Zeytinyağlı börülce tarifi- Börülce nasıl tüketilir?

Yüksek protein kaynağı olan börülcenin faydaları saymakla bitmiyor. Börülce içeriğinde vitamin, demir, çinko, potasyum ve manganez minareli ile tüketilmesi gereken besinler arasında. Zeytinyağlı börülce nasıl yapılır?

Zeytinyağlı börülce tarifi

Malzemeleri

500 gr. taze börülce

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates – soyulmuş, doğranmış

1 yemek kaşığı şeker

½ su bardağı su

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Yapılışı

Tencereye zeytinyağını ekleyin ve soğanları ekleyip yumuşayıncaya kadar kavurun.

Börülceleri, tuz ve karabiberi ilave edip çevirin.

Domatesin yarısını ilave edin. Şekeri, sarımsakları ve suyu ilave edin karıştırın. 1 kaşık zeytinyağı gezdirip, kapağını kapatın ve pişirin.

Börülcenin sağlığa faydaları nelerdir?

Oldukça faydalı bir besin olan börülce aynı zamanda oldukça da lezzetlidir. Sindirim sistemine iyi gelen bir besin olan börülce kilo vermeye de yardımcı olur. Fazla kilolarını vermek isteyen kişiler düzenli bir şekilde börülce tüketebilirler. Özellikle haftada iki kere taze börülce yemeği tüketmek pek çok sindirim rahatsızlıklarını da ortadan kaldıracaktır. Özellikle yaz aylarında sıkça tüketilen börülceler diyabet rahatsızlıkları ile mücadelede önemlidir. Börülce sağlıklı bir cilde kavuşmaya yardımcı olur. Aynı zamanda bu besin kan dolaşımını da düzenler. Yeşil sebzelerde bulunan lifli yapısı önemlidir.

Börülcenin pek çok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Özellikle de börülceler kolesterol hastalarında kolesterolü hızlı bir şekilde düşürüyor. Aynı zamanda börülceler düzenli tüketildiğinde vücuttaki şeker dengesini de koruyor. A vitamini deposu olarak bilinen börülceler hem taze hem de kuru olarak tüketilebiliyor. Börülceler aynı zamanda ciddi bir protein kaynağıdır. Protein eksikliği börülce tüketerek de dengelenebilir. Demir eksikliği olanların mutlaka börülce tüketmesi gerekir. Çünkü börülceler demir eksikliği anemisine iyi gelmektedir. Özellikle Akdeniz ve Ege mutfağında sık sık tüketilen börülceler çinko, B9 ve potasyum deposu olarak biliniyor.