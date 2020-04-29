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Aktüel

Zabıta ekipleri fiyat kontrolü yaptı, belediye tarafından 2 bin adet maske dağıtıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde haftada bir kez kurulan ve bölgenin en eski pazarı olarak bilinen Salı pazarında, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri dolayısıyla önlemler alındı ve zabıta ekipleri tarafndan fiyat kontrolleri yapıldı.

2020-04-29 12:39:11 -
Zabıta ekipleri fiyat kontrolü yaptı, belediye tarafından 2 bin adet maske dağıtıldı

Kütahya’nın Emet ilçesinde haftada bir kez kurulan ve bölgenin en eski pazarı olarak bilinen Salı pazarında, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri dolayısıyla önlemler alındı ve zabıta ekipleri tarafndan fiyat kontrolleri yapıldı.


Yaklaşık bir kilometrelik alana kurulan sebze pazarında her iki yönden giriş kontrol altına alındı. Girişlerde kimlik kontrolü, ateş ölçümü ve pazar içerisindeki kalabalığa göre alımlar yapıldı. Zabıta ekipleri Ramazan ayı dolayısıyla fiyat kontrolleri yaptı. Vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyarıldı. Gün boyunca belediye tarafından yaklaşık 2 bin maske dağıtımı gerçekleştirildi.


Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Halkımızın güvenli ve huzurlu alışveriş yapması için tüm tedbirleri alıyoruz. Pazar girişinde tüm vatandaşlarımıza maske dağıtıyoruz. Maskesiz hiç bir vatandaşımız paza yerine alınmadı. Vatnadaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim’’dedi.

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