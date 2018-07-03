Zor günler geçiren Bursaspor'a 3 futbolcudan darbe!

İki sezondur yaşadığı sıkıntılarla ligde zor günler yaşan Bursaspor'u yeni sezonda daha zorlu bir süreç bekliyor. Yeşil-Beyazlılar'da taraftarlar dört gözle transfer haberi beklerken takımın yıldızları tek tek elden kaçıyor. Forvet Stancu, 23 Haziran'da alacaklarını alamadığı gerekçesiyle kulübü FIFA'ya vermişti. Bonservisini eline almak için 23 Temmuz'u bekleyen Stancu'nun Alanyaspor'la anlaştığı iddia ediliyor.

TITI, ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Alacaklarını gerekçe gösterip kampa katılmayan stoper Titi'nin ülkesinin takımı Fluminense ile her konuda anlaştığı öğrenildi. Adı Göztepe ile ciddi şekilde anılan Brezilyalı savunmacının, "İzmir ekibiyle kesinlikle görüşmedim" dediği ifade edilirken bugün Bursa yönetimiyle alacaklarına karşılık kontratını feshedeceği bildirildi.

BOSTOCK FRANSA'YA GİTTİ

İki oyuncunun bedava takımdan ayrılması beklenirken tek teselli orta saha oyuncusu John Bostock'tan geldi. Geçen sezonun devre arasında kadroya katılan başarılı oyuncunun 800 bin Euro bedelle Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse'a satıldığı kaydedildi.

Kaynak: Skorer