'Zararsız' denilen evcil hayvanlardaki parazitlerin rüyalarınıza girecek yakından çekilmiş fotoğrafı!

David Maitland isimli bir fotoğrafçı, özellikle köpeklerde görülen parazitlerin mikroskobik fotoğraflarını çekti. Bu organizmalara daha önce hiç olmadığı kadar yakından bakmamızı sağlayan görseller, korku filmlerinden fırlamış gibi.

Kediler ve köpekler, birçok insanın en yakın dostları olabiliyorlar. Ancak her canlıda olduğu gibi bu hayvanlarda da bazı parazitler bulunabiliyor. Bu parazitler, oldukça rahatsız edici olabiliyorlar ve evcil hayvanlarımıza ciddi oranda zarar verebiliyorlar.

David Maitland isimli bir doğa ve bilim fotoğrafçısı, yakın zamanda özellikle köpeklerde görülen bazı parazitlere yakından bakmamızı sağladı. Ultra yakınlaştırılmış diyebileceğimiz görseller, gerçekten ürkütücü. Bu tarz canlılardan rahatsız olanların aşağıdaki görüntülere bakmamasında fayda var.

İşte parazitlerin korku filmlerini fırlamış gibi görünen yakından çekilmiş fotoğrafları:

Birleşik Krallık’ta bulunan St. Andrews Üniversitesi ile ortaklaşa çalışan Maitland, tapeworm olarak bilinen solucan benzeri parazitler (tapeworm olarak biliniyorlar) de dahil bu küçük organizmaların mikroskobik fotoğraflarını çekmeyi başardı.

Bağırsak kurdu olarak da adlandırılan bu parazitler, kediler ve köpekler için genel olarak zararsızlar ve nadiren büyük sorunlara yol açabiliyorlar. Ancak tedavi edilmezlerse ve iyice büyürlerse zaman içinde köpeklerin besinlerini tüketip ciddi kilo kaybına neden olabiliyorlar. Yani bu tarz bir durumla karşılaşıldığında hemen bir veterinere başvurmak en iyi hamle olacaktır.

Aynı zamanda köpeklerde de görüldüklerini eklemek gerekiyor. Hatta boyutlarının 4 metre civarlarına kadar ulaşabildiği de araştırmacılar tarafından vurgulanıyor. İsimlerinden de anlaşılabileceği gibi bağırsaklarda görülüyorlar ve besinleri tüketmeleriyle nadir de olsa hastalıklara yol açabiliyorlar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fotoğraflar da ne kadar ürkütücü bir görüntüye sahip olduklarını gözler önüne seriyor. Aynı zamanda insanları etkilediklerini de belirtmek gerek. Bu yüzden fark edilir edilmez ilgilenmek büyük önem taşıyor.