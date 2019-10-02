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Fay hattı nereden geçer?

02 Ekim 2019 Çarşamba

Her işin bir maddi ve manevi boyutu var. Her işin bir hesabı ve bir de kitabi yanı var. Aslında herkesin bir hesabı var, var olmasına da, sizin hesabınızla Allah’ın hesabı tutuyor mu, ona bakmak lazım. Onun hesabı da kitaba uygunluğu ile ilgilidir. Yoksa “Allah’ın da bir hesabı vardır”. Ve galib olacak olan O’nun hesabıdır.

Onun kevni âlemle (Yaratılan alem / sanki yaratılmayan bir alem var gibi. O yaratanın kendisidir sadece) ile ilgili hesabına giden yol, onun eserini bilmekten geçer. Sonunda “Nefsini bilen Rabbini de bulur”. O maddenin ilmi, ondaki mucizenin sırına, yani yaratılış hikmetine götüren bir kapı aralar. Gerçeklik kapısından çıkar ve hakikate ulaşırız. Bu sonsuzluğa açılan bir kapı ve yolculuktur.

Eğer insan bu hakikat yolculuğundan saparsa, işte asıl o zaman ve o noktada fay kırığı oluşur. O fay kırığından kişi cehennem çukuruna düşer. Dünya başına yıkılır. 

Bana kalırsa dünyadaki fay hatlarının dünyevi sebepleri yanında uhrevi sebepleri de vardır. Nasıl insan bedeninde ruh ve beden birbirini tamamlarsa, insanın bu âlemdeki tasarrufları, onun dış bedeni olarak dünyayı da etkiler. Dünyadaki deprem bu anlamda bedenimizin titremesi ya da seğirmesi gibi bir şeydir bir bakıma. Dünyanın dengesini bozar, fıtratına zarar verir, onu sadece madden değil, manen de tahrip ederseniz, arz titrer, gök kusar. Diker olan elinizle yaptığınız başınıza göçer ve yamyassı eder.

Mısır deltasından, Gâvur gölüne, Amanoslara yani Gâvur dağına, Ahir dağına kadar uzayan kırık, Lut kavminin helak olduğu o Lut gölü kırığı, aslında bir gay ve lezbiyen kırığıdır, bizim kitaplarımızda. Yasin 15’te “2’si vahiy kâtibi havari 3 mü’minden”den söz eder. Oradan uzaklaşır uzaklaşmaz onları kuvvetli bir ses, bir haykırma yakaladı. Bu sesle yok olup gittiler.

Hz. Şuayb’in kavmi, Urfa Medyen bölgesinde; Hz. Salih’in kavmi, Hicr bölgesinde; Hz. Hûd’un kavmi ise Ahkâf bölgesinde helak olmuştur. Kur’an-ı Kerim Sebe kavmini perişan eden Arim Seli, Ashâbu’l-Uhdûd hadisesi ve Fil olayından da bahseder. Bazen yer depreşir, bazen gökten meteor yağar, bazen sel olur, fırtına olur, salgın hastalık olur, çekirge, sivrisinek helak sebebi olarak çıkar karşımıza. Su basar ya da yer ve gök, suyu emer de toprakta hiçbir canlı bırakmaz. Bazen azgın insanlar maymuna dönüştürülür.

Daha yakın zamanda, Hz. İsa’dan sonra bir asır geçmeden Hatay’da, Habibünneccar dağının eteklerinde yaşanan olayı hatırlayın.

Kızılderilileri yok eden, kara derilileri köleleştiren, sarı ırkı sömüren, 1., 2. Dünya Savaşlarını çıkartanlar, soğuk savaşın arkasındaki güçlerin sebep oldukları fitnenin herhalde dünyada bir karşılığı olacaktır.

Kitap bize Kitapta yazan emir ve yasaklara karşı gelen, küfür, zulüm, ahlaksızlık ve haddi aşmakta ısrar eden toplumların sonunun ne olduğunu ve olacağını anlatır aynı zamanda. 

Fil suresini hatırlayın: “Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Onlara çamurdan sertleşmiş taşlar atan (kuşlar), nihayet onları, kurt yeniği ekin yaprağı gibi yaptı.”    

