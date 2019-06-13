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Zenica’da millilerden sekiz podyum

Bosna-Hersek’in Zenica kentindeki atletizm yarışmalarında mücadele eden millilerde 12 atlet sekiz branşta yarışırken; iki birincilik, üç ikincilik, üç de üçüncülük kazandı.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:58
Zenica’da millilerden sekiz podyum

Bosna-Hersek’in Zenica kentindeki atletizm yarışmalarında mücadele eden millilerde 12 atlet sekiz branşta yarışırken; iki birincilik, üç ikincilik, üç de üçüncülük kazandı.


Bosna Hersek’te bulunan Zenica Atletizm Stadı’ndaki uluslararası yarışmaya katılan Türkiye Milli Takımı’nda 12 atlet sekiz branşta yarışırken, iki birincilik, üç ikincilik, üç de üçüncülük elde etti. 400 metrede Emel Şanlı Kırçın, 54.58’lik derecesiyle ilk sırayı elde ederken, kariyerinin en iyi derecesini yaptı. Aynı yarışta ikinci olan Berfe Sancak ise 55.80 ile finişe ulaştı.


Erkekler 100 metrede ise Kayhan Özer, 10.48’lik dereceyle yarışı kazanırken, bu sezon ikinci kez 10.50’nin altını gördü. Kayhan’ın ardından 10.54 ile ikinci olan Yiğitcan Hekimoğlu da podyuma çıkmayı bildi.


3000 metrede Ayetullah Aslanhan 8:12.71 koşarken, en iyi derecesini beş saniye geliştirdi ve üçüncülüğü aldı. Aynı yarışta İslam Taşçı 8:27.59 ile beşinci sırada finiş gördü.


100 metre engelli kadınlarda yarışan Şevval Ayaz 13.73 ile üçüncü olurken, çekiçte Tuğçe Şahutoğlu 65.09 ile ikinci, uzun atlamada Muammer Demir ise 7.35 ile üçüncülükte yer aldı.


Zenica’da yarışan diğer Türk atletlerden Yusuf Yalçınkaya disk atma erkeklerde 54.04 ile yedinci, Nurten Mermer disk atma kadınlarda 49.48 ile beşinci, Emre Dalkıran da uzun atlamada 7.34 ile dördüncü oldu.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:58
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