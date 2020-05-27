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Aktüel

Zabıtadan korona virüs denetimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığını korumak için iş yerlerindeki denetimlerini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:52:35 -
Zabıtadan korona virüs denetimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığını korumak için iş yerlerindeki denetimlerini sürdürüyor.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, pandemi nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı. İnsanların toplu olarak yaşadığı yerlerde maske ve eldiven takma zorunluluğunun getirilmesi ile birlikte iş yerlerini sık sık kontrol eden ekipler, bu süreçte toplam 4 bin 162 market, fırın, pastane, restoran, lokanta ve kasap gibi alanlarda denetimi yaptı.


Fiziksel mesafe konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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