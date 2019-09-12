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Zanka: "Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak istiyorum"

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Danimarkalı futbolcu Zanka, "Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:57
Zanka: "Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamak istiyorum"

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Danimarkalı futbolcu Zanka, "Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Fenerbahçe’ye şampiyonluk hedefleyen büyük bir takımda oynamak için geldim" dedi.


Fenerbahçe’nin yeni transferi Zanka, kulüp dergisi’ne açıklamalarda bulundu. Futbol serüveni, özel hayatı ve kariyeri hakkında sorulara cevap veren Danimarkalı futbolcu, "Danimarka’daki B93 takımının altyapsındaydım. Benim önemli bir yetenek olarak gördüler. Böylece sözleşme imzaladım. Arsenal’den teklif almıştım ama o dönem Danimarka’da kalmayı tercih ettim" şeklinde konuştu.



"Premier Lig başka bir boyutta"


Oynadığı ligler hakkında konuşan Zanka, "Kıyaslamak çok zor. Özellikle Premier League başka bir boyutta. Bu açıdan diğer liglerden ayrı bir yerde duruyor. Premier Leauge’de oyun sürekli ileri geri giderek oynanıyor. Burada ise oyun genelde daha iyi olan takımın kontrolünde gidiyor. Karşı takım savunma yapıyor ve kontratak fırsatı arıyor. Crystal Palace’tan Wilfred Saha çok iyi bir oyuncu. Daha küçük bir takımda oynadığı için sahada daha fazla serbestliği var. İstediği şeyi yapmakta özgür. Chelsea’de oynadığı dönemde Eden Hazard. Bence ligdeki en iyi oyuncu Hazard’dı. Karşısında oynamanın en zor olduğu oyuncuydu. Neyse ki kanatta oynadığı için onunla doğrudan fazla karşı karşıya kalmadım" değerlendirmesini yaptı.



"Altyapı hocam lakabımı verdi"


Zanka lakabıyla ilgili konuşan Danimarkalı futbolcu, "10 yaşındayken izlediğimiz bir filmdi. Altyapı hocam bana bu lakabı verdi. Şu anda Kopenhag takımının teknik direktörü. Ardından da bana arkadaşlarım, okulda öğretmenlerim Zanka demeye başladı. Kopenhag’a imza attığımda formama Zanka yazdırıp isteyip istemediğimi sordular. Bunu yapabilir miyim diye şaşırmıştım. Lakabımı seviyorum” ifadelerini kullandı.



"Kjaer ile gelmeden önce konuştum"


Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Kjaer ile transfer öncesi konuştuğunu anlatan Zanka, "Onunla milli takımdayken zaten Fenerbahçe ve İstanbul üzerine konuşmuştuk. Ayrıca, benim menajerlik şirketimde görev yapan Brian Nielsen de eski bir Fenerbahçe oyuncusu. Onunla konuşup kulüple, kulübün tarihiyle ve Türkiye ile ilgili bilgi aldım. Bu da benim karar vermemi kolaylaştırdı" değerlendirmesini yaptı.



"Fenerbahçe taraftarı tutkulu"


Sarı-lacivertli taraftarlar hakkında da konuşan Danimarkalı stoper, "Genel olarak Türk taraftarların ne kadar tutkulu olduğunu duymuştum. PSV’de oynarken Fenerbahçe ile Kadıköy’de hazırlık maçı yaptığımızda da stadyumda çok ses vardı. Gazişehir maçında kız arkadaşım da tribündeydi ve atmosferden çok etkilendi. Taraftarımız maçlarda ekstra performans göstermemizi sağlıyor ve motivasyonumuzu artırıyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:57
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