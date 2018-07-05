Yüzme bilmeyen ve tatile gidemeyen çocuklara müjde!
Çocukların sağlıklı büyümeleri ve spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlayan Ümraniye Belediyesi, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloganıyla bu yıl 4.sünü düzenlediği ücretsiz yüzme kurslarıyla, bir kez daha çocukların tatil keyfine mutluluk katacak. Belediyenin düzenlediği projeden 10 bine yakın çocuk yararlanacak.05 Temmuz 2018 Perşembe 15:06
Okulların kapanması ile birlikte çocuklara bir birinden farklı eğitim ve etkinlikler hazırlayan Ümraniye Belediyesi “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloganıyla, kızlarda 6-12 yaş grubu, erkelerde ise 6-14 yaş grubu çocuklar için ücretsiz 15 farklı okulun bahçesine portatif yüzme havuzu kurdu.Profesyonel yüzme hocaları eşliğinde; her türlü filtrasyonekipmanlarının yer aldığı ve ph-klorlamanın düzenli olarak yapıldığı modern yüzme havuzlarında haftada iki gün yüzme kursu eğitimi alıyor. Öte yandan yüzme kursu süresince eğitim alacak çocuklara değerler eğitimi dersleri de ücretsiz olarak veriliyor.
PROGRAM:
Tarih:04.07.2018Çarşamba
Saat: 11:30
Adres: (Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi)İstiklal Mahallesi, Lokman Hekim Caddesi No:19 Ümraniye/İstanbul
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