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Zafer Kupası trap atışları tamamlandı

AYDIN (İHA) – Aydın’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atıcılık İl Temsilciliğinin organize ettiği Zafer Kupası Trap (Atıcılık) İl Şampiyonası Koçarlı Yeniköy Fettah Günay Atış Poligonunda gerçekleştirildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:41
Zafer Kupası trap atışları tamamlandı

AYDIN (İHA) – Aydın’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atıcılık İl Temsilciliğinin organize ettiği Zafer Kupası Trap (Atıcılık) İl Şampiyonası Koçarlı Yeniköy Fettah Günay Atış Poligonunda gerçekleştirildi.


Koçarlı’da gerçekleştirilen Zafer Kupası Trap İl Şampiyonası yıldız erkek, genç erkek, büyük erkek kategorilerinde 4 takım ve 34 sporcunun katılımıyla tamamlandı. İl Şampiyonası sonucunda yıldız erkekler kategorisinde Mesut Sami Albayrak 1’inci, genç erkekler kategorisinde Kemal Özer 1’inci ve büyük erkekler kategorisinde Salih Kurt 1’inci, Selahattin Özer 2’nci ve Mehmet Tuncer 3’üncü oldu. Takımlarda ise Zafer Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü 1’inci, Kuşadası Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü 2’nci ve Mursallı Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü 3’üncü oldu.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Koçarlı Yeniköy Fettah Günay Atış Poligonunda yapılan şampiyonayı takip ederek müsabakalar sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde sporculara madalya, takımlara kupa takdim etti. Ödül törenine Koçarlı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Aras ile Atıcılık ve Avcılık İl Temsilcisi Cahit Oktav Sabancı katıldı.



İlk Atışta Plağı Vurdu


İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, müsabakalar sonunda profesyonel sporculardan aldığı kısa süreli eğitim ile atış yaparak plağı isabetli bir şekilde vurma başarısı gösterdi. Başarı elde eden sporcuları ve takımları tebrik eden İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu Bursa’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek olan sporculara başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:41
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