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Aktüel Zonguldak'ta sahte içki denetiminde 1 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Zonguldak'ta sahte içki denetiminde 1 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:57:15 -
Zonguldak'ta sahte içki denetiminde 1 kişi gözaltına alındı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta içki satışı yapılan 238 iş yerine yönelik düzenlenen denetimde 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son zamanlarda alkol zehirlenmesine bağlı ölümlerin yaşanması üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde etil/metil alkol ile sahte/kaçak içki satış ve imalatının deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçe birimleri tarafından yapılan denetimlerde 82 görevliyle 238 iş yeri kontrol edildi.

Kontrollerde, Devrek ilçesindeki bir tekel bayisinde süresi biten "Perakende Alkol Satış Belgesi" yenilenmediği için iş yerindeki 436 şişe içki ile 37 paket sigaraya el konuldu.

Ayrıca Ereğli ilçesindeki bir tekel bayisinde satışa sunulan, barkod bilgileri kolonyaya ait 24 şişe etil alkol içerikli yüzey temizleyici ürün hakkında yediemin tedbiri uygulandı.

İl merkezindeki bir tekel bayisinde ise sahte içki yapımında kullanılan 1237 aroma ile bin 61 şişe etil alkol içeren yüzey temizleyici ürün ele geçirildi.

Konuyla ilgili 2 kişiye Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla adli işlem uygulanırken şüphelilerden 1'i gözaltına alındı.

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