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Ekonomi Ziraat Odası Başkanı açıkladı! Tarla ile market arasında neden bu kadar fark var
Ekonomi

Ziraat Odası Başkanı açıkladı! Tarla ile market arasında neden bu kadar fark var

Yeniakit Publisher
2024-09-04 16:16:00 -
Ziraat Odası Başkanı açıkladı! Tarla ile market arasında neden bu kadar fark var

Türkiye Ziraat Odası Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarla ile market arasındaki fiyat farkının hala yüksek olduğunu açıkladı. Bayraktar, Ağustos ayında üretici ve market fiyatları arasındaki en büyük farkın yüzde 370,4 ile limonda yaşandığını belirtti.

Tarla ile market arasındaki fiyat makası bir türlü kapanmıyor. Bunu birinci elden Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar açıkladı. Ağustos ayındı üretici ile market fiyatları arasında oluşan farklara ilişkin değerlendirmede bulunan Bayraktar tarladan alınan ürünlerin markette çok daha pahalıya satılmasının hem tüketiciyi hem de üreticiyi mağdur ettiğini söyledi. Bayraktar, "Ağustosta üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 370,4 ile limonda görüldü. Bu farkı yüzde 323,9 ile havuç, yüzde 262,1 ile kuru soğan ve yüzde 249,6 ile kabak takip etti. Limon 4,7 kat, havuç 4,2 kat, kuru soğan 3,6 kat, kabak 3,5 kat fazlaya satıldı." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, geçen ay fiyatı en fazla artan ürünün markette salatalık, üreticide ise kuru üzüm olduğuna dikkati çekerek, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette kuru incir, üreticide patates olduğunu aktardı.

Özellikle patates, kuru soğan ve limonda üretici fiyatlarının yüzde 20 ila yüzde 30 düştüğüne işaret eden Bayraktar, üretici fiyatlarındaki düşüşlerin üreticileri mağdur ettiğini vurguladı.

Patates hasadına ilişkin bilgi veren Bayraktar, "Bu yıl geçen yıla göre rekoltenin yüksek olması ve yazlık patatesin depolanamaması nedeniyle üretici fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Pazarda ve markette ortalama 15 lira olan patateste üretici fiyatının 4,5 liraya kadar düşmesi üreticilerimizi mağdur etti." değerlendirmesini yaptı.

Bayraktar, bu yıl kuru soğan ekim alanında yüzde 10'dan fazla artış beklediklerine işaret ederek, "Kısıtlı açılan kuru soğan ihracatının tamamen açılması, yeni pazarlar bulunması ve önceki yıllarda olduğu gibi Toprak Mahsulleri Ofisinin devreye girerek patates ve kuru soğana müdahale etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Meyve suyu firmalarının üreticiden ucuz fiyata aldığı şeftaliyi işleyip konsantre hale getirerek depoladığını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu konsantre uygun şartlarda 3 yıla kadar bozulmadan saklanabiliyor. Üreticiden ucuza alınan ürün sonraki yıllarda tüketiciye daha fazla fiyattan meyve suyu olarak satılıyor. Bakanlık devreye girerek sanayicinin alacağı ürünün maliyetini göz önünde bulundurarak taban fiyat belirlemelidir."

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