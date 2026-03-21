Gündem
Gündem

Yüzde 236 artış: İHA pilotluğunda başvuru patlaması

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yüzde 236 artış: İHA pilotluğunda başvuru patlaması

İnsansız hava aracı (İHA) pilotluğuna başvurular geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 236 artarak 54 bini aşarken, bu alana yönelik ilginin hızla yükseldiği dikkat çekti.

İHA pilotu başvurularında bu yıl adeta patlama yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki İHA ve pilot lisans başvurusunda bulunan kişi sayılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından, son yıllarda sivil havacılık alanında yapılan eğitim ve çalışmalar sayesinde başvurularda artış olduğuna işaret eden Uraloğlu, "2026 yılının başından bu yana 54 bin 75 kişi, İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu. Geçen yılın ilk 3 ayına göre, İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı yüzde 236 arttı" değerlendirmesinde bulundu.

"Yılın başından bu yana 1091 yeni İHA'yı kayıt altına aldık" Uraloğlu, SHGM'nin "İHA Sistemleri Talimatı" kapsamında, bu araçlara özel kayıt sistemi oluşturduğunu bildirdi. Bu sayede, söz konusu araçların izin, uçuş ve kayıtlarında büyük kolaylık sağlandığını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti: "İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargolama ve sağlık gibi farklı sektörlerde kullanımı oldukça arttı. Yılın başından bu yana 1091 yeni İHA'yı, kayıt altına aldık. İHA Kayıt Sistemi'nde, 17 Mart itibarıyla kayıtlı ve kullanımda olan İHA sayısı, 77 bin 616. Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1 milyon 655 bin 918'e ulaştı."

