Kontrollü normalleşme kapsamında alınan kararların ardından kamu bankaları mesai saatlerini yeniden düzenledi. Ziraat Bankası gibi tüm kamu bankalarının çalışma saatleri değişmiş oldu. Peki, Ziraat Bankası çalışma saatleri ne?

Ziraat Bankası çalışma saatleri

Ziraat Bankası 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunuyordu. Yapılan son açıklamayla birlikte Ziraat Bankası çalışma saatleri 4 Mart 2021 tarihinden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.