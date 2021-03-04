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Yaşam Ziraat Bankası çalışma saatleri
Yaşam

Ziraat Bankası çalışma saatleri

Ziraat Bankası çalışma saatleri, Ziraat Bankası kaçta açılıyor? Ziraat Bankası saat kaçta kapanıyor? soruları merak ediliyor. Koronavirüsle kademeli normalleşme süreci başladı, bankalar mesai saatlerini değiştirdi. Kamu bankalarından gelen son açıklamayla birlikte bankalar normal çalışma saatlerine geri dönmüş oldu. İşte Ziraat Bankası mesai saatleri haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 17:14:00 -
Ziraat Bankası çalışma saatleri

Kontrollü normalleşme kapsamında alınan kararların ardından kamu bankaları mesai saatlerini yeniden düzenledi. Ziraat Bankası gibi tüm kamu bankalarının çalışma saatleri değişmiş oldu. Peki, Ziraat Bankası çalışma saatleri ne?

Ziraat Bankası çalışma saatleri

Ziraat Bankası 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunuyordu. Yapılan son açıklamayla birlikte Ziraat Bankası çalışma saatleri 4 Mart 2021 tarihinden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

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