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Aktüel Zatürre her yıl binlerce çocuğu hayattan koparıyor
Aktüel

Zatürre her yıl binlerce çocuğu hayattan koparıyor

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nevin Hatipoğlu: - "Zatürre dünyada her yıl 5 yaşın altındaki 800 binden fazla, yani günde yaklaşık 2 bin 200 çocuğun hayatına mal olmaktadır. 5 yaşın altındaki çocukların tüm ölüm nedenlerinin yaklaşık yüzde 17'sini zatürre oluşturmaktadır. Her 40 saniyede bir çocuk zatürre nedeniyle hayatını kaybetmektedir" - "Önlenebilir bu ölümleri sona erdirebilmek için ebeveynlerin, dolayısıyla toplumun eğitimi ve bilinçlendirilmesi çok önemlidir" - "Anne sütünün önemi, sağlıklı beslenme, temiz su, hijyen, aşılamanın önemi ve uygulanması, mekan hava kirliliği ve sigara içiminin engellenmesi korunmada yol haritamız olmalıdır. Ülkemizde ulusal bağışıklama programında olan kızamık, boğmaca, pnömokok, verem, Hib aşıları bu tür enfeksiyonlara bağlı zatürre vakalarının oldukça azalmasını sağlamıştır"

Yeniakit Publisher
2020-11-28 11:29:05 -
Zatürre her yıl binlerce çocuğu hayattan koparıyor

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nevin Hatipoğlu, zatürrenin (pnömoni) dünyada her yıl 5 yaşın altındaki 800 binden fazla çocuğun hayatına mal olduğunu belirterek, "Yani günde yaklaşık 2 bin 200 çocuğun hayatına mal olmaktadır. 5 yaşın altındaki çocukların tüm ölüm nedenlerinin yaklaşık yüzde 17'sini zatürre oluşturmaktadır. Her 40 saniyede bir çocuk zatürre nedeniyle hayatını kaybetmektedir." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Nevin Hatipoğlu, çocuklarda zatürrenin tüm dünyada ve Türkiye'de en sık görülen ve en fazla ölüme neden olan hastalıklar arasında olduğunu belirtti.

Hatipoğlu, çocuklarda zatürreye bağlı ölümleri azaltmak, erken teşhis ve tedaviyi sağlamak, bu hastalığın daha çok kış aylarında artması nedeniyle konuya dikkati çekmek ve toplumun bilgilendirilmesi amacıyla kasım ayının son haftasının "Zatürreden Ölümlerin Önlenmesi Haftası" olarak belirlendiğini aktardı.

Doç. Dr. Nevin Hatipoğlu, "Zatürre dünyada her yıl 5 yaşın altındaki 800 binden fazla, yani günde yaklaşık 2 bin 200 çocuğun hayatına mal olmaktadır. 5 yaşın altındaki çocukların tüm ölüm nedenlerinin yaklaşık yüzde 17'sini zatürre oluşturmaktadır. Her 40 saniyede bir çocuk zatürre nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Önlenebilir bu ölümleri sona erdirebilmek için ebeveynlerin, dolayısıyla toplumun eğitimi ve bilinçlendirilmesi çok önemlidir." diye konuştu.

Zatürrenin akciğerleri etkileyen şiddetli bir alt solunum yolu enfeksiyon türü olduğuna işaret eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Zatürre ile irin ve sıvı akciğerleri doldurur ve bu oksijen emilimini engelleyerek nefes almayı zorlaştırır. Zatürreye virüsler, bakteriler ve mantarlar sebep olabilir. İçinde bulunduğumuz Kovid-19 pandemisinin en önemli komplikasyonu ve ölüm nedenlerinden bir tanesi de hastalık mikrobunun yapmış olduğu zatürredir. Zatürre öksürük, ateş, halsizlik, sık nefes alıp verme, göğüs ağrısı şikayetlerine sebep olabilir. Ağır vakalarda bilinç kaybı, kasılmalar ve hipotermi (vücut ısısında düşüklük ) gelişebilir. Bu tür belirtileri olan çocuklar muhakkak doktora götürülmelidir. Bu yakınmalarla gelen hastaya klinik muayene ve akciğer filmi ile tanı konur. Ek kan ve balgam tahlillerine ihtiyaç duyulabilir. Zatürre ihmal edilmemesi gereken bir sağlık sorunudur. Erken teşhis ve tedavi ölümleri azaltmaktadır."

- "Genel korunma stratejileri zatürrenin sıklığını ve ağırlığını azaltabilir"

Doç. Dr. Nevin Hatipoğlu, genel korunma stratejilerinin zatürrenin sıklığını ve ağırlığını azaltabildiğini vurgulayarak, "Anne sütünün önemi, sağlıklı beslenme, temiz su, hijyen, aşılamanın önemi ve uygulanması, mekan hava kirliliği ve sigara içiminin engellenmesi korunmada yol haritamız olmalıdır. Ülkemizde ulusal bağışıklama programında olan kızamık, boğmaca, pnömokok, verem, Hib aşıları bu tür enfeksiyonlara bağlı zatürre vakalarının oldukça azalmasını sağlamıştır." şeklinde konuştu.

Araştırmaların sabunla elleri yıkamanın zatürre riskini yarı yarıya azalttığını gösterdiğine dikkati çeken Hatipoğlu, şu bilgileri verdi:

"Günümüzdeki Kovid-19 hastalığında da olduğu gibi salgın dönemlerinde kalabalık temasın azaltılması ve maske kullanılması zatürreden korunmanın önemli yöntemleri arasında yer alır. Bebek ve çocukların bulunduğu ortamların havası temiz, uygun sıcaklıkta ve nemde olmalıdır. Eğer kalorifer dışında bir ısıtıcı kullanılacaksa ortam havasını kirletmeyen, zararlı gazlar yaymayan ısıtıcılar kullanılmalıdır."

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