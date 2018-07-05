Yüzme bilmeyen ve tatile gidemeyen çocuklara müjde!

Okulların kapanması ile birlikte çocuklara bir birinden farklı eğitim ve etkinlikler hazırlayan Ümraniye Belediyesi “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloganıyla, kızlarda 6-12 yaş grubu, erkelerde ise 6-14 yaş grubu çocuklar için ücretsiz 15 farklı okulun bahçesine portatif yüzme havuzu kurdu.Profesyonel yüzme hocaları eşliğinde; her türlü filtrasyonekipmanlarının yer aldığı ve ph-klorlamanın düzenli olarak yapıldığı modern yüzme havuzlarında haftada iki gün yüzme kursu eğitimi alıyor. Öte yandan yüzme kursu süresince eğitim alacak çocuklara değerler eğitimi dersleri de ücretsiz olarak veriliyor.

PROGRAM:

Tarih:04.07.2018Çarşamba

Saat: 11:30

Adres: (Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi)İstiklal Mahallesi, Lokman Hekim Caddesi No:19 Ümraniye/İstanbul