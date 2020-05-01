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Aktüel

Zonguldak'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-01 00:25:02 -
Zonguldak'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye para cezası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, boş bir konteynerde kumar oynayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları iddiasıyla 4 kişiye 12 bin 720 lira idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Osmantepe mevkisinde boş bir konteynerde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, konteynerde 4 kişinin kumar oynadığını belirledi.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 4 kişiye toplam 12 bin 720 lira idari para cezası kesildi. Söz konusu kişiler hakkında ayrıca "kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması" suçundan işlem yapıldı.

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