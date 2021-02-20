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Kadın - Aile Zeytinyağlı pırasa nasıl yapılır? Zeytinyağlı pırasa tarifi
Kadın - Aile

Zeytinyağlı pırasa nasıl yapılır? Zeytinyağlı pırasa tarifi

Kolay zeytinyağlı tarifler | Kış sofralarının olmazsa olmaz lezzetlerinden pırasayı pişirmek sandığınız kadar güç değil. Önemli olan doğru tarifi bulmaktan geçiyor. Peki, tam kıvamında pırasa nasıl pişirilir? Zeytinyağlı pırasa tarifi tam ölçülü

Yeniakit Publisher
2021-02-20 15:49:00 -
Zeytinyağlı pırasa nasıl yapılır? Zeytinyağlı pırasa tarifi

Zeytinyağlı pırasa yapılışı | Pırasa son derece lezzetli ve sağlıklı sebzeler arasında yer alıyor. Çocuklarınıza pırasa sevdirmek istiyorsanız sebze yemeklerinden ziyade börek ve tuzlu kek tariflerini uygulayabilirsiniz. Beyaz peynirli ya da lor peynirli bir börek hazırlarken içerisine yarım sap pırasayı minik minik kıyabilirsiniz. Pırasalı kek tarifiyle de çocuklarınızın bu sebzeye olan önyargısını kırabilirsiniz. Peki, pırasa yemeği nasıl yapılıyor?

Zeytinyağlı pırasa tarifi

Malzemeler:

  • 2 adet havuç
  • 5-6 sap pırasa
  • 1 adet soğan
  • Bir Türk kahvesi fincanı pirinç (Arzu ederseniz bulgur kullanabilirsiniz)
  • 1 su bardağı bu
  • 1 adet limon
  • 1 bardak taze portakal suyu
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • Tuz
  • 1 çay bardağı zeytinyağı

Zeytinyağlı pırasa nasıl yapılır?

Öncelikle pırasaları güzelce temizleyip kabuklarını soyun.

Soyduktan sonra bir kez daha pırasaları yıkayıp ister halka halka isterseniz de verev şeklinde kesin.

Havuçların kabuklarını soyup halka halka kesin.

Bir tencereye yarım çay bardağı zeytinyağı, soğan, pırasa, havuç ve pirinci koyup iyice kavurun.

Bu arada bir adet limonun suyu ve taze sıktığınız bir bardak portakalın suyunu karıştırıp tencereye ekleyin.

1 su bardağı sıcak su da ilave edin.

Tuz, şeker ve kalan zeytinyağını ekledikten sonra yemeğin kapağını kapatıp ocağın altını kısın.

Zeytinyağlı pırasayı ılık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Pırasalı kek nasıl yapılır? Pırasalı kek tarifi
Pırasalı kek nasıl yapılır? Pırasalı kek tarifi

Kadın - Aile

Pırasalı kek nasıl yapılır? Pırasalı kek tarifi

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