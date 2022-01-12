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Kadın - Aile Yüzdeki tüyler nasıl yok edilir? Yüzdeki tüyleri yok eden doğal yöntemler
Kadın - Aile

Yüzdeki tüyler nasıl yok edilir? Yüzdeki tüyleri yok eden doğal yöntemler

Yüzün farklı bölgelerinde ortaya çıkan kalın ve koyu renkli tüyler, birçok kişi için zorlu bir süreç haline geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 10:30:00 - 2022-01-12 10:38:09
Yüzdeki tüyler nasıl yok edilir? Yüzdeki tüyleri yok eden doğal yöntemler

Her yaşta kadının yüzünde oluşan tüylenmeler bazı hormonal sorunlardan dolayı kaynaklanabilir. Hormonların aşırı derecede salgılanmasının yanı sıra alınan bazı ilaçlar kadınların yüzünde aşırı tüylenmeye neden olabilir.

Yüz tüylerini almak için doğal çözümler nelerdir?

Lavanta ve çay ağacı yağlarını kullanın

Uçucu yağlar, cilt bakımı ve güzellikte uzun süredir kullanılıyor. Cilt nemlendirme ve parlaklık kazandırma etkilerinin yanı sıra istenmeyen yüz tüylerine karşı da oldukça etkilidir. Lavanta ve çay ağacı yağlarının bölgesel olarak uygulanmasının kalınlaşan ve koyu renk dönüşümü yaşayan tüylere karşı etkili olduğu keşfedildi.

Nane çayı için

Nane çayı, mükemmel kokusu ve sinirleri yatıştıran özelliğinin yanı sıra erkeklik hormonun düzeyini düşürebilme etkisi de mevcuttur. Yüzde ortaya çıkan istenmeyen tüylerin en büyük sebeplerinden biri, testosteron adı verilen bu hormonlardır. Bu hormon düzeylerinin düşmesi, tüylenme sorununu da azaltacaktır. Araştırmalar, günde 2 fincan nane çayı içmenin yüzdeki tüylerin büyümesini yavaşlattığını ortaya koyuyor.

Su tüketin

Yeterince su tüketmek, hem sağlığınız hem de güzelliğiniz için olmazsa olmazlardan. Metabolizmayı geliştiren yeterli su tüketimi, aynı zamanda cildinizin de daha uzun süre genç kalmasını sağlar. Yüzdeki yoğun kıl artışını ortadan kaldırmak için günde 6 ila 8 bardak arasında su tüketmek önemli bir adım atabilirsiniz.

Yanak kılları nasıl yok edilir?

Yüz iyice temizlendikten sonra tuzlu limon kürü: Taze kesilmiş yarım limonun suyunu sıkıp, içine biraz deniz tuzu koyup, erittikten sonra, yanak kıllarınızı her kökten alma işlemini gerçekleştirdikten sonra, bu karışımı kıllarınızı aldığınız bölgeye üç gün boyunca sürün, bu karışımı her sürdüğünüzde, limon asidinden

Bu tüyleri almanın birçok yönteminin olması şaşırtıcı değildir: epilasyon, cımbız, ağda, şeker, ip, yakma, tüy alma veya ağartma yöntemini kullanabilir, kremler, lazerler, IPL, elektroliz veya makyajdan yararlanabilirsiniz.

 

 

 

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