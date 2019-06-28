0553 313 94 23

Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık

Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti'ne bağlı Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Kongresi'nde Türkiye oturumu düzenlendi. Oturumda konuşan casus Brunson, küstah ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Brunson, "Türkiye’deki dini azınlıklara yönelik nefret dilinde artış var. Özellikle Erdoğan rejimi düşmanca bir tutum içinde." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

28 Haziran 2019 Cuma 10:47
Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Kongresi'ndeki Türkiye oturumunda konuşan casus Brunson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah ifadeler kullanarak, "Türkiye’deki dini azınlıklara yönelik nefret dilinde artış var. Özellikle Erdoğan rejimi düşmanca bir tutum içinde. Bence Türkiye’de Ermeniler ve diğer Ortodokslar gibi azınlık Hristiyan grupları da gerilimi hissediyor." dedi.

"Türkiye hükümeti radikal İslam ihraç ediyor." diyen Brunson, "Recep Tayyip Erdoğan, 'Türk demek Müslüman demektir.' diyor. Bu ifade İslam'dan dönerek Hristiyan olanları doğrudan hain olarak göreceği anlamına geliyor. Hristiyanlar Türk hükümeti için tehlike değil ancak onlar tarafından böyle görülüyor." ifadelerini kullandı.

'Hristiyan olduğum için bunları yaptılar'

Küstah Brunson, Türk hükümetince sınır dışı edilen yabancı Hristiyanların arttığına dikkat çekerek, sınır dışı edilen 50’den fazla Protestan ailenin Kilise ile yakın ilişkileri olduğunu öne sürdü. Hakkındaki iddianame ve yargılamalarla ilgili de konuşan Brunson, "Türk Dışişleri Bakanı hala bana casus diyor. Hala inancım değil terör bağlantım nedeniyle hüküm giydiğimi söylüyorlar. Bu kesinlikle doğru değil. Terörist olduğumu, Türk düşmanı olduğumu, CIA’ın Ortadoğu başkanı olduğumu, Türk hükümetini devirerek zorla Hristiyan devleti kurmak istediğimi söylediler." şeklinde konuştu.

Tüm bu propaganda kampanyalarının Hristiyanlar hakkında Türk kamuoyunda olumsuz bir imaj oluşturma çabası olduğunu iddia eden küstah Rahip, sözlerine şöyle devam etti:

"Hristiyanlara yönelik nefret söylemleri arttı. Yani koşullar yaratılmış durumda. Yani kiliseye zulmedildiğinde, Hıristiyanlara karşı şiddet olayları yaşandığında, çoğu Türk artık 'hak etmişler.' diyecek."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:47
  1. Kilis
  2. casus brunson

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya..
    2. Aksa Doğal Gaz'dan, Tekerlekli..
    3. Hakkari’de şehit uğurlama töreni
    4. Kansızlık ve Demir Eksikliğine Karşı..
    5. Gram altın 262 lira seviyelerinde
    6. Kocaeli’de 9 FETÖ şüphelisi adliyeye..
    7. Talas’ta zabıtadan market ve pazar..
    8. Erdoğan, Fransız mevkidaşı ile bir..
    9. Kilis Belediyesi Asri Mezarlıkta fide..
    10. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme..
    11. Adalet Bakanlığı personel alımı..
    12. “Her pedal bir umut” diyerek..
    13. Kilis 7 Aralık Üniversitesinden..
    14. (Özel) Karanlıktan aydınlığa uzanan yol
    15. Kablo hırsızlarına jandarma tokadı: 5..
    16. Moldova Ticaret Müsteşarı’ndan..
    17. Başkan Yaman’ın Ankara temasları
    18. (Özel) Yabani bademler milyonlar..
    19. Binası yıkılan kadın muhtar, açık..
    20. Aşırı kırmızı et tüketimi erken..
    21. Bilecik’te hac seminerleri devam ediyor
    22. “Bilecik’te Neler Yapılabilir” adlı..
    23. TRAKYA Yönetim Kurulu Malkara’da..
    24. Bayraklı’da hurdaya geçit yok
    25. Kabin basıncı düşen uçak sorunsuz indi
    26. Maduro’ya yeni darbe girişimi! ABD’nin..
    27. Asırlık’ Mezarlık Geleneği’ devam..
    28. Kartepe’de off-road heyecanında geri..
    29. Ankara'da düğmeye basıldı: Çok sayıda..
    30. Çukurca’da hain saldırı: 1 şehit
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!