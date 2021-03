‘Zillet ittifakı’ 8 Mart istismarcısı

Hakkı Bilir İstanbul

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Bu günü de istismarda en ön sırada yer alan CHP ve HDP, teşkilatlarından kadınlara yönelik gerçekleşen cinsel saldırılarla ilgili halen açıklama yapmış değil. İYİ Parti ise ittifak ortaklarının zarar görmemesi adına kadınların yaşadığı mağduriyete kulaklarını tıkamış vaziyette. Başta inanç ve bireysel özgürlük olmak üzere kadınların yaşadığı bir çok mağduriyetin giderilmesi noktasında büyük çaba sarf eden AK Parti iktidarını kadın düşmanıymış gibi gösterme kurnazlığını sergileyen zillet ittifakı üyelerinin, çatıları altında siyaset yapan kadınların uğradığı cinsel mobbinge ses etmemesi ise ikiyüzlü zihniyetlerini deşifre ediyor.

Mağdurun kimliğine bakılmaz

Konuya ilişkin konuşan Türkiye Aile Meclisi Genel Başkan Yardımcısı Adnan Kalkan, şunları dile getirdi: “8 Mart Dünya Kadınlar günü yine işine geldiğinde saldıran, işine gelmediğinde üç maymunu oynayan birilerinin hazırlığı ile gündemde. Tacize ve tecavüze uğrayan kadınların tecavüzcülerinin kendi ideolojisinden olduğunda sessizliğe bürünmek ve diğer camiada olduğunda salya akıtırcasına saldırmak yerine her kadın korumaya alınmalıdır. Kadını baba evinden sokağa çağıran ahlak yoksunlarına karşı da kadınlar muhafaza edilmelidir. Millet İttifakı bileşenlerinin kadın hakları konusundaki söylemleri samimi değil. Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile artık kadınlar arasında hak ihlallerinin kadından kadına, ideolojiden ideolojiye, partiden partiye göre değil de her kadının kadın ve anne olduğu ve medeniyetin ana unsuru, ayağının altında cenneti bulunduran insanlığın anası kabul edilmesi olarak görülmesi zamanın gelmiş olduğunu kabul ederek kadına hak ettiği değeri her hal ve şartta görmesinin temelleri atılmalıdır.”

Samimi değiller

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Genel Başkanı Ali Akbaş da, şu değerlendirmede bulundu: “En temel insani hakları çiğnenirken, kadınların dramını görmezden gelenlerin kadın haklarından bahsetme gibi bir hakları olamaz. Bir kadın cinsel, fiziksel ya da psikolojik şiddete maruz kalıyorsa ve orada mağdurun yahut failin ideolojisine bakarak hareket ediliyorsa insanlığımızı kaybederiz. Aslolanın insan hakkıdır. Kadın ya da erkek fark etmez üzerinde durmamız gereken konu insan haklarıdır. Şiddetin her türlüsüne karşı olmalıyız. Onlarca mağdurun dramı karşısında susup, sonra da kadın hakları demek samimiyetsizliğin göstergesidir.”