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Kadın - Aile Zayıflatan muhteşem kür 7 Günde 5 kilo dan daha fazla atan tarif kullanan herkesi şoka uğratacak! Böyle yok
Kadın - Aile

Zayıflatan muhteşem kür 7 Günde 5 kilo dan daha fazla atan tarif kullanan herkesi şoka uğratacak! Böyle yok

Yeniakit Publisher
2023-07-19 18:47:00 -
Zayıflatan muhteşem kür 7 Günde 5 kilo dan daha fazla atan tarif kullanan herkesi şoka uğratacak! Böyle yok

İşte bu tarif sosyal medyada ortalığı karıştırmıştı! Kullananlarda yalan değil gerçek çıktı. Birçok kişi öneriyor. Kulanan bir çok kişi ise herkesi şaşkına çevirdi.

Zayıflatan Muhteşem Kür (7 Günde 5 Kilo) Tarifi İçin Malzemeler

1 bardak süt
1 tutam zerdeçal
Göz kararı yeşil çay
1 dilim limon

Zayıflatan Muhteşem Kür (7 Günde 5 Kilo) Tarifi Nasıl Yapılır?

Eğer yeşil çay yaprakları varsa sütü ve limonu ve yeşil çay yapraklarını hep birlikte kaynatıyoruz, yoksa sallama çayda olabilir.
Kaynattıktan sonra süzüyoruz ve bir tutam zerdeçalı karıştırıp içiyoruz.
Her gün düzenli içtiğiniz takdirde fazla kilolu olanlar haftada en az 5- 6 kg, orta kilolular 2- 3 kg vereceklerinin sözünü veriyorum. Metabolizmayı muhteşem çalıştırıyor ve bu süre zarfında yediklerinize de dikkat edin, bizzat 67 kg annemde denedim 13 günde 7 kg verdi faydasını görenler lütfen referans olarak yazsınlar. (Ağız Tadınıza Uymuyorsa, Tariflerime Bakarak Size Uygun Olan Kürleri Deneyebilirsiniz) Sağlıklı Günler.

Not: Fazla kaynatıp sütü kesmeyin bir kaç ısıtsanız yeterli.
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