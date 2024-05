Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım'dan Bankkart marka iş birliği anlaşması

Bankkart, pazar payını her alanda artırarak, bireysel ve kurumsal segmentteki tüm müşterilerine sektörün en yaygın ve en büyük ödeme sistemleri ağından yararlanma imkânı sunuyor. Ziraat Bankası’nın dijital bankacılık alanındaki yatırımları sayesinde, Bankkart kullanıcıları marka avantajlarına çok kolay ve hızlı çözümlerle erişebiliyor.

Bankkart ailesi büyüyor

Ziraat Finans Grubu bünyesindeki Ziraat Katılım, 2020 yılında Bankkart ağına katılmıştı. Ciro büyüklüğü ve yaygınlık açısından üye işyeri alanında lider konumunu sürdüren Ziraat Bankası, şimdi de Vakıf Katılım ile Bankkart marka paylaşım ağına dahil olması konusunda anlaşmaya vardı.

Ziraat Bankası ile Vakıf Katılım arasında gerçekleşen marka paylaşım iş birliği ile birlikte sistemsel çalışmaların tamamlanmasının ardından Vakıf Katılım’ın bireysel ve kurumsal kredi kartları da Bankkart’ın yaygın üye işyeri ağında, Bankkart avantajlarından faydalanabilecek.

İstanbul Finans Merkezindeki Ziraat Kuleleri’nde gerçekleşen imza töreniyle kamuoyuyla paylaşılan Bankkart marka paylaşım iş birliğine ilişkin olarak, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar şu açıklamalarda bulundu:

“Ziraat Bankası olarak finansal ihtiyaçların olduğu her alanda olduğu gibi ödeme sistemleri alanında da daha fazlasını sunma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Bankkart, 2018 yılında yepyeni yüzü ve teknolojisiyle ödeme sistemleri dünyasında büyük bir adım atarak geniş müşteri tabanımız, güvenilir imajımız ve yaygın ağımızın desteğiyle emin adımlarla sektör liderliğine ulaştı. Bankkart, gencinden emeklisine kadar tüm yaş gruplarına hitap eden, sağladığı avantajlar ile beğeni kazanan bir marka. Aynı zamanda Bankkart spordan, sosyal sorumluluğa kadar birçok projenin içinde. Bu özelliği ile de toplumun her kesimini kucaklıyor. Markamızın, Vakıf Katılım’ın da katacağı güçle yeni bir seviyeye ulaşacağını değerlendiriyoruz. Vakıf Katılım ile iş birliğimizin yalnızca Bankkart markamızı daha da büyütmekle kalmayacağını, finansal teknolojilerin büyük bir hızla geliştiği ve müşteri ihtiyaçlarının çeşitlendiği ödeme sistemleri ekosistemimize de önemli katkılar sağlayacağını öngörüyoruz. Nakitsiz toplum hedefiyle kayıtlı ekonomiyi büyütmek, dijitalleşen dünyaya uygun çözümlerle kartlı ödemeleri olabildiğince geniş bir tabana yaymak ve her segmentten müşterimizi kazandıran ürünlerle buluşturmak için Ziraat Bankası olarak çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Finans Grubumuzun en genç üyesi, dijital bankamız Ziraat Dinamik’in de faaliyet iznini almasının ardından Bankkart ailesinin daha da güçleneceğine inanıyoruz. Avantajlı iş birliği koşulları ve saha yaygınlığı itibariyle sağlayacağı katkıları da dikkate alarak, diğer bankalarımızı da Bankkart dünyasına katılmaya davet ediyorum”

Mehmet Ali Akben: İş birliği, kamu bankalarının kartlı ödeme sistemlerindeki konumunun güçlenmesine katkı sağlıyor”

Gerçekleştirilen imza töreninde bir konuşma yapan Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, “Vakıf Katılım olarak kurulduğumuz günden bu yana müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ürün ve hizmetler sunmak adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Diğer yandan Bankamız, çeşitli kurum ve kuruluşlarla, ülkemiz ve müşterilerimiz için katma değer sağlayacak iş birliklerine imza atıyor. İşte bu iş birliklerinden birini de ülkemizin en kıymetli bankalarından olan Ziraat Bankası’yla hayata geçiriyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan böyle, Ziraat Bankası’nın hali hazırda kendi müşterilerine sunduğu BankKart’ın bütün imkanlarından Vakıf Katılım müşterileri de faydalanabilecek. Bankamız kredi kartı müşterileri artık taksit ve puan avantajından yararlanabilecekleri gibi Katılım Bankacılığı Prensiplerine uygun olan kampanya ve avantajlardan da istifade edebilecekler” dedi.

İş birliği, kamu bankalarının kartlı ödeme sistemlerindeki konumunun güçlenmesine katkı sağlayacağına vurgu yapan Akben şöyle devam etti:

‘’Gerçekleştirdiğimiz anlaşma, kamu bankalarının pazar paylarının artırılması, rekabet avantajının sağlanması, maliyetlerin azaltılması ve elbette hizmet kalitesinin yükseltilmesi gibi pek çok faydayı da beraberinde getirecek. Kurumlar ötesinde, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, yine kamu kurumları arasında bilgi ve kaynak paylaşımı ile ortak hedeflere odaklanma sağlaması açısından da ülke ekonomisine katkısı oldukça büyük. Bu kıymetli iş birliğinin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hem her iki kuruma, ülkemize ve müşterimize hayırlı olmasını diliyorum.’’