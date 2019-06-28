Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Kongresi'ndeki Türkiye oturumunda konuşan casus Brunson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah ifadeler kullanarak, "Türkiye’deki dini azınlıklara yönelik nefret dilinde artış var. Özellikle Erdoğan rejimi düşmanca bir tutum içinde. Bence Türkiye’de Ermeniler ve diğer Ortodokslar gibi azınlık Hristiyan grupları da gerilimi hissediyor." dedi.

"Türkiye hükümeti radikal İslam ihraç ediyor." diyen Brunson, "Recep Tayyip Erdoğan, 'Türk demek Müslüman demektir.' diyor. Bu ifade İslam'dan dönerek Hristiyan olanları doğrudan hain olarak göreceği anlamına geliyor. Hristiyanlar Türk hükümeti için tehlike değil ancak onlar tarafından böyle görülüyor." ifadelerini kullandı.

'Hristiyan olduğum için bunları yaptılar'

Küstah Brunson, Türk hükümetince sınır dışı edilen yabancı Hristiyanların arttığına dikkat çekerek, sınır dışı edilen 50’den fazla Protestan ailenin Kilise ile yakın ilişkileri olduğunu öne sürdü. Hakkındaki iddianame ve yargılamalarla ilgili de konuşan Brunson, "Türk Dışişleri Bakanı hala bana casus diyor. Hala inancım değil terör bağlantım nedeniyle hüküm giydiğimi söylüyorlar. Bu kesinlikle doğru değil. Terörist olduğumu, Türk düşmanı olduğumu, CIA’ın Ortadoğu başkanı olduğumu, Türk hükümetini devirerek zorla Hristiyan devleti kurmak istediğimi söylediler." şeklinde konuştu.

Tüm bu propaganda kampanyalarının Hristiyanlar hakkında Türk kamuoyunda olumsuz bir imaj oluşturma çabası olduğunu iddia eden küstah Rahip, sözlerine şöyle devam etti:

"Hristiyanlara yönelik nefret söylemleri arttı. Yani koşullar yaratılmış durumda. Yani kiliseye zulmedildiğinde, Hıristiyanlara karşı şiddet olayları yaşandığında, çoğu Türk artık 'hak etmişler.' diyecek."