Zerdeçalın faydaları: Zerdeçal nasıl tüketilir?

Genel itibariyle Hindistan ve Uzak Doğu ülkelerinden yetiştirilmesinden ötürü Hint ve Uzak Doğu yemeklerinde ağırlıklı olarak karşımıza çıkan Zerdeçal, uzun yıllar boyunca sindirim sistemi sorunları, vücuttaki iltihap problemi açısından kullanılan güçlü bir antioksidandır. Bilhassa kış döneminde grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak açısından sıklıkla yararlanılan zerdeçal, vücudun direncinin önemli ölçüde artmasına katkı sağlayarak birçok hastalıklara karşı kalkan görevi üstlenmektedir. Cilt üzerinde meydana gelen yaraların iyileşme sürecini hızlandıran ve o bölgenin mikrop kapmaması açısından antibakteriyel özelliklerini sergileyen zerdeçalın faydaları nelerdir? Bilhassa eklem bölgesinde oluşum gösteren iltihapların azalması için savaşan, günümüzde kadın ve erkeklerin şikayet ettiği saç dökülmesi sorununun önüne geçen, baş ağrısı ve stres gibi problemleri ortadan kaldırmaya yardımcı olan zerdeçal nasıl tüketilir, zararları - yan etkileri nelerdir?

ZERDEÇALIN FAYDALARI NELERDİR?

Zerdeçalın en büyük faydaları içerisinde yaşlanmaya etkisi vardır. Hem güçlü bir antioksidan olması hem de vücudun asit-alkali dengesini korumaya yardım etmesi sayesinde uzun süreli sağlık ve gençlik vadediyor. Yaşlanma izlerini yok etmekte de zerdeçalın üzerine yoktur.

Geçmiş yıllara nazaran yaşam süresinin uzaması bunama ve Alzheimer gibi birçok hastalığa da davetiye açtı. Günlük yaşantıda bile sık rastladığımız hafıza sorunu, zerdeçalın günlük tüketimi ile gerileyebiliyor. Beyindeki amiloid plakların oluşumunu engelleyen zerdeçal, iltihap önleyici özelliği ile de beyin hasarını azaltıyor.

Curcumin ( Kurkumin ) üzerinde yapılan araştırmalarda, zerdeçalın kanser, diyabet, alzehimer gibi hastalıkları önleyici etkisinin bulunduğu gözlenmiştir. Kanserli hücreleri öldürdüğü tespit edilen zerdeçalın kanser türlerinde, önleyici ve destekleyici olarak kullanılabileceği görülmüştür.

Romatizma ağrılarına iyi gelmesi, iltihap sökücü görevi görmesi, hazmı kolaylaştırması ve bu sayede zayıflamak için diyetlerde de kullanılması, vücuttaki zehirli maddeleri önlemek için ve daha birçok hastalığımıza şifa olmaktadır.

Yapılan araştırmalara göre zerdeçal tüketen kişilerin kalp damarlarında daha az plak oluşmakta, daha az tıkanıklık olmaktadır.

Zerdeçal tüketerek melanomu (agresif bir cilt kanseri türü) önleyebilirsiniz ve ayrıca mevcut melanom hücrelerinin kendilerini öldürmesini sağlar.

Metabolizmayı hızlandırır ve kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı olabilir.

Zerdeçal, kanserli hücrelerin büyümesini engeller. Kolon kanseri, cilt kanseri ve göğüs kanseri gibi kanser türlerine karşı oldukça faydalı bir bitkidir. Prostat kanserine karşı koruma sağlamasının yanında prostat kanseri olan hücrelerin büyümesini yavaşlatır. Lösemi yani kan kanserine karşı faydalıdır.

Zencefilin; romatizma, hazımsızlık, kabızlık, ülser, hipertansiyon, kolesterol, kusma, diyabet ve kanser gibi birçok hastalığın tedavisinde uzun zamandır kullanıldığı bilinmektedir. En belirgin etkisi ise sindirim sistemi üzerinde olmaktadır.

Zerdaçal karaciğer yağlanmasına iyi gelmesiyle bilinmektedir. Aynı zamanda toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur.

Zerdeçalda bulunan kurkuminin depresyon tedavisinde faydalı etki gösterdiği biliniyor. Yapılan bazı çalışmalar kurkuminin beyindeki serotonin ve dopamin seviyelerini arttırdığını, bazıları ise depresyon semptomlarını en az Prozac kadar etkili bir şekilde hafiflettiğini gösteriyor.

Zerdeçalın içeriğinde bulunan madde sayesinde safra sıvısını arttırarak vücudun yağ yakımına yardımcı olur. Dolayısıyla kilo vermek isteyenler için ideal bir baharattır.

