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Zonguldak sessizliğe büründü

Korona virüs önlemleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak’ta alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde caddeler çalışanlara kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:40:34 -
Zonguldak sessizliğe büründü

Korona virüs önlemleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak’ta alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde caddeler çalışanlara kaldı.


Yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında 14 büyükşehir ve Zonguldak’ta alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi görevli olan personeller haricinde boş kalırken sessizliğe büründü.


14 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması 19 Mayıs tarihinde sona erecek.

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