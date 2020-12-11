Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerinde konuştu: (1)

TBMM (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1 Aralık itibarıyla kısa çalışma ödeneğine yeniden başvuru almaya başladık. Yeni başvuruları da ilk defa bir yenilik olarak e-Devlet üzerinden alıyoruz." dedi.

Selçuk, TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde bakanlığının faaliyetleri ve bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barış Pınarı Harekat Bölgesinde terör örgütünce gerçekleştirilen saldırıda iki askerin şehit olduğunu ve sekiz askerin yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Selçuk, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak aileyi, çocuklarımızı, kadınlarımızı, engellerimizi, yaşlılarımızı, işçilerimizi, işverenlerimizi, emeklilerimizi, iş arayanlarımızı, ihtiyaç sahiplerimizi, şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi korumak görevini üstleniyoruz." diyen Selçuk, bütün bu toplum kesimlerini koruma çalışmalarını da sosyal koruma olarak adlandırdıklarını kaydetti.

Selçuk, sosyal devlet anlayışının gereği olarak sosyal kalkınmayı gerçekleştirmeyi ve sosyal refahı arttırmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Bakanlık olarak yürüttüğümüz politikaların nihai hedefi mutlu birey, uyumlu aile ve müreffeh toplumdur. Bu anlamda bütün çalışmalarımız, çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar olmak üzere dörtlü sacayağı üzerine bina edilmiştir." dedi.

Küresel bir salgınla mücadele edildiğini anımsatan Selçuk, "Şu ana kadar geliştirdiğimiz bütün istişareler sonucu hayata geçirdiğimiz sosyal koruma kalkanı kapsamında aldığımız tedbirlerle vatandaşlarımıza doğrudan aktardığımız kaynağın toplam tutarı bugün itibarıyla 45 milyar liraya yaklaşmış durumda." diye konuştu.

Selçuk, 3,5 milyonun üstündeki çalışana 23 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödemesi yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"1 Aralık itibarıyla kısa çalışma ödeneğine yeniden başvuru almaya başladık. Yeni başvuruları da ilk defa bir yenilik olarak e-Devlet üzerinden alıyoruz. İşçilerimiz işlerini kaybetmesin diye, işçilerimizi koruyalım diye, istihdamlarını koruyalım diye sözleşme fesih kısıtı getirdik ve bu süreçte de nakdi ücret desteği verdik. 2 milyonun üstünde çalışanımıza 6,4 milyarın üstünde nakdi ücret desteği ödedik. Fakat istiyoruz ki ekonomimiz hızlı çarkları döndürsün, tekrar normalleşebilelim. Dolayısıyla hem işçilerimizin gelir kaybının önüne geçmek, hem de ekonomimizin daha çabuk toparlanarak üretim kapasitesini arttırmasını hedefliyoruz. Bu anlamda da normalleşme desteğimizi başlattık ve şu ana kadar 2,5 milyonu aşkın çalışanımıza yaklaşık 2 milyar destek verdik."

Bunun aynı zamanda ekonominin büyük bir çoğunluğunun normalleşmeye geçtiğini gösterdiğini de dile getiren Selçuk, salgından çok etkilenen sektörlerdeki işletmelerin, toplamı 40 milyar lirayı bulan üç aylık SGK primlerinin ödemelerini de ertelediklerini kaydetti.

Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinin doğrudan çalışanlara aktarılmış bir kaynak olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 290 milyar liralık SGK alacağına da yapılandırma getirdiklerini dile getiren Selçuk, engellilerin, kronik rahatsızlığı bulunanların sağlık raporu ve reçete sürelerini uzattıklarını, istirahat raporlarındaki düzenlemeleri yaptıklarını, iş göremezlik ödeneğinin koşullarını rahatlattıklarını söyledi. Selçuk, şöyle konuştu:

"En önemlisi salgın olduğunda verilen tanı ve tedavi hizmetlerini 'acil hal' kapsamına alarak vatandaşlarımızdan katılım payı ilave ücret alınmamasını sağladık. Yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık. Onun dışında kovid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan bütün ilaçların, immün plazma tedavisi de dahil olmak üzere geri ödeme listemize aldık. Bütün bu genel sağlık sigortası kapsamında yaptığımız ödemeler şu ana kadar 4,4 milyar lirayı aşmış durumda. Bu batan bir SGK ile yapılmıyor, işleyen sürdürülebilir bir SGK ile yapılıyor."

Salgın sürecinde sosyal hizmet kuruluşlarındaki tedbirleri hızla arttırdıklarını vurgulayan Selçuk, DSÖ'nün de belirttiği üzere huzurevlerindeki yaşlı ölümleri konusunda dünyaya kıyasla en az etkilenen ülkelerin başında gelindiğini aktardı.

Bu süreçte, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün bütünleşik sistemi, İŞKUR ve SGK veri tabanlarından aynı anda istifade edilebilmesiyle sosyal yardımların hızlı bir şekilde doğru haneleri ulaştırılabilmesini sağladığını dile getiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Bir noktada sosyal muhtaçlarımızın yoksullarımızın sayısı artmıyor. Dönemsel ihtiyaç diye bir durum vardı Kovid'de. Dolayısıyla da dönemsel ihtiyacı olan, işyerleri kapanan bütün çalışanlarımıza da biz destek vermek durumundaydık. Dolayısıyla e-Devlet üzerinden şeffaf bir şekilde bütün vatandaşlarımızın başvurularını aldık. Bunlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız tarafından değerlendirilerek hanelere ulaştırılmış oldu. Dolayısıyla e-Devlet kapısı üzerinden alınan başvurular illerde ve ilçelerdeki vakıflar tarafından değerlendirilerek yaklaşık 6,3 milyar lirayı aşkın nakdi destek sağlandı. Artı bizim periyodik paylarımız vardı vakıflara. Ayrıca 2 milyar tutarındaki 'Biz bize yeteriz kampanyası'ndaki dağıtımları da yapmış olduk."

Kadın odaklı sosyal yardım programlarının da aylık miktarlarını artırdıklarını belirten Selçuk, "Pandemi döneminde kadınlarımızın daha fazla sahip çıkmak için tematik sosyal yardımlarımızı yüzde 10 ile yüzde 50 arasında artırdık." dedi.

(Sürecek)