Eğer zulmetmekten vazgeçer, Allah’a savaş açanların yolundan vazgeçer, onlara karşı savaşırsak ve bozgunculuk ve zulüm yapmaktan sakınan kimselerden olursak, umulur ki Allah bize bir çıkış yolu gösterecek, işimizi kolaylaştıracaktır. O zaman da ilahi gazaptan korunmuş ve rızaya ulaşanlardan olmuş olacağız. Yunus kavmini hatırlayın haber verilen kara bulutlar fırtına ve duman üstünüze bela yağdırmadan tövbe edin. Ve unutmayın, Allah, cahil, zalim, fasık, rüşvet alan, işi ve makamı ehline değil de yakınına veren, münafık, fuhuş, kibir, israf bataklığına saplanmışlara, onlara yardım eden, onlarla olanlara yardım etmez. “De ki: Allah’ın size üstünüzden (gökten) veya ayaklarınızın altından (yerden) bir azap göndermeye ya da birbirinize düşürüp kiminize kiminizin hıncını tattırmaya gücü yeter.” (En’âm 6/65)

Allah cahillerin başına pislik yağdırır. Bakın Peygamberin dilinde “Ebu Cehil” ümmi olan değil, hani şu “Cehaletin bu kadarı ancak eğitimle mümkündür” ikazına konu olan, aklını put edinen, müstekbir, “Hakikate kör”, Bel’am karekterli “kitap yüklü eşekler”dir.       

Bakın, bu “biz ıslah edicileriz” diyen “bozguncular”dır bu felaketlerin sebeplerinden birileri de. Hani şu kaygan toprağa ve yumuşak zemine, menfaat için gökdelen diken ahlaksızlar var ya ve bir de onlara ruhsat veren gafiller, onlardan söz ediyorum. Bakın Allah onların dualarını da, namazlarını da kabul etmeyecek. Nasıl olsa, hacca gider, tövbe eder, defteri sildiririz diyenler var ya, onların tövbeleri de kabul edilmeyecek. “Vay o namaz kılanların haşine ki” diye başlayan ayeti hatırlayın. Hani o haketmedikleri makamlara oturup, siyasetçi, bürokrat, işadamı, medyacı, STK maskeli tipleri, ehlini, şeytanlarının dostlarını başlarına toplayıp, kapalı kapılar arkasında fısıldaşarak iş kotarmaya çalışanlar var ya, onları söylüyorum! Biz de “İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allahım” diye düşünelim.

Depremin aynı zamanda bir İlahi ikaz olduğunu unutmayalım. Allah dilerse bir musibetten bin nasihat de çıkarır. Deprem sadece felaket değildir, derstir. İnsanlar felaket karşısında tövbe eder, gerçeklerle yüzleşir. Birbirine yakınlaşır. Bir yerde su batıyorsa, başka yerde çıkar. Bir yer kuraklaşıyorsa, bir çölde yeni bir vaha oluşur. Bu dün de böyle idi, bu gün de böyle. Yarın da böyle olacak. Her şey geçicidir. Zenginlik de geçicidir, yoksulluk da. Allah’tan başka baki olan hiçbir şey yoktur ve olmayacak. “Ağzımızın tadını kaçıran ölümü anmak”, “ölüm gerçeği ile yüzleşmek” beşeri kemal için bir fırsattır aslında. Felaketler insanları Allah’a yaklaştırır. Bir gece vakti, okyanus ortasında hortuma yakalanan bir gemiyi hatırlayın. O gemi, yüzen bir ada misali Titanik olsa ne yazar. O son pişmanlık fayda vermez. Ama fırtına dinince insanların büyük bir kısmı o pişmanlığını unutur ve kaldığı yerden hayatına devam eder, ta ki, yeni bir felakete kadar.

Asıl fay hattı beynimizden ve kalbimizden geçer. İnsanoğlu söz ve eylemleri, yapıp yapmadıkları ile ya kendi cennetine sırtında tuğla taşır, ya da kendi cehennemine sırtında odun taşır. Bu, bu dünyada da böyle, ahiret yolculuğunda da böyle. Kendi fay hattımızı da kendi elimizle kendimiz kazarız bu dünyada..

Allah (cc)’ın kimleri, niçin ve nasıl helak edeceğini açıkladığı ayetlerin meallerini yarın vereceğim inşallah. 

Selam ve dua ile. 

 

