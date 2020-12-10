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Aktüel Zonguldak'ta eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın yaralandı
Aktüel

Zonguldak'ta eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 00:15:52 -
Zonguldak'ta eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın yaralandı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 22 yaşındaki kadının eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandığı öne sürüldü.

İddiaya göre, Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde Çağla Ç. (22) ile eski sevgilisi U.Ö. (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine U.Ö, Çağla Ç'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Çağla C, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerinden kaçan U.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.


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