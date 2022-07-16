Her yıl ocak ve temmuz aylarında emeklilere zam yapılıyor. Memurlar zamlı maaşlarını bayram öncesinde aldı. Emekli vatandaşlar ise zamlı maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki, zamlı maaşlar ne zaman ayın kaçında yatacak?

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatar?

Temmuz ayıyla emekli maaşlarına zam yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 42,35 artış sağlandı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya yükseldi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla en düşük emekli maaşı 3500 liraya çıkartıldı. SSK emekli maaşlarının ödeneceği tarih;

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Bağkur'lular ne zaman zamlı maaş alacak?

Bağ-Kurlular emekli kart numarasının son rakamı göre maaşlarını alıyor. Kart numarasının son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25’inde, 3, 1 olanlar ayın 26’sında, 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27’sinde, 2 ve 0 olanlar her ayın 28’inde emekli maaşlarını alıyor.