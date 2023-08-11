Zillet Medyası Esed'in tetikçisi

Sebahattin Ayan İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Hükümetini devirmek uğruna, vatana ihanete etmeyi dahi göze alan besleme medya, PKK’ya kalkan olmak adına, Suriye diktatörü Beşar Esed’in sesi olmayı dahi göze aldı. Zillet medyası, Esed’in “TSK Suriye’den çıkmalı” şartını, büyük bir iştahla; “Esed’den Erdoğan’a sert cevap”, “Erdoğan’a kapıyı kapattı” şeklinde haberleştirdi. Sözcü, Birgün, Gazeteduvar, Cumhuriyet ve Halk TV’nin Esed ağzıyla yapılmış haberleri sonrası, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde kukla bir PKK devletine engel olmak isteyen TSK’ya yönelik alçak bir saldırı düzenlenmesi, ihanet işbirliğini tescillemiş oldu. Vatansever medya temsilcileri ve dernekler ise 6 Mehmetçiğimizin şehit edildiği hain saldırı ve Türkiye düşmanlarını yüreklendirip ihanet planlarına maşa olan besleme medyanın durumuna tepki gösterdi.

Suriye Rejiminin medyası bunlar

Akit’e konuşan Medya Derneği Başkanı Gazeteci Yazar Ekrem Kızıltaş, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Rejim Lideri Beşar Esed’in Türkiye ve Cumhurbaşkanımızla ilgili sözleri, öncelikli şart olarak Türkiye’nin Suriye’den çekilmesi ile ilgili ifadeleri vahim bir durum. Tabii daha da vahim olanı ise Türkiye’deki bir kısım medyanın Esed’in bu sözlerini adeta Türkiye medyası gibi değil de, Suriye’deki rejime bağlı bir medya organıymış gibi vermesi. Esed’in söylediği sözlerin teknik anlamı nedir? Esed ne diyor? ‘Türkiye’yle görüşürüz ama öncelikle Türkiye’ye Suriye’den askerlerini çekmeli. Şartımız bu’ diyor. Eğer Suriye’de sadece Türkiye askeri olsaydı ve Türkiye askeri Suriye’den çekildiğinde Türkiye’nin sınır güvenliğiyle alakalı herhangi bir sıkıntı olmayacak olsaydı teknik olarak doğru söylüyor diyebilirdik. Türkiye en azından 2012 beri sınırdan gelen ciddi saldırılarla karşı karşıya. Ciddi can kayıpları oldu. Ve bu konuda Suriye hükümetinin yapabileceği herhangi bir şey olmadığını da biz uygulamalı olarak biliyoruz. Dolayısıyla Esed’in ‘Türkiye’nin buradan askerlerini çeksin’ sözü, bunun gereklerini yerine getirmeden söylendiğinde anlamsız bir söz. Kaldı ki Türkiye çekilmeli diyen Esed, Suriye’de mesela Rusya var, Suriye’de ABD var, Suriye’de İran var, Suriye’de İsrail var. Dolayısıyla bunlarla alakalı tek kelime etmeyip, Türkiye çekilsin demesi zaten tuhaf.

Siz bu memlekette yaşıyorsunuz!

“İşin en tuhaf tarafı da Türkiye’deki bir kısım medyanın güya muhalefet yapıyormuş havasına girip, Esed’in objektif açıdan hiçbir anlam ifade etmeyen sözlerini alıp, güya Erdoğan ve AK Parti ve iktidar muhalifliği adına pazarlaması. Muhalefet olabilirsiniz. İktidara karşı olabilirsiniz, Recep Tayyip Erdoğan’a karşı olabilirsiniz ama Türkiye’de yaşıyorsanız ve Türkiye medyası iseniz, bu konuları objektif olarak ele almanız ve karşıdan muhatabın söylediği saçma sapan sözleri birtakım bahanelerle okurlarınıza yutturmaya çalışmamalısınız.

Şehit haberi manidar

“Kendilerini muhalif olarak pazarlayan gazeteler, ‘Esed’den işte son derece sert tepki’, ‘Esed’den Erdoğan’ı zehir zemberek sözler’ falan gibi birtakım başlıklarla muhalefet ettiklerini zannediyorlar. Oysa bu sözlerin pazarlandığı esnada, Irak’ın kuzeyinde 5 tane şehit verdik. Bu da vahim bir durum. Birileri Esed’e nefes olurken, onun sesine dönüşürken, en küçük eleştiride dahi bulunmadan Esed’in ağzından Başkan Erdoğan’a saldırırken, hain bir saldırı gerçekleşiyor. Bu dille haber yapmaları hakikaten utanılacak bir şey. Buradaki mesele şu. Türkiye’nin tavrı son derece açık. Suriye’ye diyor ki, ‘Ey Suriye ben senin toprak bütünlüğünden ve siyasal bütünlüğünden yanayım. Sen de aklını başına topla. Ülkende Rusya’ya, Amerika’ya, İran’a, seninle sınır komşusu olmamalarına rağmen sürekli senin topraklarında at koşturmalarına izin verme. Senin bünyene yerleşmiş terör örgütlerinin doğrudan rahatsız ettiği Türkiye’nin buradan çekilmesini istemen anlamsız’ diyor.”

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Hep düşmandan yanalar

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Adem Alemdar ise, şunları ifade etti: “Suriye meselesi çıktığından bu yana Türkiye’de belli bir kesimin medyası, hep Türkiye’nin düşmanlarından yana oldu. Esed’den yana oldu, PKK’dan yana oldu. Amerika açıkça Türkiye’yi bölmek için çalışıyor. Amerika’dan yana oldular. Seçimlerden sonra bir süre susmuşlardı. Şimdi tekrar başladılar. Yaptıkları şey sadece kendilerini ilgilendirmiyor. Bütün milleti ilgilendiriyor. Bu insanlar yaptıklarıyla bu millete ait olmadıklarını gösteriyorlar. Bu milletin dinine, bu milletin bayrağına, örfüne ait olmadıklarını her şart ve halükârda haykırıyorlar. Bunlar ne Türk’türler ne Müslümandırlar, ne de bu millete aittirler. Bunlara ülkede yaşayan ve bu ülkeye çökerek yıllarca bu ülkenin kaymağını yiyen aslında azınlık bir zümredir. Şimdi ellerinden alınan tüm bu ayrıcalıkları geri alabilmek için son bir umutla ellerine geçen her fırsatı değerlendirerek Türkiye’ye saldırıyorlar. Onlar için asker şehit olmuş, Türkiye bölünmüş, ekonomi mahvolmuş, orman yanmış, deprem olmuş hiçbir şey umurlarında değildir. Onların tek gayeleri kendilerinin ve kendilerinin iplerini ellerinde tutanların yönetimde olmasıdır. Onun dışında başka hiçbir şey umurlarında değildir. Dolayısıyla ben Türk milletinin şehit verdiği, analarının ağladığı bir zamanda bizim aleyhimize haber yapan medyayı ve onlara açıklama yapanları kınıyorum. İnşallah kısa zamanda ümitleri ve umutları kesilir.”