Zonguldak'ta evde çıkan yangında bir çocuk öldü, annesi ve kardeşi yaralandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta bir evde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti, annesi ve kardeşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ontemmuz Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, Döndü Şimşek (22) ile çocukları Esila (2) ve Egemen Şimşek (1) yaralı olarak kurtarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Esila Şimşek, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Egemen Şimşek'in durumunun iyi olduğu, annenin ise Eskişehir'deki bir hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Anne ve çocuklarının yangın sırasında aynı odada uyudukları öğrenildi.