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  • Malkoç Malkoç 35 dk önce
    ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ , İLMÜDÜRLÜĞÜ , BİNASI ÇÜRÜK , ÇIKMIŞ.... KOLONLARI PATLAMIŞ.... BOŞALTILMIŞ...
  • Hikmet UçaklıHikmet Uçaklı35 dk önce
    Yazmak ve analiz etmek çok güzelde; İslam dünyası ve Müslüman erk sahipleri gerçekten iman edip gerekleri yerine getiriyormu? Öyle ki her şeyi yapacaksın sonra Dine, imana, ahlaka, adalete, vicdana karşı ne varsa her fiilde bulunacaksın sonra boş içi dolmayan süslü sözlerle yol alacaksın, Rabbim kandırılamaz ki. Sadece fani yaşamını cennete dönüştürme gayretine şehveti bir hisle sarılacaksın yok bu işler bu kadar kolay mı?
  • Mehmet ayMehmet ay52 dk önce
    Fay hattinin nerede gectigini bilmem de, elektirige, dogalgaza gelen zamlarla, bu gariban halkin beli her gecen gün biraz daha bükülüyor.Siz kalkmis neden bahsediyorsunuz.Üstad, konuyu dagitma, halkin durumunu yaz.
  • mustafamustafa1 sa önce
    Allahın emir ve yasakları ne? .......on emir......Allahın emir ve yasakları ne için var?...... toplumda düzeni sağlamak için.Toplumda düzen sağlanınca ne oluşacak? adem (insan) ademler ortaya çıkacak. adem kim? Allahın dünyada kendisine halife seçtiği, herşeyi(tüm eşyayı), yani Allahın yarattığı herşeyi bilmesi gereken zat, bilgisi artınca meleklerde ona secde edecek, yoksa cahili kabul etmiyorlar.Allah ademi niye yarattı? Ademin bu dünyadaki görevi ne?Allah ademe eşyanın ismini nasıl öğretiyor? herşeyin ismini öğrenmek ademin görevi mi?bu görevi yerine getirmeyen(islam toplumu)in başına ne geliyor?ademin asıl yapması gereken, üzerine bor olan, bizim hiç bilmediğimiz saymadığımız esas ibadeti ne?
  • İLBEYHAN İLBEYHAN 1 sa önce
    BELEDİYEBAŞKANINIDEPREM TOPLANTISINA ÇAĞIRDIN , ÇAĞIRMADINI HALLEDERSEK.... DEPREMETEDBİRALMAYABAŞLAYACAĞIZ...
  • Japonya da depremJaponya da deprem1 sa önce
    Güzel yazmışsiniz, müslüman dünyanın sorunu şu sanırım. Allah'ın bu dünyayı bir takım fizik, kimya etc kanunlarina göre kurduğu ve yuzyil alnin secdeden kalkmasa da o kanunlardan senin yuzyil ibadetin için vazgeçmeyeceği konusunu kavrayamadılar. Yani "çok namaz kılıyorum fay hattına çürük bir gökdelen yapayım Allah korur, çok namaz kılıyorum su 100 derece kaynar ama beni icine atsan zerre zarar vermez, çok namaz kılıyorum, örtülüyum kamu yetim parasiyla yurtdisinda bedavadandoktora yapayim ceheneme gitmem, çok namaz kiliyorum, sohbete katiliyorum, soruları çalayım diger gencler figüran gibi girsin sinavlara umutlarini emeklerini gaspedeyim cehenneme gitmem" gibi bir garip inanç oluşmuş. sağolsun tatikat cemaatlerin işledigi tasavvuf hikayeleriylealni secdeden kalkmiyorsa bu dunyadaki fizik kimya uzay kanunlarinin, hatta kuran emirlerinindevre dışıkalacagıni zanneden bir müslüman türü ortaya çıktı. Yani söyleyecek söz yok aslında deprem bile bir uyarı gorevi yapamaz bu sahte muslumanliga, münafıklara ki...
  • irfan aksözirfan aksöz1 sa önce
    Kalemine sağlık. Canımızı acıtıcı amma gerçek ve mükemmel bir analiz. Teşekkürler Sn. Dilipak.
  • engineerengineer1 sa önce
    şiir : ÇIRAK ARANIYORElim sanata düşer ustaDilim küfre, yüreğim acıyaÖlüm hep banaBana mı düşer usta?Sevda ne yana düşer ustaHicran ne yanaYalnızlık hep banaBana mı düşer usta?Gurbet ne yana düşer ustaSıla ne yanaHasret hep banaBana mı düşer usta?Refik DURBAŞ
  • Erdem Doğan Erdem Doğan 1 sa önce
    Allah onların ateşini artırsın, bu dünya da da ahirette de:Hani millete hizmet için gelen ama şahsi menfaatlerine hizmet edenler, hani o haketmedikleri makamlara oturup, siyasetçi, bürokrat, işadamı, medyacı, STK maskeli tipleri, ehlini, şeytanlarının dostlarını başlarına toplayıp, kapalı kapılar arkasında fısıldaşarak iş koparmaya çalışanlar var ya, onların.“İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak etmeAllahım” Aminn!