Zerdeçal tek başına veya beraberinde karabiber ile birlikte verildiğinde kan şekeri ve kan yağlarının düşürülmesine yardımcı olabilir. İnsülin direncinin azaltılmasıyla kan şekerlerinde de iyileşmeye destek olmaktadır.

Obetize ve aşırı derece kilolu olan insanların zayıflamısında yardımcı ve etkili olur. Bağışıklı sistemini güçlendirici ve hastalıkları önleyici özelliği vardır.

Solunum yolu enfeksiyonların tedavisinde yararlanılır.

Kadınların hormonlarının daha düzenli salgılanmasını sağlıyor. Özellikle adet düzensizliklerinde düzenli kullanımda fayda gösteriyor.

Araştırmalar gıda olarak zerdeçalın kolesterol seviyedini dengelediğini ortaya koymuştur.

Yağlı ve karbonhidratlı besinler sonucu ortaya çıkan hazımsızlık ve şişkinlik gibi rahatsızlıkları da önlemek için zerdeçal bitkisi birebirdir.

Birkaç araştırmada damar duvarının yapısını düzeltmeye yardım ettiği ve daha önceden damar tıkanıklığı yaşamış bireylerde kalp krizinin tekrarlamasını büyük oranda engellediği görülüyor.

Akne, rozasea ve egzama gibi cilt sorunlarının giderilmesine yardımcıdır.

Doğal bir antiseptik ve antibakteriyel madde olarak değerlendirilebilir ve etkili bir dezenfeke aracı olarak kullanılabilmektedir.

Karaciğeri güçlendirir ve karaciğer içerisindeki toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Karaciğer yağlanması tedavisinde kullanılabilir.

Safra kesesi ve safra yollarının fonksiyonel hastalıklarına karşı etkisi zerdeçal yararları arasındadır.

Karaciğer hasarını önleyici, antioksidant, kan lipit seviyesini koruyucu, tümör önleyici ve antimikrobiyal etkileri deneysel çalışmalar ile ortaya konulmuştur.

İyileştirici etkisi olan zerdeçal ayrıca ülser ve reflü gibi mide rahatsızlıklarının da tedavisinde doğal ilaç olarak kullanılabilir.

İçerisindeki manganez minerali sayesinde kemik gelişimini destekler. Zerdeçal, aynı zamanda iyi bir demir, lif, potasyum ve B6 vitamini kaynağıdır.

ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLİR?

Zerdeçal'ın kurutulan meyveleri toz haline getirildikten sonra baharat olarak kullanılabileceği gibi suda kaynatılarak çayda hazırlanabilir. Bunun yanında yemeklere katılarak da kullanılabilir.

1. Tarif: ½ litre (500 ml) suyu kaynatın. Kaynamış olan suyun içerisine ufak parçalara parçalanmış veya toz şeklinde zerdeçal ilave edin ve 5 dakika bekledikten sonra süzerek için. Gün içerisinde 2-3 fincan içilebilir.

2. Tarif: 1 bardak (200 ml) kaynamış suya; 1 çay kaşığı toz zerdeçal ve ½ çay kaşığı toz karabiber ilave edip iyice karıştırın. 5-10 dakika bekletip ılık bir şekilde tüketin.

ZERDEÇAL ZARARLARI & YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Yüksek dozda zerdeçal kullanımı vücutta demir emilimini azaltabilir. Demir eksikliğine sahip kişilerin daha dikkatli zerdeçal kullanması tavsiye edilir.

Zerdeçal, diyabet ilaçları ile beraber alındığından bu ilaçların etkisini arttırmaktadır. Bunun sonucunda kan şekerinin çok düşmesine ve tedavinin olumsuz yönde etkilenmesine yol açabilmektedir.

Hamilelik sırasında zerdeçal tüketiminin rahim kasılmalarını ve mentural süreci etkileyebileceğini ve tüketiminden kaçınılması gerektiğini söylüyor.

Kalp çarpıntısı da aşırı tüketime bağlı olarak gelişebilir.

Ameliyat olmaya hazırlanan kişilerin ameliyattan 2 hafta öncesinde zerdeçal tüketmeleri sakıncalıdır. Zerdeçal kanın durulaşmasına neden olur ve bu da ameliyat sırasında kanamalara yol açabiliyor.

Kan sulandırıcıları ile birlikte alınmamalıdır.

Ülser hastaları, iltihaplı bağırsak hastaları ve bağırsak tıkanıklığı hastaları, fazla taze zencefil tüketimine olumsuz tepki gösterebilirler.

Aşırı miktarda ve uzun süreli tüketimlerde çeşitli sindirim sistemi rahatsızlıklarına; mide bulantısı, kusma, ülser, ishal gibi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır.