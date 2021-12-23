Zencefilli kurabiye tarifi, nasıl yapılır?

Zencefilli Tarçınlı Kurabiye (Kış Kurabiyesi) Tarifi

Malzemeler

140 gram tereyağı

Yarım su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

2, 5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu (elenmiş)

Yarım çay bardağı pekmez

Yarım yemek kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı toz zencefil

Yapılışı

Şeker ve tereyağı tamamen bulamaç gibi oluncaya kadar önce düşük sonra yüksek ayarda çırpın. Bulamaç kıvamına gelen tereyağının içine 1 adet yumurta sarısı ve yarım çay bardağı pekmezi ekleyerek çırpmaya devam edin. Karışım hazırlanınca spatula yardımıyla biraz toparlayın. Elediğiniz unu, kabartma tozu, tarçın ve zencefili katıp yoğurun. Hamur toplanıp kaptan ayrıldığında top haline getirin streçleyerek dondurucuda 15 dakika kadar bekletin. Sertleşen ve merdane ile açılacak kıvama gelen hamuru iki adet yağlı kağıt arasına alarak merdane yardımı ile açalım. Hamuru açın ve kalıplarla kesin. Hazırladığınız kurabiyeleri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 12 dakika pişirin. Fırından aldığınız kurabiyeler soğuyuncaya kadar bekleyin ve servis tabağına alın. Afiyet olsun.

Bu kurabiye ile zencefilin tüm faydalarından yararlanabilirsiniz.

Zencefilin sağlık için faydalarından bazıları şunlardır:

Mide bulantısını hafifletir.

Soğuk algınlığı ve grip.

Sindirimde fayda sağlar.

Aşırı gaz birikimini önler.

Artrit ağrısını azaltır.

Astımı hafifletir.

Kilo vermenize yardımcı olabilir.

Karaciğere koruma sağlar.

Zencefilin besin değeri nedir?

Ortalama 100 gram olan bir kök zencefil için;

80 kcal enerji,

1,8 gram protein,

17.8 gram karbonhidrat,

2.0 gram lif,

0.8 gram yağ

16.0 mg kalsiyum, bolca A, C vitaminleri, demir ve potasyum içerir.

Zencefil kaç kalori

Baharat olarak da tükettiğimiz zencefil kök halinde kuru ve yaş olarak da tüketilmekte. Oldukça fazla besin değerine sahip zencefilin 100 gramında ( ortalama bir kök için) 80 kalori bulunmaktadır.