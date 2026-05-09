Zonguldak'ta facianın eşiğinden dönüldü! Ağlama sesi ile neye uğradığını şaşırdı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde halk otobüsü şoförü Ramazan Çimen, otobüste tek başına kalan 2 yaşındaki çocuğu fark ederek ailesine ulaştırdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. Kdz. Ereğli istikametinden Alaplı'ya gelen halk otobüsü şoförü Ramazan Çimen, durağa yanaştıktan sonra ekmek almak için araçtan indi. Kapısı açık şekilde duran otobüse o sırada 2 yaşındaki kız çocuğunun fark edilmeden emekleyerek bindiği öğrenildi. Otobüsün güvenlik kameralarına göre minik çocuğun ailesinin, otobüs durağının karşısında bulunan bir telefoncuya gittiği sırada küçük çocuğun emekleyerek açık kalan kapısının otobüse girdiği görülüyor. Otobüs şoförü, kısa süre ekmek aldıktan sonra yeniden aracına binerek hareket eden Çimen, yaklaşık 500 metre ileride ışıklarda beklediği sırada otobüsün arka kısmından gelen ağlama sesi üzerine aracı durdurdu. Otobüsü kontrol eden sürücü, arka koltukta tek başına ağlayan küçük çocuğu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Minik çocuğun korkmaması için yanına alan Çimen, durumu hemen otobüs yetkililerine bildirdi. Alaplı Garaj Amirliği tarafından 155 Polis İmdat hattına haber verildi. Kısa süre sonra polis ekipleri tarafından çocuğun ailesinin arandığı ve aynı çocuk için Alaplı Zabıtası'na kayıp başvurusu yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu küçük çocuk kısa sürede ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili konuşan otobüs şoförü Ramazan Çimen, çocuğun ağlama sesi sayesinde fark edildiğini belirterek, "Allah'tan çocuk ağladı. Ağlamasa sabaha kadar otobüste kalabilirdi. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Ben sadece vatandaşlık görevimi yaptım" dedi.

Bebeklerde sıtmaya karşı ilk ilaç: DSÖ'den tarihi onay
Sağlık

Ebeveynler dikkat! Ünlü bebek maması 'zehirli' olduğu için acil toplatma kararı!
Gündem

Rize'de otomobil kamyona çarptı; 1'i bebek, 6 yaralı
Aktüel

Fatih Erbakan'ın "Milli Görüş" gömleği dar geldi! Cumhur İttifakı'na sırt dönen Erbakan rotayı Mansur Yavaş'a kırdı
Gündem

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, liyakat ve dava anlayışıyla bağdaşmayan açıklamalarıyla siyaset gündemine bomba gibi düşt..
Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye katılmak isteyen Burcu Köksal'ı aradı! Tek cümle söyledi
Siyaset

CHP'deki yolsuzluk, adam kayırma, ahlaksız ilişkiler ve daha birçok rezillik partilileri bıktırdı. CHP'nin önde gelen isimlerinden Afyonkara..
Gökhan Böcek'ten "etkin pişmanlık" itirafı! "CHP Genel Merkezi'ne sırt çantasıyla 1 Milyon euro götürdüm"
Siyaset

Görevden uzaklaştırılan CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanarak..
