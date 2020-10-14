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Aktüel Zonguldak'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Aktüel

Zonguldak'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:43:32 -
Zonguldak'ta yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddia edilen Z.A, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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