  • YusufYusuf1 sa önce
    Depremin ilahi ikazla ne ilgisi var.Bu ilkel bir yaklaşım. Allah kimseyi mağdur etmez. Beynini çalıştırmayanlar mağdur olur. Japonyada da 8 şiddetinde deprem oluyor kimse ölmüyor. Çünkü beyinlerini çalıştırıyorlar. Hurafelere kanmıyorlar. Dualarla felaketlerin önlenemeyeceğini, biliyorlar. kuranda da aklınız çalıştırın der. Aklını çalıştırmayanlar hüsrana uğrar der. 
  • doğrucudoğrucu1 sa önce
    ﴿ Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvâya daha uygundur. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.5. sure 8. ayet maide
  • muratmurat2 sa önce
    şahane bir analiz ve yorum
  • engineerengineer2 sa önce
    zengin kimdirrotşildleri ve serveti kutsayan gafil, karun da zengindi,firavun da zengindi, nice sultanlar, krallar, çarlar da zengindi hem öyle 150 yıl falan değil 1000 yıl yaşayanları vardı , nerdeler, ya cehennemde ya da cehennem de değil mi? kim ne cehenneme isterse gidebilir, kim de cenneti isterse cennet ucuz değil cehennem dahi lüzümsuz değildir, 7 cehennem 8 cennet olduğuna göre toplam her 15 kişiden 7 si cehenneme 8 i ise cennete gidecek demektir, cehenneme gidecek olanlar fakir, cennete gidecek olanlar ise gerçek zenginlerdir, cehennemdekilerle cennettkiler akrabalarını görebilmeleri için cennet cehennem arasına bir köprü yapabilecekleri söylenmiş, köprünün yarısı cennettekiler,yarısını da cehennemlikler yapacak, başlamışlar cehennemlikler köprünün yarısını hızla bitirmiş, cennettekiler yavaş gidiyor, nedenini araştırınca bakmışlar bütün müteahhitler cehennemdeler.
  • hirzislikhirzislik2 sa önce
    Bizim insanımız hırsızı sever,onu kendinden görüp sever.Taa ki kendi evi başına yıkılınca anlar.
  • Erdoğanoğlu/BATMANErdoğanoğlu/BATMAN2 sa önce
    Bence "FAY HATTI" Hakikatte; Ademoğlunun Kalbinden Geçip Amellerinde Şekil Alan, Cennet Ve Cehennem İle Nihayete Eren Kaderi İlahinin Bir Tahakkukudur...NOKTA
  • NobodyNobody2 sa önce
    Dünyevi günahlara atıf yaparak depremleri buna bağlayan aydın kesimler Allah'tan haber getirir kadar emin . Doğru şu ki yapılan hata ve zulmün karşılığı var mıdırvardır benim burda merak ettigim konu şu ki her meydana gelen olayın suçlusu olarak halk tabakasının görülüp korkularla sindirilmeye calisilmasidir.Biz malzemeden çaldık rüşvet aldık her önüne gelen binaya izin verdik demek yerine biz deprem alanlarını peş keş çektik demek yerine Allah adına konuşup ey insanlar sizin günahlarıniz bunlar demeleri kadar aşağılik bir durum olamaz .Fay hattı hep halkın günahların dan geçiyor nedense çalan çırpan yolsuzluk yapan ihaleleri satan haksız kazanç sağlayan yöneticilerin evlerin fay hattı hiç çekmiyor kulüplerin şirketlerin borcunu silenlerin devlet arazisini peş keş çekenlerin evlerinden günahlarindan fay hattı geçmiyor neden se siz efendiler gürûhu Fay hattı nerden geçer oturduğunuz o kaltuklara bakın .
  • Deprem DedeDeprem Dede2 sa önce
    Deprem yıkmaz, hırsız yıkar. Hırsız kim? Müteahhit. Müteahhit kim? Diğer hususlar hikâye kısmı....
  • OkurOkur2 sa önce
    Fay hattı iman sahibinin kalbinin tam ortasından geçer. Ve ahlakını, hal ve hareketini, kültürünü kısaca yaşamını o hat belirler. Fay hattı kalbinden şaşıyor sa imanda da depremler başlar. Bizim şu anda yaşadığımız deprem de bu ışte... "Şehrin diğer ucundan gelerek bagiran" adamların derdi de bu... Kazandiklarimizla kaybettiklerimizin hesabını yapmamız için son çıkış noktasını kacirmamaliyiz.
