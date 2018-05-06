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Yüz terlemesi neden olur?

Terleme vücudun her bölgesinde olabilir. Ancak genellikle avuç içinde, koltuk altında, ayaklarda ve yüzde görülür. Her bölgede meydana gelen terleme farklı nedenlerden ortaya çıkabilir.

06 Mayıs 2018 Pazar 20:54
Yüz terlemesi neden olur?

Beyin çevresel koşullara göre ter bezlerinin işlevini sağlar. Beynin sinir sistemine bağlı noktalarındaki ter bezlerine komut verir ve böylece vücut terlemeye başlar. Ancak sinir sisteminin ya da beynin ciddi bir hasara uğraması bu işlevin normal akışını bozar. Bu da yüz bölgesindeki terleme oranını artırır. Aynı şekilde kişinin psikolojik durumu da sinirsel aktiviteyi değiştirebilir.

YÜZ NEDEN TERLER?

- Vücudun yağ oranı ve yüzün terleme durumu aynı orantıdadır. Kilolu insanlar zayıf insanlara göre daha fazla mineral depoladığından ter bezleri daha fazla çalışır.

- Yüzde aşırı terlemenin bir diğer sebebi de zorlayıcı egzersizler ve vücudun aşırı sıcak havaya maruz kalmasıdır.

- Çocukluktan ergenliğe geçişte, adet ve menopoz dönemlerinde hormonların değişmesi durumunda da yüzde terleme oranı artar.

- Kişi sosyal çevresinde rahatsız edici bir durumla karşılaştığında ya da utandığı bir anda vücut ısısı arttığından yüzü terlemeye başlar.

- Yüz terlemesi; mide kanaması, nefes darlığı, ateşlenme ve kalp rahatsızlıkları gibi hastalıkların öncesinde görülebilir.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 20:54
  1. yüz terlemesi
  2. terleme
  3. sağlık
  4. yaşam
  5. yüz sağlığı

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