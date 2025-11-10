Zehirli hava krizi: Okullar 21 Kasım’a kadar kapatıldı

İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde hava kirliliği, son yılların en yüksek seviyelerine çıktı. Tehlikeli düzeye ulaşan PM2.5 oranı, çocuklar ve yaşlılar için ciddi sağlık riski oluşturunca, okullarda yüz yüze eğitime 21 Kasım’a kadar ara verildi.

İHA’da yer alan habere göre, Huzistan Valiliği Kentsel İşlerden Sorumlu Yardımcısı Mehran Alem Elhüda, İl Kriz Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, “Geçen haftadan bu yana birçok okul ve kamu kurumu ya tatil edildi ya da gecikmeli olarak çalışıyor. Hava kirliliği devam ettiği sürece öğrenciler uzaktan eğitim görecek.” ifadelerini kullandı.

Elhüda, lise, üniversite ve kamu kurumlarının faaliyetlerini sürdüreceğini ancak hava kirliliği verilerinin her saat izlenmeye devam ettiğini belirtti. Meteoroloji Kurumu’nun son raporuna göre, eyaletteki kirliliğin birkaç gün daha süreceği tahmin ediliyor.

Huzistan Çevre Koruma Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürü Şehriyar Askeri, hava kalitesi endeksine göre Ahvaz kentinde PM2.5 değerinin 209 mikrogram/metreküp seviyesine çıktığını açıkladı. Bu değer, tüm yaş grupları için “çok sağlıksız” (mor seviye) olarak tanımlanıyor.

Askeri, “Eyaletteki hiçbir kent şu anda ‘temiz hava’ kategorisinde değil. Hava kalitesi kritik seviyede.” dedi. Uzmanlar, bu seviyedeki kirliliğin solunum yolu hastalıklarını artırabileceği, uzun süreli maruziyetin ise kalp-damar rahatsızlıklarını tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.

Hava kalitesi endeksine göre 0–50 arası yeşil (temiz), 51–100 sarı (orta), 101–150 turuncu (hassas), 151–200 kırmızı (sağlıksız), 201–300 mor (çok sağlıksız) ve 301–500 aralığı kahverengi (tehlikeli) olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, vatandaşlara dışarı çıkmamaları, maskesiz dolaşmamaları ve çocukları açık havada bulundurmamaları yönünde çağrıda bulundu.