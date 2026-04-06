Zincirleme kaza sonrası yaralılar ekiplere zor anlar yaşattı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan sürücü ve araçtaki yolcular, olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerine güçlük çıkardı. Yaralılar, müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İnegöl’de gece saatlerinde yaşanan zincirleme trafik kazası, hem yaralanmalar hem de olay yerinde yaşanan gerginlikle dikkat çekti. Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerindeki Yağlı Tohumlar Kavşağı’nda meydana geldi.

 

Kaza, saat 22.30 sıralarında İnegöl- Alanyurt yolu üzeri Yağlı Tohumlar Kavşağı’nda meydana geldi. İnegöl’den Alanyurt istikametine seyir halinde olan Mustafa A. (32) yönetimindeki 16 AVR 934 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen Beyhan Z. (33) idaresindeki 16 KMZ 23 plakalı otomobil ile Sercan G. (32) yönetimindeki 16 BZF 847 plakalı cipe çarptı.

 

Kazada sürücülerle Mustafa A. yönetimindeki otomobilde bulunan yolcular Murat A. (31) ve İlhan Y. (42) hafif yaralandı.

 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü ile yanındaki yaralı yolcular, olay yerine gelen ekiplere direnerek, zorluk çıkardı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle güçlükle ambulanslara alınarak İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öte yandan otomobil sürücüsü Mustafa A.’ya hastanede uyuşturucu testi yapıldığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

