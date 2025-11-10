  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

TikTok fenomeni “Aç bebeğim var” diyerek aradı, ilk camiden gelen cevap tüm dünyayı şaşırttı: Diğer kiliseler not alsın

Güney Kore güvenlik raporu deşifre etti: Kuzey Koreli hackerlardan ‘benzeri görülmemiş" siber saldırısı taktiği

Yüzyılın Konut Projesi’nde başvuru süreci başladı: Sosyal konut başvuruları nasıl yapılacak, şartları neler?

Fransız dergisi Le Point "Avrupa Erdoğan’sız adım atamıyor!" Kimse ona söz söyleyemiyor

Alman General konuştu! 800 bin askerle Rusya’ya saldırırız

Murat Kurum paylaştığı video ile vatandaşları uyardı: 500 bin konut projesinde başvurular başlıyor!

PKK'lıların ardından CHP’ye iltica hakkı!

Ahmed Şara ABD’de açık açık söyledi: “İsrail’den talebimiz…”

Okuyunca kahkaha atacaksınız! İşte Serdengeçti'nin M. Kemal'i ziyaret eden dalkavuklarla ilgili fıkrası

İstemezükçü kafa Togg’a da taktı
Dünya Zehirli hava krizi: Okullar 21 Kasım’a kadar kapatıldı
Dünya

Zehirli hava krizi: Okullar 21 Kasım’a kadar kapatıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Zehirli hava krizi: Okullar 21 Kasım’a kadar kapatıldı

İran’ın Huzistan eyaletinde hava kirliliği kritik seviyeye ulaştı. Yetkililer, “çok sağlıksız” kategorisindeki hava nedeniyle ilkokul ve ortaokullarda eğitime ara verdi. Dersler uzaktan yapılacak.

İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde hava kirliliği, son yılların en yüksek seviyelerine çıktı. Tehlikeli düzeye ulaşan PM2.5 oranı, çocuklar ve yaşlılar için ciddi sağlık riski oluşturunca, okullarda yüz yüze eğitime 21 Kasım’a kadar ara verildi.

İHA’da yer alan habere göre, Huzistan Valiliği Kentsel İşlerden Sorumlu Yardımcısı Mehran Alem Elhüda, İl Kriz Yönetim Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, “Geçen haftadan bu yana birçok okul ve kamu kurumu ya tatil edildi ya da gecikmeli olarak çalışıyor. Hava kirliliği devam ettiği sürece öğrenciler uzaktan eğitim görecek.” ifadelerini kullandı.

 

Elhüda, lise, üniversite ve kamu kurumlarının faaliyetlerini sürdüreceğini ancak hava kirliliği verilerinin her saat izlenmeye devam ettiğini belirtti. Meteoroloji Kurumu’nun son raporuna göre, eyaletteki kirliliğin birkaç gün daha süreceği tahmin ediliyor.

Huzistan Çevre Koruma Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürü Şehriyar Askeri, hava kalitesi endeksine göre Ahvaz kentinde PM2.5 değerinin 209 mikrogram/metreküp seviyesine çıktığını açıkladı. Bu değer, tüm yaş grupları için “çok sağlıksız” (mor seviye) olarak tanımlanıyor.

 

Askeri, “Eyaletteki hiçbir kent şu anda ‘temiz hava’ kategorisinde değil. Hava kalitesi kritik seviyede.” dedi. Uzmanlar, bu seviyedeki kirliliğin solunum yolu hastalıklarını artırabileceği, uzun süreli maruziyetin ise kalp-damar rahatsızlıklarını tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.

Hava kalitesi endeksine göre 0–50 arası yeşil (temiz), 51–100 sarı (orta), 101–150 turuncu (hassas), 151–200 kırmızı (sağlıksız), 201–300 mor (çok sağlıksız) ve 301–500 aralığı kahverengi (tehlikeli) olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, vatandaşlara dışarı çıkmamaları, maskesiz dolaşmamaları ve çocukları açık havada bulundurmamaları yönünde çağrıda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hamas, bir leşten daha kurtuldu
Gündem

Hamas, bir leşten daha kurtuldu

Hamas, Gazze Şeridi’nin güneyinde leşine ulaşılan İsrailli asker Hadar Goldin’in cenazesini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıy..
Yunan milyarder Mamdani'ye durdurmak için harekete geçti: Siyaset kulislerini sarsacak haber! Her şeyi alır, taşınırım
Dünya

Yunan milyarder Mamdani'ye durdurmak için harekete geçti: Siyaset kulislerini sarsacak haber! Her şeyi alır, taşınırım

New York’un ilk Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani'yi durdurmak için harekete geçti. Bu olay sonrası siyaset dünyası sarsıldı. ..
İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var
Gündem

İki lider görüşecek mi diye beklerken… Nükleer santral vuruldu! Ölüler var

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Zelenskiy arasında görüşme olacağına yönelik iddialar gündemdeyken, Rus cephesi, “Biz ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23