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Aktüel Zuckerberg Meta’dan dertli! Her sabah yumruk yiyorum
Aktüel

Zuckerberg Meta’dan dertli! Her sabah yumruk yiyorum

Joe Rogan’ın Spotify’da yayınlanan podcast şovuna konuk olan ve neredeyse 3 saat süren yayın boyunca soruları yanıtlayan Mark Zuckerberg, her sabah Meta şirketinin CEO’su olarak uyanmanın “mideye yumruk yemek” gibi olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 09:57:00 -
Zuckerberg Meta’dan dertli! Her sabah yumruk yiyorum

Facebook’un kurucusu Zuckerberg “Uyandığınızda telefonunuza bir bakıyorsunuz, milyonlarca mesaj. Genelde iyi şeyler değil. Neredeyse her gün uyanıyorsun ve karnına bir yumruk yiyorsun gibi” diye konuştu.

38 yaşındaki Zuckerberg buna rağmen emekli olmayı düşünmediğini, gelecek 15 yılda başarmak istediği hedefleri olduğunu anlattı.

Joe Rogan’ın Spotify’da yayınlanan podcast şovuna konuk olan ve neredeyse 3 saat süren yayın boyunca soruları yanıtlayan Zuckerberg, şirketi Instagram’ı rakip Twitter ile de kıyasladı:

“Çok fazla üzülmeden Twitter’da uzun zaman geçirmenin zor olduğunu düşünüyorum” diyen Zuckerberg, buna karşın Instagram’ın “Süper pozitif bir alan olduğunu” ifade etti.

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