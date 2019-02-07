Zehir zemberek sözler! "Sadaka mı veriyorsunuz?" Beşiktaş ile yollarını ayıran İlhan Mansız'ın sağlık sorunları olduğu iddia edilmişti ancak gerçek daha sonra ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta sezon başında Şenol Güneş'in yardımcılığına getirilen İlhan Mansız'ın sağlık sorunları sebebiyle takımdan ayrılmak zorunda kaldığı iddia edilmişti. Asistanaliz.com'un haberine göre İlhan Mansız'ın ayrılmasının sebebi sağlık sorunları değil. "Sadaka mı veriyorsunuz?" Mansız'ın siyah-beyazlı kulüpten 4 aydır maaş alamadığı ve Beşiktaş İdari menajeri Ali Naibi ile A Takım sorumlusu Ahmet Kavalcı'nın yanına gidip "Aylardır para alamıyorum. Sadece bir kere para aldım. İlhan Mansız'a sadaka mı veriyorsunuz?" diyerek bağırdığı öğrenildi. İlhan Mansız'ın mali sorunlar sebebiyle takımdan gittiği ifade edildi.

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