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Gündem Zafer Şahin'den AK Parti'deki o isimlere görülmemiş tepki: Lütfen köşene çekil, yeter köşene çekil
Gündem

Zafer Şahin'den AK Parti'deki o isimlere görülmemiş tepki: Lütfen köşene çekil, yeter köşene çekil

Yeniakit Publisher
2024-04-04 21:38:00 -
Zafer Şahin'den AK Parti'deki o isimlere görülmemiş tepki: Lütfen köşene çekil, yeter köşene çekil

Gazeteci Zafer Şahin, yerel seçimlerin ardından çarpıcı tespitlerde bulundu. Şahin, AK Parti'nin aday belirleme sürecinde ciddi hatalar yaptığını söyleyerek, "İçerde teyzemin kızını, amcamın oğlunu bir yerlere sokacağım diye bu adamı bu pozisyona sokuyorsan lütfen köşene çekil. Yeter, lütfen köşene çekil” dedi.

Yerel seçim 2024 sonuçları netleşti. Milyonların oy kullanarak sandık başına gittiği 31 Mart'ta, CHP uzun yıllar sonra birinci parti konumuna gelirken, AK Parti ise kurulduğu tarihten bu yana ilk kez ikinci parti konumuna geriledi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ilk kez 2. Parti konumuna gerileyen AK Parti’ye seçmenin ‘tepki’ oyu verdiği gündemdeyken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise sonuçları ‘sandıktan çıkan mesajı aldık’ şeklinde yorumlamıştı. AK Parti’nin 31 Mart yerel seçimlerinde aday belirleme sürecinde dair açıklamalarda bulunan Gazeteci Zafer Şahin bu süreçte AK Parti’nin ciddi hatalar yaptığını açıkladı.

"Ciddi hatalar yapıldı"

AK Parti’nin seçmeninin kibirden hoşlanmadığını ve bu yönde çarpıcı açıklamalar yapan Zafer Şahin, ‘Bu parti kayırmacılığı sevmiyor’ diyerek AK Parti’ye göndermede bulundu. Seçim döneminde bakanların sahaya inmesine ilişkin konuşan Şahin AK Parti seçmenin kibri sevmediğini ve AK Parti’ye ‘garibanların, yoksulların, emekçilerin’ oy verdiğini belirtti.

Yeter, lütfen köşene çekil

Gazeteci Zafer Şahin, “Aday belirleme sürecinde ciddi hatalar yapıldı. Anadolu’nun x bir ilinin ilçe adayına eski bir bakan ya da mevcut vekilinin destek vermek için sahaya inmesi gibi çalışmalar yapıldı. Bu partiye oy veren taban, sürekli sizin aileniz ya da eşiniz dostunuz makam mevki sahibi olsun diye size oy vermiyor. Bu partiye garibanlar, emekçiler, yoksullar oy veriyor. Bu partinin tabanı kibri sevmiyor. Bu parti kayırmacılığı sevmiyor. Bunu görün. Senin elinde dünyada ilk üçe yazabileceğin bir lider var. Siyasi tecrübesiyle, bilgi birikimiyle, donanımıyla ilk üçe yazılabilecek ve herhangi bir kriz çıktığında ‘acaba o ne diyecek’ diye tüm dünya liderlerinin baktığı bir adam var. Ve sen bu adamı içerde teyzemin kızını, amcamın oğlunu bir yerlere sokacağım diye bu adamı bu pozisyona sokuyorsan lütfen köşene çekil. Yeter, lütfen köşene çekil” dedi.

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