu dönemlerde hep onların çalışmalarıyla insanlar dinini diyanetini öğrenip yaşamaya başladı Allahın izniyle. Bu kendilerine cemaat süsü veren terör örgütleriyle efendimiz aleyhissalatu vesselamın izinden çıkmayan tasavvuf ehlini birbirine bile bile karıştırmaya çalışmanınkimseye bi yararı yoktur. Eğer bu noktaya gelmişse sadece bunlara değil bütun stklara bakın. Cem evlerinden başlayın hatta azınlık stkalarını inceleyin spor sanat stklarını inceleyin. Mimarlar odasını add yi inceleyin. Diğer odaları locaları sendikaları inceleyin. Sosyal hayatın içinde olup hiçbir suça karışmadıği halde ikidebir çıkıp cemaatler diyosanız o zaman diğer sosyal yapılarıda ele almak zorundasınız. Bırakın insanların zikirleriyle uğraşmayı...
  • HakanHakan9 sa önce
    hoca 1 bulgar levası 3 türk lirası anladın mı bunu yazıyorum yayınlayın türk parası tüm paralara karşı değer kaybetti beğenmediğimiz bulgarların parası bile bizim 3 katımız oldu ...
  • şükrü onukşükrü onuk7 sa önce
    Halifeliği TBMM uhdesinde mündeminç yapan , Mason derneklerini kapatıp M. Kemal Öke yi kendine müşavir yapan zatı alileri bir denge adamıydı .
  • ZaferZafer4 sa önce
    Abd nin ayağına heyet gönderdik demek ki öyle atma tutmayla memleket yönetilmezmiş.40-50 yıl önce incirliği kapatabiliyoruz şimdi incirlikte darbe yönetimi yapıldı deniyor yine kapatma lafını bile söyleyecek cesaretimiz yok bir ileri iki geri gidiyoruz Allah bu memlekete yardım etsin at izi it izi birbirine karıştı
  • murat çavgamurat çavga4 sa önce
    Hoca iyi diyon da iktidara yakınsın. Söyle kapasın Türkiye de faaliyet gösteren Lions,Rotaryan ve Mason localarını sıkıyosa..Bir kararnameye bakar! hepsi kuzu görünümlü vampir örgütler. hadi hadi garibana dokunan adaletiniz oralara dokunabilecek mi bakalım. Masonlardan şikayet edeceğine söyle dürsünler defterlerini..İşte o zaman ülke bağımsız olur.
  • Özgür Adam,Prangasız Beyinim(Öneririm)Özgür Adam,Prangasız Beyinim(Öneririm)7 sa önce
    Nihayet Tarikat ve barikatların bağlı olduğu merkezleri dile getiren yazı yazman çok güzel bir özeleştiri olmuş özellikle günümüzde bu yazınız Genel Kurulu Öncesi Ak Parti ve Sayın Devlet Başkanımızın Okumaya çok ihtiyacı var.Eline Koluna sağlıkÖzeleşetiri olmadan yanlışlıklar kulvarında ancak debelenir.Umarım Tarikatlar ave bağımlılığın neler olduğunu anlarllar anlarız.Ben kendimi geleneklerime bağlı ve ilerici gördüm hiç muhafazakar olmadım.Ak Parti yiÜlkem e katkı saglayacağı için destekledim destekliyorum,ancak hatalarında israr eden tarikat ve barikat vede Masonik zincirlerini kırma dönemi geldi geçiyor,İlk defa Siz Yürekli bir seslenişte bulunuyorsunuz.Görürler umarım.Saygılarımla.
  • TahirTahir7 sa önce
    Şeytan taşlamaktantavafa fırsatımız yok,bu kadar yeri dini bir güzelliği anlatmaya ayırsakbirşey öğreniriz,hakikati öğrensek kimse zıttı na iltifat etmez
  • Sina SALIKSina SALIK3 sa önce
    yakın zamanda bir kemalist darbe tehlikesi olabilir diye düşünüyorum. doları boş yere çıkartmıyorlar birileri gibi sanki. önce insanların belini büküp ses çıkaramayacak hale getiriyorlar sonrası malum. müslümanlar tetikte olsunlar. en önemlisi sizi yönlendirenlere dikkat edin bir bakmışsınız birbirinizle mücadele halindesiniz. içerden bir provakatör ona fetöcü buna menzilci bir bakmışsın dışarıdan kemalistler çekirdek çitletip sizi seyrediyor sonra da malum yönetime el konuluyor. bu senaryo uzak gelmedi sanırım. dediğim gibi serin kanlı olmak lazım ama tabi kemalist darbe akşam 9 da olmaz. bir gece ansızın olur ve onlar hata yapmaz gaza gelmez.
  • burhan örsoğluburhan örsoğlu1 sa önce
    memleket pürü perişan korkmayın ortada ...
