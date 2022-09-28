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Aktüel Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı açıklandı
Aktüel

Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı açıklandı

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 35 olarak ölçüldü.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 18:24:00 -
Yuvacık Barajı'nın doluluk oranı açıklandı

Yaklaşık 50 milyon metreküp su hacmi bulunan barajdaki su miktarı, yüzde 35'lik seviyeye tekabül eden 17 milyon 780 bin metreküpe olarak kayıtlara geçti.

Barajı besleyen kollardan birinin üzerinde bulunan köprü, yeniden görünür hale geldi. Yaklaşık 258 kilometrekarelik alanı kapsayan Yuvacık Barajı'nın dış kısımlarındaki su çekilmesinin, diğer bölümlere göre daha fazla olduğu görüldü.

Su seviyesinde mevsimsel sebeplerden azalma meydana geldiği öğrenildi.

Kentteki 25 milyon metreküp kapasiteli Namazgah Barajı'ndaki su seviyesi de 13 milyon 420 bin metreküple yüzde 59 olarak ölçüldü.

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