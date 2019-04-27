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Zonguldak’ta ölümlerin en fazlası dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı

TÜİK’in verilerine göre Zonguldak’ta ölümlerin en fazlası dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 10:42
Zonguldak’ta ölümlerin en fazlası dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı

TÜİK’in verilerine göre Zonguldak’ta ölümlerin en fazlası dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğü, 2018 yılı ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler 161 bin 920 olurken, Zonguldak’ta ise ölümlerin bin 558’i dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandı.


İyi huylu ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler 856 olurken, solunum sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler 732 oldu. Sinir sistemi ve duyu organları hastalıklardan kaynaklı ölümler 200 olurken, endokrin (iç salgı bezi), beslenme ve metabolizmaya bağlı hastalıklardan kaynaklı ölümler 281 olurken, dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmelerden kaynaklı ölümler 168, diğer nedenlere bağlı ölümler ise 437 olarak açıklandı.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 10:42
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