Zargo Toure Gençlerbirliği'nde
- Başkent temsilcisi, son olarak Trabzonspor'da forma giyen savunma oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı18 Temmuz 2019 Perşembe 16:44
ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen stoper Zargo Toure'yi transfer etti.
Başkent temsilcisi, 29 yaşındaki Senegalli futbolcu Toure ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Stoperde görev yapan Toure, Senegal'de başladığı futbol kariyerine uzun yıllar Fransa'da devam etti.
Türkiye'ye Lorient'ten gelen savunma oyuncusu, geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 27 maça çıktı.
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