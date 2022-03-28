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Aktüel Zehir tacirlerine operasyon: 20 kişi yakalandı
Aktüel

Zehir tacirlerine operasyon: 20 kişi yakalandı

Antalya'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 23:26:00 -
Zehir tacirlerine operasyon: 20 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 kilo 700 gram esrar, 235 gram metamfetamin, 450 gram kokain, 90 gram eroin, 100 kök kenevir bitkisi, 4 sentetik ecza hapı, 4 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 6 hassas terazi, 2 tabanca, 7 fişek, 1825 lira ele geçirildi.

Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

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