Zona nedir belirtileri? Zona niye olur tedavisi var mı?

Hayatımız boyunca pek çok sağlık sorunuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Hem kendimizin hem de sevdiklerimizin başına gelen hastalıklar hakkında ise bilgi sahibi olmak istiyoruz. Peki, zona nedir niye olur?

Zona nedir?

Zona çocuklukta geçirilen su çiçeği hastalığına neden olan “Varisella Zoster” isimli virüsün genellikle ileriki yaşlarda meydana getirdiği ikincil bir hastalıktır. Normal şartlarda birey suçiçeği geçirdikten sonra, Varicella zoster virüsü bireyin omuriliği ve beyninin yakınındaki sinir dokusunda inaktif olarak varlığını sürdürmeye devam eder. Aradan yıllar geçtikten sonra virüs tekrar aktif hale geçebilir ve zona hastalığının belirtilerinin görülmesine neden olabilir. Zona, hem deriyi hem de sinirleri tutan viral bir enfeksiyondur.

Zona belirtileri nelerdir?

Hastalığın belirtisi kişinin bağışıklık sisteminin durumuna ve yaşına göre değişiklik gösterir. Hastalık genellikle vücudun bir yarısında, sinir yolları boyunca dağılan ağrı ile başlar. Daha sonra içi su dolu kesecikler şeklinde ağrılı, yanık gibi bir deri döküntüsü oluşur. Zona çok şiddetli ağrıların yaşandığı bir hastalıktır. Zona belirtilerinden bazıları şöyle: Baş ağrısı, ateş, halsizlik, kas güçsüzlüğü, üşüme, titreme, döküntü bölgelerinde dokunma ile hassasiyet, ışığa karşı hassasiyet.

Zona tedavisi var mı?

Zona hastalığının iki ila altı hafta arasında kendiliğinden geçmesi beklenir. Çoğu birey bu hastalığı bir kez geçirir. Ancak hastalığa neden olan virüs vücudu terk etmediği için bazı vakalarda, özellikle bağışıklık sisteminin iyice zayıfladığı vakalarda durumun birden fazla tekrarlandığı görülür. Zona hastalığının bir tedavisi yoktur. Doktorlar hastaların günlük hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri adına antiviral ilaçlar ve ağrı kesiciler reçete edebiliyor.