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Aktüel

Zonguldak’da 3 gün sürecek kısıtlama başladı

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 Mayıs saat 00.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 01:16:58 -
Zonguldak’da 3 gün sürecek kısıtlama başladı

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 Mayıs saat 00.00’a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması gece 00.00’da başladı. Zonguldak’ın işlek adreslerinden Gazi Paşa ve Milli Egemenlik caddelerinde sessizlik hakim oldu.


Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 Mayıs saat 00.00’a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İçişleri Bakanlığının genelgesi ile istisnalar hariç Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırlarındaki tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.


Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 1 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatlerinde faaliyet gösterecek. 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak. Kısıtlamanın olduğu günlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.

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