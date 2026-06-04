Yüzlerce yıllık gelenek! Yağmur ve şükür duası gerçekleştirildi

Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı Kalfat beldesinde yüzyıllardır sürdürülen yağmur ve şükür duası geleneği bu yıl da coşkulu ve yoğun katılımla devam etti. Türkiye’nin en eski ikinci etkinliği olarak gösterilen programın 559’uncusu, belde halkını ve gurbette yaşayan Kalfatlıları aynı çatı altında buluşturdu.

Program, yalnızca dini ve kültürel bir buluşma olmanın ötesinde, geçmişten bugüne taşınan ortak hafızanın ve toplumsal dayanışmanın da güçlü bir göstergesi oldu. Kalfat’ta gerçekleştirilen etkinlik, köklü bir geleneğin bugünün ruhuyla yaşatılmaya devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

PROGRAMA YOĞUN KATILIM OLDU

Yağmur ve şükür duası programına 27. dönem Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, Atkaracalar Belediye Başkanı Harun Oflaz ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkanı, yönetici ve vatandaş katıldı.

Beldede gün boyu süren buluşma, hem resmi katılım hem de halkın ilgisiyle dikkat çekti. Kalfatlılar, yıllardır süren bu geleneği bir kez daha hep birlikte yaşamanın manevi atmosferini paylaştı.

“BU ETKİNLİĞİ SÜRDÜRMEK BOYNUMUZUN BORCU”

Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, programda yaptığı konuşmada, atalarından miras kalan bu etkinliğin yaşatılmasının büyük sorumluluk olduğunu vurguladı. Doğan, ömürlerinin yettiği sürece bu örfü en güzel şekilde sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

Birlik ve beraberliğin en güçlü işaretlerinden birinin bu gelenek olduğunu ifade eden Doğan, bu değeri gelecek nesillere aktarmanın da temel görevleri arasında bulunduğunu söyledi.

Kalfat’ta düzenlenen programın yalnızca bir dua buluşması değil, aynı zamanda ortak kültürün diri tutulduğu bir zemin olduğuna dikkat çekti.

VAKIF VE DERNEKLERDEN ORTAK SAHİPLENME MESAJI

Kalfat Vakfı Başkanı Bilal Demiryürek de yaptığı değerlendirmede, kendisini Kalfat halkının hizmetkarı olarak gördüğünü belirterek, görevde bulunduğu süre boyunca bu programa en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Kalfat Yaren ve Gençlik Derneği Başkanı Yasin Tavukçu ise gençler olarak kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti. Düzenlenen organizasyonun başarılı geçtiğini belirten Tavukçu, katılım gösteren ve gönlü Kalfat’ta olan herkese teşekkür etti.

Kalfat Avrupa Derneği Başkanı Mustafa Kaymakoğlu da gurbette yaşayan Kalfatlıların memleket özlemini dile getirerek, Avrupa’da yaşayan hemşehrilerinin selamlarını iletti. Kaymakoğlu, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek bu buluşmaların sıla ile gurbet arasındaki bağı güçlendirdiğini söyledi.

ORGANİZASYONDA EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Kalfat Yağmur Duası Komisyon Başkanı Sinan Karaağaç da 559’uncusu gerçekleştirilen programa katılan herkese teşekkür etti. Karaağaç, organizasyonun hazırlanmasında görev alan dağ ekibinden belediye personeline, yemek dağıtım ekiplerinden et doğrama gruplarına kadar tüm emek sahiplerine teşekkür ederek, etkinliğin dayanışma içinde tamamlandığını ifade etti.

Bu yönüyle program, yalnızca bir dua ve buluşma günü değil, aynı zamanda Kalfat’ın ortak emeğinin ve birlikte hareket etme kültürünün sahaya yansıdığı bir etkinlik olarak öne çıktı.

KALFAT’TA GELENEK GELECEĞE TAŞINIYOR

559 yıllık geçmişe sahip yağmur ve şükür duası, Kalfat’ta yalnızca bir tarihsel miras olarak değil, yaşayan bir kültür olarak varlığını sürdürüyor. Her yıl daha da güçlenen katılım, bu geleneğin belde halkı için taşıdığı anlamı daha görünür hale getiriyor.

Kalfat’ta gerçekleştirilen bu köklü etkinlik, geçmişin izlerini bugüne taşıyan, bugünün dayanışmasını da yarına emanet eden güçlü bir toplumsal hafıza örneği olarak bir kez daha dikkat çekti.