  • ZaferZafer2 sa önce
    Ülkeyi yönetenler çok büyük bir fırsatı hezimete döndürdüler bu destek bu kadar büyük bir zaman fırsatı hiç bir iktidara nasip olmamıştır bu destek Ecevit ve Erbakan hocaya verilseydi ülke belki bir süper güç olabilirdi bu büyük zaman diliminde bir otomobili bile elle tutulur hâle getiremedik ülkede işler iyi gitmediği zaman adnan haydar devreye girerek kamuoyunu başka yönlere yönlendirme işlemi yapılır yoksa adnan şimdi çıkmadı haydar şimdi çıkmadı.islerin iyi olmadığını söyleyen Mehmet şimşek şimdi nerede...
  • uzman analistuzman analist1 sa önce
    sayın hocam birgünde şu enerji şirketleri ve enerji sektörü için yazsanız.savaşlar enerji için çıkmıyormu.mesela önümüzdeki aylarda birkaç önemli enerji ihalesi ve lisans işleri var..bunlara devamlı zarar açıklayıp muazzam vergi kaybı yaratan şirketler alınmamalı.kötü örnek olmaya devam ediyorlar.bu şirketler ne yeni lisans almalı nede bundan sonra enerji ihalelerine dahi sokulmamalı..eğer ciddi bir adım atılacaksa doğrusu bu..
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer10 sa önce
    Sabırla..sebatla..bir..mum..yakmaya..devam..edelim..dediğiniz..gibi..Aydınlık..geldiğinde..karanlık..yok..olur.çünkü..aslolan ..aydınlıktır..karanlık..işgalcidir.Selamlar.
  • melih53melih532 sa önce
    sayın hocam bu masonik bir partiyse halk adına halkın paylarını yönettiği ve denetlediği işbank ne olacak..gerçi son yıllarda bi gariplik var..işfinans mesela..borsadan**gitti.işgyo ve tskb hisse sürünmesi yaşıyor tuhaf şekilde.**asıl tuhafta işyatırım illa işgirişim hissesine destek alımı veriyor**ısrarlı işgirişim***tuhaf..**..işgyo ve tskb yi görmüyorlar.***
  • sanasana2 sa önce
    Sayın "Vatanım" isimli yazar. FETÖ müslümandı da ne oldu. Hayatında hiç mason locası gördün mü ki dinsizlikten bahsediyorsun. Ama göremezsin tabi; Oraya girmek için belli bir seviye ve ahlak aranır...
  • HakanHakan6 sa önce
    kocasakal ... romanya leyi 1 leyi 1.30 türk lirası o para Euro ya endeksli değil mi arkadaş her ülkenin bir para birimi var sen çok iktisat bilginisin ya ozaman dolar düşüyor şuanda dünyada ama bizde yükseliyor ne olacak. geçen sene 08.08.2017 dolar kuru 3.51 tl bu sene nerdeyse 2 tl artış var arkadaş ...
  • tuzcutuzcu6 sa önce
    Para kadın güç pentagram yapmaz üçgen yapar....Gerisini belki okurum sonra....
  • Cabir yilmazCabir yilmaz5 sa önce
    Sayın Dilipak hocam bir yazınızda şu halifeliğin TBMM nin uhdesinde mündemiç olmasını bir izah etseniz de anlasak.Nedir bu ...Somut olarak.
  • YAVUZ SELİM İSTANBULLUYAVUZ SELİM İSTANBULLU1 sa önce
    "....Mustafa Kemal’in Mason olup olmadığı ya da Mason Localarını kapatıp kapatmadığı hep tartışılır. Mustafa Kemal bana göre her gruptaki localara üyeydi. Evet, Mason Localarını kapattı, ama bu Mason Localarına karşı olduğu için değil CHP kurulduğu için, “aynı gayeye hizmet edecek iki ayrı cemiyete gerek olmadığından” kapatıldı. Mason Localarının meşriki azam’ı Mim Kemal Öke’yi de kendine müşavir yaptı.Mustafa Kemal bu şekilde, kendi kontrolü dışında uluslararası temas kuracak bir yapı istemiyordu, iki Osmanlıdan gelen bir takım grupların Loca altında örgütlenip kendine karşı bir tehdit oluşturmasına fırsat vermek istemiyordu. ...." Sn.DİLİPAKYAKIN TARİHE ÖNEMLİ BiR IŞIK TUTTUNUZ.ÇOKEHEMMIYETE HAİZBU TESBİTLERİNİZ KAMUOYUNUMASONLUK-İTTİHATVE TERAKKİ-UZANTISICHP-FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜve DERİN MASONİK BAĞLANTILARINI KAMUOYUİLE PAYLAŞMANIZI VE AYDINLATMANIZI TEBRİK EDİYOR, TEŞEKKÜR EDİYORUZ.

Abdurrahman Dilipak

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