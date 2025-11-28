  • İSTANBUL
Kültür - Sanat Zootropolis 2 Çin'de rekor kırdı: İlk günde 34 milyon dolarlık fırtına
Kültür - Sanat

Zootropolis 2 Çin’de rekor kırdı: İlk günde 34 milyon dolarlık fırtına

Zootropolis 2 Çin’de rekor kırdı: İlk günde 34 milyon dolarlık fırtına

Zootropolis 2, Çin’de ilk günde 34 milyon dolara ulaşarak ABD menşeli animasyonlar için rekor kıran bir açılışa imza attı.

Disney'in bugün vizyona giren animasyonu Zootropolis 2 (Zootopia 2) özellikle Çin'de müthiş bir başlangıç yaptı. 

Variety filmin gişe hasılatında birden fazla rekor kırdığını bildiriyor.

Disney'den alınan rakamlara göre, film ilk gününde 34 milyon dolarlık gişe hasılatına ulaştı. 

Bu, ABD menşeli bir animasyonun Asya devinde tek günde veya prömiyer gününde ulaştığı en yüksek rakam. 

Ayrıca Mayıs 2021'den beri herhangi bir Amerikan filminin ilk gününde 34 milyon dolara erişilememişti. 

Öncesine bakıldığındaysa Zootropolis 2, ilk gününde en çok gişe hasılatı yapan 10. Amerikan filmi oldu.

Çinliler de filme bayıldı. Asya ülkesinin önemli kültür sitelerinden Maoyan'da seyirciler filme 9,7 puan verdi. 

İlk Zootropolis filmi 9,5, Ters Yüz 2 (Inside Out 2) 9,1, Ralph ve İnternet - Oyunbozan Ralph 2 (Ralph Breaks The Internet) ise 8,8 alabilmişti. 

Zootropolis 2'nin küresel gişe hasılatında 81 milyon doları aşacağı tahmin ediliyor. Bunun yaklaşık 40 milyon dolarının ABD ve Kanada pazarından geleceği düşünülüyor.

Rotten Tomatoes'da izleyiciler filme 100 üzerinden 96 puan verirken eleştirmenler de 92 puanla beğenilerini gösterdi. 

2016'da vizyona giren animasyonun devam filmi, hayvanlar şehrini kurtardıktan sonra kolluk kuvvetlerinde ortak olan Judy ve Nick'in, daha önce hiç görülmedik bir şekilde Zootropolis'e bir yılanın gelmesini araştırmakla görevlendirmeleri sonucu başlarından geçenleri anlatıyor.

Judy ve Nick, Zootropolis'e gelişiyle şehri altüst eden Gary De'Snake'in ardından büyük bir gizemin peşine düşüyor. Bu sıradışı görevi çözebilmek için şehrin daha önce hiç keşfetmedikleri bölgelerine sızmak ve yepyeni kılıklara bürünmek zorundalar.

