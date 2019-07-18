Zargo Toure Gençlerbirliği'nde - Başkent temsilcisi, son olarak Trabzonspor'da forma giyen savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı

ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen stoper Zargo Toure'yi transfer etti. Başkent temsilcisi, 29 yaşındaki Senegalli futbolcu Toure ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Stoperde görev yapan Toure, Senegal'de başladığı futbol kariyerine uzun yıllar Fransa'da devam etti. Türkiye'ye Lorient'ten gelen savunma oyuncusu, geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 27 maça çıktı.

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