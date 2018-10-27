Zehirsiz bir hayatı zehir ettiler ya!



Uluslararası SGS laboratuvarlarının tesbitleri dehşet verici: Baskılı elbiselerden kolyelere, iç çamaşırlardan naylon çoraplara kadar her ne varsa hepsinde kanserojen maddeye rastlanıyor! İşte raporlardan bazıları:

Baskılı Elbise

Zemin kumaşa azo, kanserojen/alerjik boyalar, pH, formaldehit, ağır metal testleri uygulandı. Plastik baskıya pvc, kadmiyum, kurşun ve fitalat testleri yapıldı, etikette klorlu organik taşıyıcılar kontrol edildi. Numunenin pH değeri yüksek bulundu, ağır metallerden biri olan Cr tespit edildi, PVC olduğu belirlenen plastik baskıda limitlerin üzerinde fitalat tespit edildi.

Kolye ve küpeler

Örnek iplerine azo testi, metal kısımlarına nikel testi ve tüm parçalarına tam eritme yöntemi ile kurşun ve kadmiyum kontrolleri yapıldı. Bazı kolyelerdeki renkli iplerde kanserojen etkisi olan azo boyar maddeler, küpe ve kolyelerin metal kaplamalı kısımlarında çok yüksek miktarda kadmiyum ve kurşun, süsleme amaçlı kullanılan parlak taşlarda yine çok yüksek kurşun olduğu belirlendi.

İç çamaşırı

İç çamaşırı takımının zemin kumaşı ve aksesuarlarına azo, alerjenik/kanserojen boyar madde, pH ve formaldehit testleri yapıldı. Plastik aksesuarlarında PVC olup olmadığı kontrol edildi ve kadmiyum/kurşun testileri yapıldı. Metal aksesuarlarda nikel kontrolü yapıldı. Siyah lastik kısımlarda alerjenik/kanserojen boyar madde bulundu.



Sütyen

Sütyen askısında PVC, fitalat ve kadmiyum kontrolü yapıldı. Şeffaf askı kısmında yüksek miktarda fitalat tespit edildi. Ürünün askı kısmında PVC belirlendi.

Mayo

Zemin kumaşı ve aksesuarlara azo, alerjenik/kanserojen boyar madde, ağır metal, pH ve formaldehit testleri yapıldı. Boyalı zeminde kanserojen azo boyar madde tespit edildi. Plastik aksesuarlarında PVC olup olmadığı kontrol edildi ve kadmiyum/kurşun testleri yapıldı. Plastik bağlantı aksesuarlarında da PVC olduğu saptandı. Bu kısmın kurşun ve kadmiyum içeriğine bakıldı. Kullanılan aksesuarda bir miktar kurşun tespit edildi.

Naylon Çorap

Çorap numunesine azo, pH, formaldehit, ağır metal ve alkilfenol (SGS In House Metod) testleri yapıldı. Yüksek miktarda alkilfenol tespit edildi.

(Uluslararası SGS İstanbul laboratuvarlarında yapılan testlerin sonuçları)