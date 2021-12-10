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Yaşam "Zorro" İspanyolcada hangi anlama gelmektedir?
Yaşam

"Zorro" İspanyolcada hangi anlama gelmektedir?

ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programında yöneltilen bir soru ilgi çekti. Çizgi roman, dizi ve filmleriyle tanınan Zorro karakterinin ne anlama geldiği soruldu. Peki, Zorro ne demek?

Yeniakit Publisher
2021-12-10 22:43:00 -
"Zorro" İspanyolcada hangi anlama gelmektedir?

ATV ekranlarında yayımlanan Kim Milyoner Olmak İsimli yarışma programında dikkat çeken bir soru soruldu. ‘Zorro’ kelimesinin İspanyolcada ne anlama geldiği yönündeki soru hem stüdyoda hem de ekranları başında programı takip edenlerin dikkatini çekti. Peki, Zorro ne oluyor?

"Zorro" İspanyolcada hangi anlama gelmektedir?

A. Maske

B.Kılıç

C.Tilki

D.Karga

Sorunun doğru cevabı C şıkkı olan tilkidir.

Zorro nedir? 

Zorro, 1919 yılında Pulp dergisinde Johnston McCulley tarafından oluşturulan hayalî karakterdir. Birçok kitapta, filmde, televizyon dizisinde vb. medyada yer aldı

Zorro, Diego de la Vega (asıl Don Diego de la Vega) eski bir gazeteci polis-adliye muhabiridir. 18 yaşındaki Don Diego de la Vega, uzun süre sonra eğitim için gittiği Avrupa'dan, Kaliforniya'ya dönmüştür.[ Kaliforniya'dan döndüğünde bir isyankârın idamına şahit olur. Yapılanlara karşı açıktan muhalefetin, ailesine zarar vereceğini bildiğinden kendini bir züppe olarak lanse eder. Aynı zamanda gerçek ve adalet için mücadele eden gizli kimliği El Zorro’ya (The foso) bürünür.

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