  • Rüstem kayaRüstem kaya4 sa önce
    Abdurrahman hocam güzel konulara deginiyorsunuz tesekür ederiz sizinle yüzyüzede görüsmek isterim
  • TAVSİYECİTAVSİYECİ8 sa önce
    Hocam: Tam tersine ben, bu 5.8'i Allah'ın bize bir lütfu, bir ihsanı olarak görüyorum. Evet, İstanbul bir deprem bölgesi ve kırılmak üzere olan bir fay hattının üzerinde yaşıyoruz. Bu, örümcek ağına çamaşır asmak gibi birşey. Ne zaman kopacağını ya da kırılacağını bilemezsiniz. Bu kırılmanın önüne geçemezsiniz ya da engelleyemezsiniz. Olacaksa olur. İşte tam burada 5.8 devreye giriyor. Allah'u Teâlâ bize bir fırsat veriyor ve yol gösteriyor. 5.8' de kimsenin burnu bile kanamıyor ve büyük bir depremde yıkılma tehlikesi olan binalar, okullar ve diğer yapılar ayın on dördü gibi günyüzüne çıkıyor ve Allah'u Teâlâ bize bu defolu yapıları onarma fırsatı veriyor. Bundan daha büyük bir lütuf ya da ihsan olur mu? Ya biz hazırlık yapmadan yedinin üzerinde bir deprem olsaydı! Ne olurdu halimiz hiç düşündünüz mü? Allah korusun, gerçekten düşüncesi bile korkunç! Onun için kardeşlerim; Yüce Allah'ın bu uyarısını dikkate alıp en kısa zamanda tüm önlemlerimizi almalıyız. İçimizde beyinsizler çok biliyorum, ama ben bu tehlikenin onlar yüzünden başımıza geldiğini ya da geleceğini düşünmüyorum. Çünkü, içinden geçtiğimiz sıkıntıların bir geçiş sancısı olduğunu düşünüyorum. Kara gün kararıp kalmaz, elbette ki aydınlığa çıkacağız. Bilmiyorum belki yarın, belki yarından da yakın, gerçek kimliğimize döneceğimizi düşünüyorum. Çünkü biz yeryüzünün en şerefli milletiyiz, mazluma, ezilene, yolda kalmışa sahip çıkarız. Alnımız aktır. Kalbimiz temizdir. Allah bizi biliyor, gerisini boşverin siz. Korkmayın, üzülmeyin, endişelenmeyin çünkü ben, Allah'u Teâlâ'nın bu milleti çok sevdiğini ve daima da koruyacağını düşünüyorum.(Allah'a emanet olun).
  • AbdülkadirAbdülkadir8 sa önce
    Valla zengillik te yoksullukta geçici değil. Yaratıcı bunlara müdahalede etmiyor. Bakın rothscildlara rockerfellere ve diğer dünyayı yöneten ailelere hepsi yaklaşık 150 yıldır hatta daha fazladır zenginler ve onların fakirleşmesi yok devamlı zenginlik var. Bu laf boş bir laf olsa gerek.
  • Mikail okuroğlu Mikail okuroğlu 9 sa önce
    Rabbimiz yar ve yardımcımız olsun bizleride emir ve yasaklarlarına uyanlardan eylesin amin inşaallah.
  • OkurOkur9 sa önce
    "%40'ı Cumhurbaşkanının ağzından soyletenler." Bunun halkta nasıl bir olumsuz karşılığının oluşacağını bilmiyorlar mı. Niyetleri nedir. Cumhurbaşkanının çevresindekiler bunu göremeyecek kadar mı? Bilgi sahibi... Gerisini yazmak benim için zor. Dudaklarimi okuyun...
  • AbdullahAbdullah9 sa önce
    Kalemine yüreğine sağlık hocam. Allah razı olsun. Bu firavunlar zalimler her yanı sardı.
  • OkurOkur9 sa önce
    Artık yazmayacağım dedim... Sayın Dilipak gibi muzdaribim... Evet bir deprem oldu Istanbul'da; imrail mektubu ve Osman öcalan soslu... Daha büyüğü geliyor %40soslu... Birileri yada Allah "gozleri kör, kulaklar sağır mı etmiş" ibretle seyrediyorum. Ne kadar Arif olmasam da "anı". Mısır da başlatılan ve yolsuzluk soslu hareket ne hikmetse Irak ta neşet etmiş... Türkiyenin sağlam bastığı ve YPG yi sikistiracagi ayağının üstüne... Şair; "Ebu Cehil ölmedi ya Muhammet, kıtalar arası dolaşıyor" dediği gibi... Biz deprem arası depremi tüm şehvetli ile "birbirimize ikram ederken!" Sayın Dilipak ın dediği gibi "içimizdeki bizi aşağılar ın aşağısına çekenler" yüzünden helak olmamız kaçınılmaz.Bu gerçek "Basra dan geçtik, Türkiye yanacak". Allah "en hayirlisina" bizi ulaştıracaktır. Amenna...

Abdurrahman Dilipak

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